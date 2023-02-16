ສະຫະລັດມີຄວາມເປັນຫ່ວງຫຼາຍ ກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືທາງດ້ານນິວເຄລຍຂອງຣັດເຊຍ ກັບລັດຖະບານພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງລັດຖະບານໃນມຽນມາ ອີງຕາມຖະແຫຼງການຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດໃນອາທິດນີ້.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງຂ່າວ ທາງອີແມລທີ່ສົ່ງຫາວີໂອເອໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມານີ້ວ່າ “ພວກເຮົາມີຄວາມເປັນຫ່ວງຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ປະຫຼາດໃຈ ກ່ຽວກັບຄວາມເຕັມໃຈຂອງຣັດເຊຍທີ່ຈະຂະຫຍາຍການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜຸນທາງດ້ານວັດຖຸ ຮວມທັງໂດຍຜ່ານໂຄງການຮ່ວມມືທາງດ້ານນິວເຄລຍ ໃຫ້ແກ່ອຳນາດການປົກຄອງທີ່ກົດຂີ່ຜະເດັດການຂອງປະເທດມຽນມາ. ການກະທຳຂອງຣັດເຊຍ ແມ່ນເພື່ອແກ່ຍາວວິກິດການ ທີ່ຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງພວກເຮົາເພື່ອສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່ສັນຕິພາບແລະຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີ ໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດພາຄີ ແລະພັນທະມິດຂອງພວກເຮົາໃນເຂດອິນໂດປາຊີຟິກ.”
ອົງການຮ່ວມມືທາງດ້ານພະລັງງານປະລະມານູຂອງລັດຖະບານຣັດເຊຍ ຊຶ່ງຮູ້ກັນ ໃນຊື່ຫຍໍ້ວ່າ ROSATOM ແລະ ພວກຜູ້ນຳທະຫານມຽນມາ ໄດ້ລົງນາມ “ໃນຂໍ້ຕົກລົງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງລັດຖະບານໃນຂົງເຂດການນຳໃຊ້ພະລັງງານ
ນິວເຄລຍ” ເມື່ອວັນທີ 6 ກຸມພາຜ່ານມາ.
ໃນວັນຈັນແລ້ວນີ້ ໃນພິທີເຊັນລົງນາມ ທີ່ອາຄານສູນກາງຂໍ້ມູນເທັກໂນໂລຈີນິວເຄລຍ ທີ່ຫາກໍເປີດໃໝ່ຢູ່ນະຄອນຢ່າງກຸ້ງ ຊຶ່ງເປັນຫົວເມືອງໃຫຍ່ສຸດຂອງມຽນ
ມານັ້ນ ຜູ້ນຳທະຫານອະວຸໂສ ນາຍພົນມິນອອງລາຍ ກ່າວວ່າ “ຂໍ້ຕົກລົງນີ້ແມ່ນເພື່ອການຮ່ວມມືບໍ່ພຽງແຕ່ສຳລັບໂຮງໄຟຟ້ານິວເຄລຍຂະໜາດນ້ອຍເທົ່ານັ້ນແຕ່ ຍັງແມ່ນເພື່ອການນຳໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີນິວເຄລຍ ເຂົ້າໃນຫຼາຍໆພາກສ່ວນ ແລະ ມັນຈະຊ່ວຍເສີມຂະຫຍາຍ ການພັດທະນາສັງຄົມເສດຖະກິດ ຢູ່ໃນປະເທດນຳດ້ວຍ.”
ຜູ້ອຳນວຍການ ຂອງອົງການ ROSATOM ທ່ານອາເລັກເຊ ລີກາເຊັບ ຍັງໄດ້ກ່າວ ໃນລະຫວ່າງພິທີລົງນາມວ່າ ການຮ່ວມມືທາງດ້ານພະລັງນິວເຄລຍ ລະຫວ່າງປະເທດທັງສອງ ແມ່ນການເລີ້ມຕົ້ນ “ປະຫວັດສາດບົດໃໝ່ ໃນຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງຣັດເຊຍກັບມຽນມາ.”
ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ “ການສ້າງຕັ້ງອຸດສາຫະກຳໃໝ່ຢູ່ໃນປະເທດ ແນ່ນອນຈະໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດແກ່ພາກສ່ວນພະລັງງານ ອຸດສາຫະກຳ ແລະເສດຖະກິດດຂອງມຽນມາ.