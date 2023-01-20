ສະຫະລັດເຕືອນຈີນ ກ່ຽວກັບການຊ່ວຍເຫລືອທາງດ້ານຍຸດທະພັນແລະຄວາມໝັ້ນຄົງໃຫ້ແກ່ຣັດເຊຍຢູ່ໃນສົງຄາມຂອງມົສກູຕໍ່ຢູເຄຣນ ໂດຍທີ່ວໍຊິງຕັນໄດ້ກຳນົດເສັ້ນແດງ ກ່ອນໜ້າການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ປັກກິ່ງ ຂອງລັດຖະມົນຕີ ຕ່າງປະເທດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເຄັນ ໃນຕົ້ນເດືອນໜ້ານີ້.
ໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ ຮອງລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ຮັບຜິດຊອບເລື້ອງຈີນ ທ່ານໄມເກີລ ເຈສ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ທ່ານຊອງ ຢານຈາວ ຮອງຜູ້ອຳນວຍການຫ້ອງການຮ່ວມມືທາງທະຫານກັບສາກົນຂອງຈີນ ໃນຄະນະກຳມາທິການກາງກອງທັບ ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ກ່າວຕໍ່ ວີໂອເອ ໂດຍບໍ່ປະສົງອອກຊື່.
ການສົນທະນາລະຫວ່າງກອງທັບກັບກອງທັບ ໃນອາທິດນີ້ ມີຂື້ນໃນຂະນະທີ່ ສະຫະລັດກຳລັງຕິດຕາມຢ່າງໃກ້ຊິດເບິ່ງການຕັດສິນໃຈໃດໆໂດຍສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ (PRC) ໃນການສະໜອງຕອບຕໍ່ຄຳຮ້ອງຂໍຂອງຣັດເຊຍເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານຄວາມປອດໄພ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ໄດ້ບັນທຶກລາຍງານການຢ້ຽມຢາມຈີນຫລາຍຄັ້ງ ໂດຍເຮືອບິນຂົນສົ່ງຂອງຣັດເຊຍ.
“ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ມີການຊັ່ງຊາໃໝ່ ທີ່ຈະສະເໜີ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງໂຄສົກກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານເນດ ພຣາຍສ໌ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ອາທິດແລ້ວນີ້ເວລາຖາມວ່າ ວໍຊິງຕັນຍັງຊັ່ງຊາວ່າ ປັກກິ່ງຍັງບໍ່ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອດ້ານຄວາມປອດໄພໃດໆແກ່ຮັດເຊຍ.
“ຖ້າພວກເຮົາເຫັນ ສປ ຈີນ ເອົາບົດບາດຢ່າງເປັນລະບົບ ເພື່ອໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອຣັດເຊຍຫລົບຫລີກການລົງໂທດ ແນ່ນອນຈະມີຜົນກະທົບ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ
ຂອງທ່ານພຣາຍສ໌ ໄດ້ກ່າວ.
ການສົນທະນາໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາເປັນເວລາສອງຊົ່ວໂມງໄດ້ມີຂຶ້ນຫລັງຈາກຈີນໄດ້ປະຕິເສດ ການສະເໜີຂອງສະຫະລັດ ເພື່ອເປີດການໂອ້ລົມຫລຸດຜ່ອນ ຄວາມຄັດແຍ້ງການທາງທະຫານ ລະຫວ່າງລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານລອຍ ອອສຕິນ ແລະລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດຈີນ ທ່ານເຫວ ເຟັງເຫ ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້.
ລະຫວ່າງກອງປະຊຸມນັກຂ່າວ ຢູ່ກະຊວງຕ່າງປະເທດ ຫລັງຈາກສະຫະລັດ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ສົນທະນາແບບ 2+2 ໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ທ່ານອອສຕິນ ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ຂໍໃຫ້ຄູ່ຕຳແໜ່ງຝ່າຍຈີນ ພົບ “ເຄິ່ງທາງ” ກັບສະຫະລັດ ແລະຮັກສາ “ການເປີດຊ່ອງທາງການສື່ສານ” ເພື່ອຫລີກລ່ຽງການຄຳນານທີ່ຜິດພາດ.
The United States is warning China against material and security assistance to Russia in Moscow’s war on Ukraine, laying out Washington’s red line ahead of U.S. Secretary of State Antony Blinken’s visit to Beijing early next month.
Tuesday, U.S. Deputy Assistant Secretary of Defense for China Michael Chase spoke to Song Yanchao, deputy director of China’s Office for International Military Cooperation of the Central Military Commission, according to a U.S. official who spoke to VOA on condition of anonymity.
This week’s military-to-military talks come as the U.S. is monitoring closely any decisions by the People’s Republic of China (PRC) in response to Russian requests for security assistance. The U.S. official took note of reports about multiple visits to China by Russian transport aircraft.
“I don’t have a new assessment to offer,” State Department spokesperson Ned Price told VOA last week when asked if it is still Washington’s assessment that Beijing is not providing security assistance to Russia.
“If we see the PRC taking action to systemically assist Russia evade sanctions, of course there will be costs,” said Price.
Tuesday’s two-hour talks came after China turned down a U.S. offer for military de-confliction talks between U.S. Defense Secretary Lloyd Austin and Chinese Defense Minister Wei Fenghe earlier this month.
During a press conference at the State Department after the U.S.-Japan 2+2 talks last week, Austin said he has asked his Chinese counterpart to meet the U.S. “halfway” and keep “open lines of communication” to avoid miscalculation.