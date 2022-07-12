ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຄັ້ງໃໝ່ ເພື່ອໃຫ້ຈີນປະຕິບັດຕາມການຕັດສິນຂອງສານໄກ່ເກ່ຍໃນປີ 2016 ທີ່ເຮັດໃຫ້ການອ້າງເອົາກຳມະສິດ ໃນບໍລິເວນອັນກວ້າງຂວາງຂອງຈີນ ໃນທະເລຈີນໃຕ້ເປັນໂມຄະ ແລະເຕືອນວ່າ ວໍຊິງຕັນມີພັນທະທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ປ້ອງກັນຟີລິບປິນ ຊຶ່ງເປັນພັນທະມິດພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາ ຖ້າກອງກຳລັງ ກຳປັ່ນ ຫຼືເຮືອບິນ ຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ຫາກຖືກໂຈມຕີ ໃນເຂດນ່ານນ້ຳທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນ.
ຖະແຫຼງການຂອງທ່ານບລິງເກັນ ທີ່ໂດຍສະຖານທູດສະຫະລັດຢູ່ນະຄອນຫຼວງມະນີລາໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ໄດ້ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນວັນຄົບຮອບ 6 ປີໃນການຕັດສິນເມື່ອປີ 2016 ຂອງສານໄກ່ເກ່ຍ ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຢູ່ນະຄອນເຮກ ປະເທດເນເທີແລນ ພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ກ່ຽວກັບກົດໝາຍທາງທະເລ ຫຼັງຈາກລັດຖະບານຟີລິນປິນ ໄດ້ຟ້ອງຈີນໃນປີ 2013 ທີ່ໄດ້ເອົາບາດກ້າວແບບຮຸກຮານເພີ້ມຂຶ້ນຢູ່ໃນເຂດທະເລທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນ.
ຈີນບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການໄກ່ເກ່ຍ ຊຶ່ງໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການຕັດສິນນັ້ນວ່າ ເປັນອຸບາຍຫຼອກລວງ ແລະຍັງສືບຕໍ່ບໍ່ຍອມຮັບຮູ້ ຊຶ່ງໄດ້ພາໃຫ້ເກີດການຂັດແຍ້ງໃນດ້ານເຂດນ້ຳແດນດິນກັບຟີລິບປິນແລະບັນດາປະເທດອື່ນໆ ໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ ໃນໄລຍະບໍ່ເທົ່າໃດປີທີ່ຜ່ານມານີ້.
ທ່ານບລິງເກັນ ກ່າວໂດຍໃຊ້ຊື່ຫຍໍ້ຂອງຈີນນັ້ນ ເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາຂໍຮຽກຮ້ອງອີກເທື່ອນຶ່ງ ໃຫ້ ສປ ຈີນ ປະຕິບັດຕາມພັນທະຂອງຕົນພາຍໃຕ້ກົດໝາຍລະຫວ່າງປະເທດ ແລະຢຸດເຊົາການປະພຶດແບບເກາະຜິດ. ນອກນັ້ນ ພວກເຮົາຍັງຂໍຢືນຢັນອີກເທື່ອນຶ່ງວ່າ ການໂຈມຕີດ້ວຍອາວຸດໃດໆກໍຕາມ ຕໍ່ກຳລັງກອງທັບຂອງຟີລິບປີນ ກຳປັ່ນລັດຖະບານ ຫຼືເຮືອບິນ ຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ຈະມີການນຳໃຊ້ພັນທະພາຍໃນການປ້ອງກັນປະເທດຮ່ວມກັນຂອງສະຫະລັດ” ພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍາປ້ອງກັນປະເທດຮ່ວມ ສະບັບປີ 1951 ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະຟີລິບປີນ.
ນອກຈາກຈີນ ແລະຟີລິບປີນແລ້ວ ຍັງມີຫວຽດນາມ ມາເລເຊຍ ໄຕ້ຫວັນ ແລະບຣູນາຍ ໄດ້ອ້າງເອົາກຳມະສິດກວມກັນ ໃນເຂດນ່ານນ້ຳທີ່ມີກຳປັ່ນເດີນທາງໄປມາຢ່າງໜາແໜ້າ ຊຶ່ງເຊື່ອກັນວ່າ ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍແກັສແລະນ້ຳມັນສຳຮອງຢູ່ພື້ນທະເລ ແລະເປັນບ່ອນທີ່ມີການຄາດຄະເນກັນວ່າ ມີການຄ້າແລະການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຜ່ານໄປມາ ມູນຄ່າເຖິງ 5 ພັນຕື້ໂດລາໃນແຕ່ລະປີ.
ເຂດດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ກາຍເປັນຈຸດລະເບີດ ໃນການແຂ່ງຂັນຊິງດີຊິງເດັ່ນລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບຈີນ.
ວໍຊິງຕັນບໍ່ໄດ້ອ້າງເອົາກຳມະສິດໃດໆໃນເຂດນ່ານນ້ຳທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນ ແຕ່ໄດ້ສົ່ງກຳປັ່ນຂອງກອງທັບເຮືອ ແລະເຮືອບິນອາຍພົ່ນຂອງຕົນ ໄປລາດຕະເວນ ເຂດນ່ານນ້ຳດັ່ງກ່າວມາເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດແລ້ວ ແລະກ່າວວ່າ ອິດສະຫຼະພາບໃນການເດີນເຮືອ ແລະການບິນໃນເຂດທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນນັ້ນ ແມ່ນນອນຢູ່ໃນຜົນປະໂຫຍດແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດ ອັນໄດ້ພາໃຫ້ເກີດປະຕິກິລິຍາທີ່ໂກດແຄ້ນຈາກຈີນ ຊຶ່ງກ່າວຫາສະຫະລັດວ່າ ແຊກແຊງເຂົ້າໃນບັນຫາຂັດແຍ້ງຂອງເອເຊຍ ແລະເຕືອນໃຫ້ອອກໄປໄກໆ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຟີລິບປີນ ທ່ານເອັນຣິກເກ ມານານໂລ ກ່າວໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ການຕັດສິນຂອງສານໄກ່ເກ່ຍ ຈະເປັນຫຼັກໝັ້ນໃນນະໂຍ
ບາຍຂອງລັດຖະບານຊຸດໃໝ່ ແລະການເອົາບາດກ້າວຕ່າງໆຢູ່ໃນເຂດທີ່ມີການຂັດແຍ້ງ ແລະໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການພະຍາຍາມທີ່ຈະບ່ອນທຳລາຍການຕັດສິນ “ແບບທີ່ໂຕ້ແຍ້ງບໍ່ໄດ້ນັ້ນ.”