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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ວີໂອເອ ສຳພາດ ທ່ານ​ນາງ​ນິກກີ ​ເຮ​ລີ ເອກອັກ ຄະ​ລັດຖະທູດ ສຫລ ປະຈຳ​ ​ສປຊ

​​​​​​ເອກອັກຄະ​ລັດຖະທູດ​ສະຫະລັດ ປະຈຳ​ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ທ່ານ​ນາງ​ນິກກີ ​ເຮ​ລີ ຖືກສຳພາດໂດຍ ທ່ານ​ນາງ ກຣີຕາ​ ແວນ ຊັສ​ເຕີ​ເຣັນ (ບໍ່ມີໃນພາບ) ທີ່ນິວຢອກ, 17 ມັງກອນ 2018. (R. Taylor/VOA)

ເອກອັກຄະ​ລັດຖະທູດ​ສະຫະລັດ ປະຈຳ​ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ທ່ານ​ນາງ​ນິກກີ ​ເຮ​ລີ ໄດ້ໃຫ້ສຳພາດ​ຕໍ່​ນັກ​ຂ່າວ ວີ​ໂອ​ເອ ທ່ານ​ນາງ ກຣີຕາ​ ແວນ ຊັສ​ເຕີ​ເຣັນ ​ໃນວັນພຸດ​ວານ​ນີ້
​ທີ່​ນະຄອນ​ນິວຢອກ.

ທ່ານ​ນາງ​ເຮ​ລີ ໄດ້ໂອ້ລົມ ກ່ຽວກັບ ຫຼາຍ​ໆເລື່ອງ ​ຮວມທັງ​ເລື່ອງ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອແລະ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້.

“...ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນ​ບໍ່ໄດ້ຢູ່ຢ່າງສະບາຍກັບພວກເຂົາ ຍ້ອນ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີນິວ​ເຄລຍ ​
ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ ພຽງແຕ່ຍ້ອນເກົາຫຼີ​ເໜືອແລະ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ຈັບ​ມື​ກັນ​ໃນ​ວັນ​ນີ້ ນັ້ນ
​ບໍ່​ໄດ້ໝ​າຍຄວາມ​ວ່າ​ໄພ​ຂົ່ມຂູ່​ໝົດໄປແລ້ວ. ສະຫະລັດ ​ແລະ​ປະຊາ​ຄົມນາ​ໆຊາດ ​
ແມ່ນ​ຈະ​ຍັງສືບຕໍ່ພາກັນ​ກົດ​ດັນ​ຢ່າງ​ບໍ່​ລົດ​ລະ​ໃຫ້ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ຍົກ​ເລີກ​ຢ່າງ​ສິ້ນ​ເຊີງ.
ຈົນ​ກວ່າ​ເຖິງ​ຕອນ​ນັ້ນ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ລໍຖ້າ ​ແລະ​ໃຫ້​ແນ່​ໃຈ​ວ່າ ຈະ​ບໍ່ມີ​ກິດຈະກຳ​ແລະ​
ບໍ່​ມີ​ການ​ທົດ​ລອງໃດໆ. ພໍ​ເຖິງ​ເວລາ​ແລ້ວ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ຕັດສິນ​ໃຈໃນ​ຈຸດ​ນັ້ນ. ​
ແຕ່​ວ່າໄພ້ທຸກ​ໃບ ​ທີ່ຈິງແລ້ວແມ່ນ​ຢູ່​ໃນ​ກຳມື​ຂອງ​ເກົາຫຼີເໜືອ ​ໃນ​ການທີ່​ພວກ​ເຮົາ​
ຕອບ​ໂຕ້.ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ເຮັດ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ຖືກຕ້ອງ, ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ຈະ​ຍິນ​ດີ ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ
​ວຽກ​ຮ່ວມ​ນຳພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ,ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າບໍ່​ເຮັດ ພວກ​ເຮົາ​ກໍ​ຈະມີ​ທາງ​
ເລືອກ​ຢ່າງ​ອື່ນ.”​

ສະຫະລັດ ​ໄດ້​ໂຈະ​ເງິນຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​ຈຳນວນ 65 ລ້ານໂດລາ ຕໍ່​ອົງການບັນເທົາທຸກແລະ​
ເຮັດ​ວຽກ​ຂອງ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ທີ່​ກຳກັບ​ນຳຊາວ​ປາ​ແລສ​ໄຕນ໌ 5 ລ້ານ​ຄົນ ທີ່ລົງ
ທະບຽນເປັນ​ອົບ​ພະຍົບ.

ເຊີນຊົມ: ການສຳພາດທ່ານນາງນິກກີ ​ເຮ​ລີ ເອກອັກຄະ​ລັດຖະທູດ​ສະຫະລັດ ປະຈຳ
​ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ

VOA Interview: US Ambassador Haley on Koreas, Palestinians, Rohingya
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ລິງໂດຍກົງ

“ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ໃຫ້​ລາງວັນ​ສຳລັບ​ການ​ປະພຶດ​ທີ່​ບໍ່ດີ. ທີ່​ນີ້ ພວກ​ເຮົາ​ມີຊາວ​ປາ​
ແລສ​ໄຕນ໌ທີ່​ຕາມ​ພື້ນຖານແລ້ວ​ກ່າວວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຕັດ​ສະຫະລັດ ອອກ​ການ
​ຂັ້ນ​ຕອນ​ສັນຕິພາບ, ພວກ​ເຂົາ​ເວົ້າ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ຢາກ​ມີ​ສ່ວນ​ພົວພັນໃດໆ​ກັບ​ພວກ​
ເຮົາ. ພວກເຂົາ​ໄປ ​ແລະ​ນຳ​ພວກ​ເຮົາ​ໄປສະ​ເໜີ​ຕໍ່​ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ​ແລະ​
ໂດຍ​ພື້ນຖານ​ແລ້ວ ພວກ​ເຂົາ​ແມ່ນ​ເປັນ​ປໍ​ລະ​ປັກແທ້ໆ ​ໃນ​ອັນ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເວົ້າ ​ແລະ
​ພວກ​ເຂົາ​ກະທຳ. ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ຈ່າຍ​ເງິນ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​ນີ້ ​ເພື່ອການກະທຳຜິດ.”

​ໃນ​ສະພາບ​ການ​ຂອງ​ຊາວມຸສລິມໂຣຮິງ​ຢາ ຈາກ​ມຽນມານັ້ນ ທ່ານນາງກ່າວວ່າ: “ມຽນ
ມາ ​ເປັນປະເທດທີ່ແຕກ​ຫັກ ​ເພພັງ​ແທ້ໆ. ​ແລະ​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ສາມາດ​ທີ່​ຈະ​ເບິ່ງ​ຫຼັກ​ຖານ​
ຄວາມ​ຈິງ​ ທີ່​ສະຫະລັດ​ຮັບມື​ກັບ​ເລື່ອງ​ນີ້ ​ໃນ​ເມື່ອ​ຫຼາຍ​ປີ​ຜ່ານມາ​ແລ້ວ ​ແລະ​ຄິດວ່າ
ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ມາ​ພົວພັນກຳ​ກັບນຳອີກ.”

​ກ່ຽວກັບວ່າ ​ສະຫະລັດ ອາດ​ຈະ​ທຳ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຕໍ່​ພວກ​ທະຫານມຽນມາອີກນັ້ນ
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ:

“ຂ້າະ​ເຈົ້າ​ຄິດ​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ຈຳ​ເປັນ​ທີ່​ຈະ​ເບິ່ງ​ໃນທຸກ​ສິ່ງ​ຢ່າງ ​ພວກ​ເຮົາ​ຈຳ​ເປັນ​ແທ້​ໆ
ທີ່​ຈະ​ເບິ່ງ​ໃນ​ທຸກ​ເລື່ອງ. ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຄິດ​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ຄວນ​ຈະ​ຖືເບົາ ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ໄດ້
ເກີດ​ຂຶ້ນ ​ກັບ​ລັດຖະ ບານ ຫຼື​ພວກທະຫານ. ພວກ​ເຂົາຕ້ອງ​ໄດ້​ອອກ​ມາ​ຮັບຜິດຊອບ ​
ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ກະທຳ. ຂ້າພະ​ເຈົ້າຄິດ​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ຈຳເປັນ​ທີ່​ຈະຈັດຫາສະຖານ​ທີ່​
ປອດ​ໄພ​ສຳລັບພວກ​ອົບ​ພະຍົບ​ເຫຼົ່າ​ນີ້ ​ເພາະວ່າ ການ​ກັບ​ຄືນ​ປະ​ເທດ ບໍ່​ແມ່ນ​ສິ່ງ​ທີ່
​ຈະ​ມີ​ຂຶ້ນ​ແບບ​ງ່າຍໆຍ້ອນ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ຢ້ານ​ກົວ​ທີ່​ຈະ​ກັບ​ຄືນ​ໄປ.”

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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