ປະເທດເກາະດອນ ວານູອາຕູ ທີ່ຖືກກະທົບ ໂດຍການປ່ຽນແປງດິນຟ້າອາກາດໄດ້
ງ່າຍນັ້ນ ກຳລັງພິຈາລະນາ ທີ່ຈະດຳເນີນການທາງກົດໝາຍ ຕໍ່ບັນດາອຸດສາຫະກຳ
ແລະປະເທດທັງຫລາຍ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຫລາຍທີ່ສຸດ ຈາກການໃຊ້ເຊື້ອໄຟທີ່
ຜະລິດຈາກຊາກພືດແລະສັດທີ່ພາໃຫ້ເກີດມົນລະພິດນັ້ນ, ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ
ຣາຟ ຣີເຈັນແວນູ (Ralph Regenvanu), ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທີ່
ໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ເລື້ອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດຢູ່ຕະຫລອດການ ທີ່ຈັດຜ່ານທາງອິນເຕີແນັດ https://thecvf.org/events/2018-cvf-virtual-summit/
ທ່ານ ຣີເຈັນແວນູ ກ່າວວ່າ "ວານູອາຕູ ແມ່ນຢູ່ໃນແຖວໜ້າຂອງການປ່ຽນແປງດິນຟ້າ
ອາກາດ ແລະບໍ່ພຽງເທົ່ານັ້ນ ຍັງໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໜ້ອຍທີ່ສຸດ ຈາກການຂຸດຄົ້ນບໍ່
ເຊື້ອໄຟທີ່ມາຈາກຊາກພືດແລະສັດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງໃນດ້ານດັ່ງກ່າວນັ້ນ." https://www.youtube.com/watch?v=kst10ZfSKPc&feature=youtu.be .
ທ່ານກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ "ສະນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າ, ໃນມື້ນີ້ ຈຶ່ງປະກາດໃຫ້ອຸດສາຫະກຳຜະລິດ
ເຊື້ອໄຟນີ້ ແລະປະເທດທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ການຜະລິດນັ້ນ ວ່າ ຄວາມເສຍ
ຫາຍທີ່ເກີດຈາກດິນຟ້າອາກາດ ແລະການທຳລາຍທີ່ເກີດຂຶ້ນຕໍ່ວານູອາຕູ ຈະບໍ່ສາມາດ
ດໍາເນີນໄປ ໂດຍປາດສະຈາກການຖືກຕຳໜິໄດ້."
ທ່ານກ່າວວ່າ ບັນດາບໍລິສັດຜະລິດເຊື້ອໄຟຈາກທຳມະຊາດ, ທີ່ສ້າງກຳໄລເປັນຕື້ໆ ໂດລາ
ຄວນຈ່າຍຄ່າເສຍຫາຍຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະເສດຖະກິດ ທີ່ເກີດຂຶ້ນຕໍ່ປະເທດຕ່າງໆ ເຊັ່ນ
ວານູອາຕູນີ້ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຮ້າຍແຮງຢູ່ແລ້ວຈາກການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາ
ກາດ,ລວມທັງ ການເພີ້ມຂຶ້ນຂອງລະດັບນ້ຳທະເລ.
ວານູອາຕູເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງປະຊາຊົນຫລາຍກວ່າ 260,000 ຄົນ ທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່
ໃນເກາະດອນຫລາຍກວ່າ 82 ແຫ່ງ --ຊຶ່ງຫລາຍເກາະໃນນັ້ນກໍຕັ້ງຢູ່ເທິງໜ້ານ້ຳທະເລ
ບໍ່ຮອດ 1 ແມັດ, ໂດຍຢັງຢາຍກັນຢູ່ໃນເນື້ອທີ່ 1,300 ກິໂລແມັດ ໃນພາກໃຕ້ຂອງມະຫາ
ສະໝຸດປາຊີຟິກ.
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