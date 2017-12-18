ສະຫະລັດມີຄວາມ ລະວັງ ກ່ຽວກັບການເຕີບໂຕຂອງ ລັດອິສລາມ ໃນອາຟຣິກາ

ໃນຂະນະທີ່ເຂດຊຶ່ງປະກາດຕົນເອງເປັນລັດອິສລາມ ໄດ້ຖືກຍຶດຄືນ ຢູ່ໃນ ອີຣັກ ແລະ
ຊີເຣຍ ເກືອບທັງໝົດແລ້ວ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດກໍມີຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບວ່າ
ກຸ່ມດັ່ງກ່າວຈະພະຍາຍາມສ້າງຕັ້ງເຂດຄຸ້ມຄອງໃໝ່ຂອງຕົນຢູ່ບ່ອນໃດ ແລະອາຟຣິກາ
ແມ່ນມີທ່າທາງວ່າອາດຈະເປັນເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ. ໃນຂະນະທີ່ນັກຂ່າວວີໂອເອ ປະຈຳທຳນຽບຫ້າແຈ ຄາລາ ບາບ ມີລາຍງານ ວ່າກອງທັບສະຫະລັດພະຍາຍາມ ທີ່ຈະຫາທາງ
ປ້ອງກັນ ບໍ່ໃຫ້ກຸ່ມຫົວຮຸນແຮງຈັດລັດອິສລາມ ສວຍໂອກາດນຳໃຊ້ ຂົງເຂດທີ່ບໍ່ມີການ
ປົກຄອງອັນກວ້າງໃຫຍ່ໃນ ທະວີບອາຟຣິກາ ເປັນທີ່ໝັ້ນຂອງຕົນຊຶ່ງ ກິ່ງສະຫວັນ ຈະ
ນຳເອົາລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຄວາມທຸກຈົນ ຄວາມຜິດຫວັງທາງດ້ານການເມືອງ ແລະມີຊາວໜຸ່ມຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ມີ
ຊາວມຸສລິມທີ່ຫວ່າງງານນັ້ນ ສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນແມ່ນເງື່ອນໄຂທີ່ເໝາະ ທີ່ສຸດ ສຳລັບພວກ
ຫົວຮຸນແຮງຈັດອິສລາມ ແລະເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບພໍ້ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ທັງໝົດຢູ່ໃນອາຟຣິກາ.
ທ່ານໄມເກິລ ແມັກຄອລ ປະທານຄະນະກຳມະການຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ
ປະເທດ ຂອງສະພາຕ່ຳ ກ່າວວ່າ “ຖ້າຫາກພວກເຮົາພະຍາຍາມເບິ່ງເຂົ້າໄປສູ່ອະນາ
ຄົດ ແລະມັນກຳລັງເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ທີ່ວ່າອາຟຣິກາຈະເປັນຈຸດ. ມັນຈະເປັນຈຸດທີ່ຮ້ອນຮົນ.”
ທະວີບອາຟຣິກາທັງໝົດ ມີທະຫານອາເມຣິກັນ ໜ້ອຍກວ່າເຄິ່ງນຶ່ງຂອງຈຳນວນທະ
ຫານອາເມຣິກັນ ທີ່ໄດ້ສົ່ງໄປປະຕິບັດງານຢູ່ອັຟການິສຖານ. ແຕ່ວ່າ ການເພີ້ມຂຶ້ນຂອງ
ການກໍ່ການຮ້າຍ ແມ່ນເຫດຜົນນຶ່ງທີ່ວ່າເປັນຫຍັງທະ ຫານຈຶ່ງໄປມີໜ້າຢູ່ທີ່ນັ້ນ ຊຶ່ງໄດ້
ເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ ຢູ່ໃນທະວີບດັ່ງກ່າວຈາກ 3,200 ຄົນ ໃນປີ 2009 ເປັນປະມານ
6,500 ຄົນ ໃນທຸກມື້ນີ້.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຈອນ ແຄມແບລ ຈາກສະພາຄວາມສຳພັນຕ່າງປະເທດ ກ່າວ
ວ່າ “ມີຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບອາຟຣິກາ ທີ່ວ່າ ວິທີການຂອງສະຫະລັດ ແມ່ນໄດ້
ກາຍເປັນວິທີການທາງທະຫານຫຼາຍຂຶ້ນ ຫລືມີຄວາມເປັນຫ່ວງຫຼາຍຂຶ້ນກັບບັນຫາ
ທາງທະຫານ ແລະຄວາມປອດໄພ ກວ່າທີ່ເຄີຍເປັນມາໃນອະດີດ”
ທ່ານຈອນ ແຄມແບລ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບໜ້າທີ່ເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຢູ່ ໄນຈີເຣຍ ພາຍໃຕ້ປະທານາທິບໍດີ ຈອຣຈ໌ ດັບເບີນຢູ ບູສ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອວ່າ. ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ສຳຄັນສຸດຢູ່ໃນທະວີບດັ່ງກ່າວ ຄວນຈະເປັນໃນອັນທີ່ທ່ານຮ້ອງວ່າ ສາເຫດຮາກເຫງົ້າທີ່ກໍ່ໃຫ້ເກີດລັດທິຫົວຮຸນແຮງຈັດ ນັ້ນກໍຄືຂາດການພັດທະນາທາງເສດຖະກິດ ແລະ
ການປົກຄອງທີ່ບໍ່ດີ.
ແຕ່ຄວາມພະຍາຍາມດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ເປັນການຍາກຂຶ້ນຖ້າຫາກງົບ
ປະມານຂອງກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ຖືກຕັດລົງນຶ່ງສ່ວນສາມ ດັ່ງທີ່ໄດ້ປະກາດ
ຢູ່ໃນແຜນງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດແຄມແບລ ກ່າວວ່າ “ແມ່ນ ຄວາມຈິງແລ້ວ ການແກ້ໄຂໃນ
ດ້ານຄວາມປອດໄພ ຈະໄດ້ຜົນບໍ? ຂ້າພະເຈົ້າຢາກແນະໃຫ້ເຫັນວ່າ ໂດຍສ່ວນ
ໃຫຍ່ແລ້ວ ຈະບໍ່ໄດ້ຜົນ.”
ກອງບັນຊາການທະຫານສະຫະລັດ ໃນເຂດອາຟຣິກາ ທີ່ດູແລກິດຈະການທາງທະຫານ
ຢູ່ໃສທະວີບດັ່ງກ່າວ ແນໃສ່ເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍກຳລັງກອງທັບໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນຂອງອາ
ຟຣິກາ ຕໍ່ສູ້ກັບພວກຫົວຮຸນແຮງຈັດອິສລາມ.
ຊາວໜຸ່ມອາຟຣິກາທີ່ກຳລັງເຕີບໂຕ ພົນລະເມືອງທີ່ເປັນຜູ້ຊາຍກຳລັງພ້ອມແລ້ວສຳລັບ
ການເກັບເກນອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສໃນການເກນທະຫານ ຢູ່ກອງບັນ
ຊາການສະຫະລັດໃນອາຟຣິກາ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ.
ຈ່າໂທເຣມັນ ໂຄໂລນ ໂລເປສ ຫົວໜ້າເກັບເກນຂອງກອງບັນຊາການທະຫານສະຫະ
ລັດໃນອາຟຣິກາ ກ່າວວ່າ "ລັດຖະບານສະຫະລັດ ໃນປີນີ້ ໄດ້ຂະຫຍາຍອຳນາດໃນ
ການໂຈມຕີກຸ່ມ ອາລ-ຊາບັບ ແລະພວກນັກລົບລັດອິສລາມຢູ່ໃນໂຊມາເລຍ."
ການອະນຸຍາດໃຫ້ທຳການໂຈມຕີທາງອາກາດຕໍ່ພວກຫົວຮຸນແຮງ ແທນທີ່ແຕ່ຈະໂຈມ
ຕີ ເພື່ອປ້ອງກັນບັນດາພັນທະມິດໃນອາຟຣິກາແລະທີ່ປຶກສາທະຫານອາເມຣິກັນ
ເທົ່ານັ້ນ.
ຈ່າໂທໂລເປສ ກ່າວວ່າ “ແນ່ນອນມັນຊ່ວຍ ເພາະວ່າພວກເຮົາເຮັດໃຫ້ດີສຸດທີ່“ເວລາ
ທ່ານບໍ່ມີທາງເລືອກແລະມາບັດນີ້ພວກຫົວຮຸນແຮງຈັດຄົນນຶ່ງ ໄດ້ສະເໜີເອົາລົດຈັກ
ໃຫ້້ທ່ານຄັນນຶ່ງ ແລະເຈົ້າສາວຄົນນຶ່ງ ທ່ານຄິດວ່າທ່ານຈະເຮັດຢ່າງໃດ? ຄອບຄົວ
ຂອງທ່ານໂຫຍຫີວ ທ່ານບໍ່ສາ ມາດໃຫ້ການລ້ຽງດູເຂົາເຈົ້າ ແລະຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງໄດ້ ໃຫ້
ທາງເລືອກແກ່ທ່ານ. ຈະນຳໃຊ້ກຳລັງຂອງພວກເຮົາ ແລະຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າ ໃນທຸກວິທີ
ທາງທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້.”
ແຕ່ວ່າ ສົງຄາມຕໍ່ຕ້ານຫົວຮຸນແຮງຈັດ ຢູ່ໃນອາຟຣິກາ ບໍ່ແມ່ນວ່າມີຂຶ້ນໂດຍປາ ສະຈາກການໃຊ້ຈ່າຍ.
ໜ່ວຍກ້າຕາຍສະຫະລັດ ຫລືເນວີຊຽລຄົນນຶ່ງ ໄດ້ເສຍຊີວິດ ໃນການຊ່ວຍເຫຼືອກຳລັງ
ຮັກສາຄວາມປອດໄພໂຊມາເລຍ ຕໍ່ກຸ່ມອາລ-ຊາບັບ ໃນເດືອນພຶດສະພາ ແລະທະຫານສະຫະລັດອີກສີ່ຄົນ ໄດ້ຖືກສັງຫານໃນເດືອນຕຸລາ ຈາກການດັກສະກັດໂຈມຕີ ໂດຍ
ກຸ່ມລັດອິສລາມ ຢູ່ປະເທດໄນເຈີ.
ຖ້າຫາກຄວາມຕ້ອງການໃນດ້ານປອດໄພ ມີເພີ້ມຂຶ້ນໃນໄລຍະຫລາຍເດືອນຕໍ່ໜ້ານີ້ີ້
ທະຫານອາເມຣິກັນໃນຈຳນວນເພີ້ມຂຶ້ນ ອາດຈະຖືກສົ່ງໄປປະເຊີນໜ້າກັບສະຖາການ
ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຢູ່ໃນທົ່ວທະວີບອາຟຣິກາ.
With Islamic State's self-declared caliphate almost completely retaken in Iraq and Syria, U.S. officials are concerned about where the group could try to create its next hub - and Africa may be a likely target.As VOA Pentagon Correspondent Carla Babb reports, the U.S. military is trying to prevent Islamic extremists from taking advantage of the African continent's vast, ungoverned spaces.]]
Poverty, political disillusionment, and masses of young, unemployed Muslims... those are the ideal conditions for Islamic extremism, and they are all found in Africa.
MICHAEL MCCAUL, CHAIRMAN, HOUSE HOMELAND SECURITY COMMITTEE "If we're trying to look in the future, and it is actually happening now, that Africa is going to be the spot.It is going to be the hot spot."
The entire African continent has less than half the number of American troops deployed in Afghanistan.
But increases in terrorist activity are among the reasons why the American military presence has grown rapidly on the continent, from 3,200military personnel in 2009 to about 6,500 today.
AMBASSADOR JOHN CAMPBELL, COUNCIL ON FOREIGN RELATIONS
"There is African concern that the U.S. approach is becoming rather more militarized, or more concerned with military and security issues than had been the case in the past."
John Campbell, who served as ambassador to Nigeria under President George W. Bush, told VOA
the main thrust of effort on the continent should be on what he calls the root causes of extremism - lack of economic development and poor governance.
But this effort will likely prove more difficult if the State Department's budget is slashed by a third, as forecast in the administration's budget plan.
AMBASSADOR JOHN CAMPBELL "Is, in fact, a security approach going to work?I would suggest that, by and large, no."
Mandatory cg: US DEPT. OF DEFENSE: U.S. Africa Command, which overseas military activities on the continent, aims to strengthen local African militaries to combat Islamic extremists.
Africa's growing young, male population is ripe for recruitment, Africa Command's senior enlisted leader told VOA.
COMMAND CHIEF MASTER SERGEANT RAMON COLON-LOPEZ, AFRICOM SENIOR ENLISTED LEADER: "When you have no options and
here comes an extremist that is offering you a motorbike and a bride, what do you think you are going to do?Your family's starving, you cannot provide for them and somebody is giving you an option."
The administration this year expanded the authority to strike al-Shabab and Islamic State fighters in Somalia,
allowing offensive strikes against the militants, rather than just strikes defending
COMMAND CHIEF MASTER SERGEANT COLON-LOPEZ, AFRICOM:
"It definitely helps, because we are doing our best to go out and employ our assets and help them out in any way we can."
But the war against extremism in Africa has not come without a cost.
A U.S. Navy SEAL died aiding Somali security forces against al-Shabab in May, and four American soldiers were killed in an October Islamic State ambush in Niger.
If the security needs grow in coming months, more American troops could find themselves facing dangerous situations across the African continent.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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