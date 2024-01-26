ລັດຖະບານສະຫະລັດ ໄດ້ທໍາການເຕືອນສ່ວນໂຕ ຕໍ່ອີຣ່ານວ່າ ເຄືອຂ່າຍຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມໃນອັຟການິສຖານ ກໍາລັງກະກຽມການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍກ່ອນການວາງລະເບີດໃນເມືອງເຄີແມນ (Kerman) ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ທີ່ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ 95 ຄົນ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AP.
ນັ້ນ, ແມ່ນອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ອອກຄວາມເຫັນໃດໆແລະຮ້ອງຂໍໃຫ້ບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ ເພື່ອອະທິບາຍກ່ຽວກັບຂ່າວລັບ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ສະຫະລັດໄດ້ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານຂອງຕົນ ໃນ "ໜ້າທີ່ທີ່ຈະເຕືອນ" ລັດຖະບານອື່ນໆ ກ່ຽວກັບໄພຂົ່ມຂູ່ ອັນຕະລາຍ ທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້.
ເຈົ້າໜ້າຄົນດັ່ງກ່າວນີ້ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດວ່າ ສະຫະລັດໄດ້ອອກຄຳເຕືອນແນວໃດ. ກຸ່ມລັດອິສລາມໃນແຂວງໂຄຣາຊານຫຼື ISIS-K ເປັນສັດຕູທີ່ຂົມຂື່ນທີ່ສຸດ ແລະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ທາງທະຫານອັນດັບນຶ່ງຂອງກຸ່ມຕາລີບານ. ສະຫະລັດ ບໍ່ໄດ້ມີການພົວພັນທາງການທູດໃດໆກັບອີຣ່ານ.
WASHINGTON (AP) — The U.S. government privately warned Iran that the Islamic State group's affiliate in Afghanistan was preparing to carry out a terrorist attack before bombings in Kerman earlier this month killed 95 people. That's according to a U.S. official who was not authorized to comment and insisted on anonymity to discuss the intelligence. The official said Thursday that the U.S. was following its long-standing policy of a "duty to warn" other governments about potential lethal threats. The official did not detail how the U.S. conveyed the warning. ISIS-K is the Taliban's most bitter enemy and top military threat. The U.S. does not have diplomatic relations with Iran.
ຟໍຣັມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ