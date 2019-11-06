ສະຫະລັດກຳລັງເຕືອນປະເທດພັນທະມິດທີ່ສຳຄັນໃນຢູໂຣບ ກ່ຽວກັບໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ເພີ້ມ
ທະວີຂຶ້ນຈາກຣັດເຊຍ ໃນຂະນະທີ່ເຢຍຣະມັນກະກຽມວັນຄົບຮອບ 30 ປີໃນການພັງ
ທະລາຍລົງຂອງກຳແພງເບີລິນ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ກຳລັງມຸ້ງ ໜ້າສູ່
ເຢຍຣະມັນໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ສາມທົດສະວັດຫຼັງຈາກການທັບມ້າງກຳແພງລົງ ໂດຍເນັ້ນ
ຢ້ຳ ໃນອັນທີ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະສືບຕໍ່ເສີມຄວາມ
ເຂັ້ມແຂງໃນການເປັນຄູ່ຮວມງານຂ້າມມະຫາສະໝຸດອັດລັນຕິກ.
ນັກການທູດສູງສຸດຂອງສະຫະລັດພົບປະກັບບັນດາຜູ້ນຳຢູ່ໃນເຢຍຣະມັນ ຍັງມີຂຶ້ນບໍ່
ເທົ່າໃດມື້ຫຼັງຈາກເດັນມາກໄດ້ແກ້ໄຂບັນຫາທາງດ້ານກົດໝາຍຂັ້ນສຸດທ້າຍ ຕໍ່ຂໍ້ສະ
ເໜີ ສ້າງທໍ່ແກັສທຳມະຊາດເຊື່ອມຕໍ່ກັບຣັດເຊຍ ແລະເຢຍຣະມັນ ທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ Nord
Stream 2.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສກະຊວງຕ່າງປະເທດຄົນນຶ່ງກ່າວວ່າ ສະຫະລັດມີຄວາມເປັນຫ່ວງ
ກ່ຽວກັບ “ຄວາມປອດທາງດ້ານໄພພະລັງງານ” ສຳລັບບັນດາປະເທດພາຄີໃນຢູໂຣບ
ໂດຍຮ້ອງ Nord Stream 2 ວ່າ “ເປັນເຄື່ອງມືທາງການເມືອງ” ຂອງຣັດເຊຍ ແລະ
“ບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ໂຄງການດ້ານການຄ້າເທົ່ານັ້ນ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ລະຫວ່າງການລາຍງານເບື້ອງຫຼັງ
ວ່າ “ຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງພວກເຮົາໄດ້ສະແດງອອກມາເປັນປະຈຳ. ພວກເຮົາມອງ
ເຫັນວ່າ ນີ້ເປັນເຄື່ອງມື ໂດຍຜ່ານໂຄງການດັ່ງກ່າວ ຣັດເຊຍຊອກຫາທາງເພື່ອໃຊ້
ພະລັງງານ ສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານພູມີສາດການເມືອງໃຫ້ແກ່ຣັດເຊຍ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນດັ່ງກ່າວ ກ່າວເພີ້ມວ່າ ໂຄງການ Nord Stream 2 “ເປັນອັນຕະລາຍ”
ຕໍ່ບູລິມະສິດຄວາມປອດໄພທາງດ້ານພະລັງງານ “ໂດຍເຮັດໃຫ້ບັນດາປະເທດໃນ
ຢູໂຣບ ແລະພັນທະມິດຂອງພວກເຮົາກາງຕໍ່ອາໄສຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນ
ຈາກພຽງປະເທດດຽວ.”
ເຢຍຣະມັນເປັນປະເທດທີ່ໃຫຍ່ສຸດໃນຢູໂຣບທີ່ໃຊ້ແກັສທຳມະຊາດ ໃນຂະນະທີ່ຕົນ
ຜະລິດພະລັງງານພາຍໃນໜ້ອຍທີ່ສຸດ ແລະກາງຕໍ່ອາໄສຢ່າງໜັກຕໍ່ການນຳເຂົ້າ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູ່ທີ່ນັ້ນ ບໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງສະຫະລັດກ່ຽວ
ກັບເລື້ອງຄວາມປອດໄພ ແລະພູມີສາດການເມືອງ.
ຢູ່ໃນການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງອື່ນ ທີ່ເຫັນວ່າເປັນການຂັດຕໍ່ການເຕືອນຂອງສະຫະລັດ
ນັ້ນ ເຢຍຣະມັນບໍ່ໄດ້ຍົກເວັ້ນບໍລິສັດ ເທັກໂນໂລຈີ ຫົວເຫວີຍ (Huawei) ຊຶ່ງເປັນບໍ
ລິສັດຂາຍເຄື່ອງອຸບປະກອນໂທລະຄົມມະນາຄົມ ທີ່ມີຫ້ອງການຕັ້ງຢູ່ເມືອງເຊັນເຊັນ (Shenzhen) ໃນປະເທດຈີນ ຈາກການເຂົ້າຮ່ວມໃນການນຳໃຊ້ລະບົບ 5G ຂອງ
ເຢຍຣະມັນ.
“ພວກເຮົາໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກປະເທດ ໂດຍສະເພາະບັນດາປະເທດພາຄີ ແລະ
ພັນທະມິດ ໃຫ້ລະມັດລະວັງ ຊັ່ງຊາຜົນກະທົບໄລຍະຍາວໃນ ໂດຍການອະນຸຍາດ
ບັນດາຜູ້ຄ້າຂາຍທີ່ເຊື່ອໃຈບໍ່ໄດ້ ມີໂອກາດເຂົ້າຮ່ວມໂຄງລ່າງພື້ນຖານລະບົບ 5G
ທີ່ສຳຄັນ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສ ກະຊວງຕ່າງປະເທດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່
ວີໂອເອ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
The United States is warning a key European ally on growing threats from Russia, as Germany gears up to mark the 30thanniversary of the fall of the Berlin Wall.
Secretary of State Mike Pompeo is heading to Germany on Wednesday, three decades after the demolition of the wall, to underscore what U.S. officials say is the need for continuing a strengthened transatlantic partnership.
The top U.S. diplomat's meetings with leaders in Germany also come days after Denmark cleared one of the last legal hurdles to a proposednatural gas pipeline connecting Russia and Germany, known as Nord Stream 2.
A senior State Department official said the U.S. is concerned about the "energy security" for European partners, calling Nord Stream 2 "primarily a political tool" of Russia and "not a purely commercial project."
"Our concerns have been regularly expressed.We see this as a tool through which Russia seeks to use energy to advance Russia's geopolitical agenda," the official told VOA on Tuesday during a background briefing.
That official addedNord Stream 2 "jeopardizes" the priority of energy security by "making European countries and our allies more reliant on single country sources of energy."
Germany is Europe's largest natural gas consumer, as it produces very little energy domestically and is heavily dependent on imports. Officials there are downplaying U.S. concerns on security and geopolitics.
In another move seen as counter to U.S. warnings, Germany is not excluding Huawei Technologies, a leading telecom equipment vendor based in Shenzhen, China, from taking part in the rollout of Germany's 5G networks.
"We've urged all countries, particularly partners and allies, to carefully assess long-term impact of allowing untrusted vendors to have access to important 5G network infrastructure," the senior State Department official told VOA on Tuesday.