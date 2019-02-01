ປະທານາທິບໍດີໄລຍະຂ້າມຜ່ານ ຂອງເວເນຊູເອລາ ທ່ານ ຮວານ ກວາອີໂດ ກ່າວວ່າ
ຄອບຄົວຂອງເພິ່ນໄດ້ຖືກຂົ່ມຂູ່ ໂດຍລະບອບການປົກຄອງປັດຈຸບັນ ໃນວັນພະຫັດ
ວານນີ້ ເວລາ ປະທານາທິບໍດີ ນິໂຄລັສ ມາດູໂຣ ປະຕິເສດບໍ່ຍອມລົງຈາກອຳນາດ.
ທ່ານ ກວາອີໂດ ໄດ້ປະກາດຕົນເອງ ເປັນປະທານາທິບໍດີ ໄລຍະຂ້າມຜ່ານຂອງເວເນ
ຊູເອລາໃນທ່າມກາງການປະທ້ວງຂະໜາດໃຫຍ່ຕ້ານທ່ານມາດູໂຣ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເລີ້ມສະໄໝ
ທີ 2 ຂອງທ່ານ ໃນວັນທີ 10 ເດືອນມັງກອນຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກການເລືອກຕັ້ງມອງເຫັນ
ກັນວ່າ ມີການສໍ້ໂກງຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ທັງ ສະຫະລັດ ແລະບັນດາປະເທດໃນຂົງເຂດ ພາກັນຮັບຮູ້ທ່ານ ກວາອີໂດ ວ່າ ເປັນປະທານາທິບໍດີໄລຍະຂ້າມຜ່ານ ໃນຂະນະທີ່ຈີນ
ຣັດເຊຍ ແລະເທີກີ ພາກັນສະໜັບສະໜຸນທ່ານມາດູໂຣ. ຊລາຕິກາ ໂຮກ ມີລາຍງານ
ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ ຊຶ່ງວັນນະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ທ່ານກວາອີໂດ ໄດ້ບອກກັບພວກນັກຂ່າວ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ຕຳຫຼວດພິເສດໄດ້ໄປ
ທີ່ບ້ານຂອງເພິ່ນ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານໄດ້ອອກໄປຂ້າງນອກ ແລະຂໍພົບພັນລະຍາຂອງເພິ່ນ,
ຜູ້ຊຶ່ງຢູ່ໃນບ້ານກັບລູກສາວທີ່ມີອາຍຸໄດ້ 20 ເດືອນນັ້ນ. ເພິ່ນໄດ້ກ່າວຂອບໃຈຕໍ່ພວກ
ເພື່ອນບ້ານຂອງເພິ່ນ ທີ່ປົກປ້ອງທ່ານນາງ.
ທ່ານ ຮວານ ກວາອີໂດ, ປະທານາທິບໍດີຊົ່ວຄາວຂອງເວເນຊູເອລາ ກ່າວວ່າ "ທຳອິດ,
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສອງຄົນ ໄປຮອດດ້ວຍລົດຈັກ. ມັນຍັງມີລົດ ທີ່ບໍ່ມີເຄື່ອງໝາຍນຳ
ແລະພວກເຂົາແມ່ນກຳລັງເຂົ້າໄປບ້ານຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແລະໄດ້ຖາມຫາທ່ານນາງ
ຟາບີອານນາ. ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ."
ການໄປຫາຂອງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ແມ່ນມີຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກວາອີໂດ ຢູ່ທີ່ມະຫາ
ວິທະຍາໄລເວເນຊູເອລາ ເພື່ອນຳສະເໜີວິໄສທັດຂອງເພິ່ນສຳລັບອະນາຄົດຂອງ
ປະເທດ ທີ່ວ່າ ເວເນຊູເອລາ ໄດ້ຕົກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຍາກຈົນລຳບາກເລີຍ ກໍວ່າໄດ້,
ການຂາຍນ້ຳມັນ ຊຶ່ງເປັນພື້ນຖານຫຼັກຂອງເສດຖະກິດຂອງປະເທດນັ້ນ ແມ່ນໄດ້
ຊຸດໂຊມລົງ ແລະລັດຖະບານແມ່ນມີສ່ວນພົວພັນກັບກິດຈະກຳທີ່ຜິດກົດໝາຍ.
ຮອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ຍົກຍ້ອງ
ໝ່ວຍຄວບຄຸມຢາເສບຕິດ ຂອງສະຫະລັດ ຫຼື DEA ທີ່ໄດ້ຄົ້ນພົບການເຊື່ອມໂຍງ
ລະຫວ່າງລະບອບການປົກຄອງຂອງມາດູໂຣແລະຂະບວນການຄ້າ ຢາເສບຕິດ.
ທ່ານໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ຮັບຟັງການສືບສວນສອບສວນ ທີ່ແນໃສ່
ຈອມຜະເດັດການ ທີ່ຄ້າຢາເສບຕິດ ນິໂຄລັສ ມາດູໂຣ ແລະໄດ້ຊ່ອຍນຳເອົາພວກ
ຄ້າຢາເສບຕິດມາດຳເນີນຄະດີ ແລະລົງໂທດພວກສະມາຊິກຂອງຄອບຄົວ ມາດູ
ໂຣແລະພວກວົງໃນ ຂອງຜູ້ກ່ຽວຫຼາຍຄົນ. ອົງການຕໍ່ຕ້ານຢາເສບຕິດ ສະຫະລັດ
ໄດ້ມີບົດບາດອັນສຳຄັນ ແລະປັດຈຸບັນນີ້ ພວກເຮົາ ໄດ້ເຫັນປະທານາທິບໍດີຮັກສາ
ການຊົ່ວຄາວ ໃນເວເນຊູເອລາ.”
ຜູ້ນຳຫົວສັງຄົມນິຍົມ ແມ່ນຍັງພວກທີ່ສະໜັບສະໜຸນ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ໃນເວ
ເນຊູເອລາ.
ຜູ້ຍິງຄົນນຶ່ງທີ່ສະໜັບສະໜຸນທ່ານມາດູໂຣ ໃນນະຄອນກາຣາກັສກ່າວວ່າ “ຜູ້ບັນຊາ
ການ ນິໂຄລັສ ມາດູໂຣ ແມ່ນເປັນປະທານາທິບໍດີ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍ.
ຊາວເວເນຊູເອລາ ໄດ້ເລືອກເອົາທ່ານ ໃນວັນທີ 20 ພຶດສະພາ ປີ 2018.”
ສ່ວນຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງ ທີ່ສະໜັບສະໜຸນທ່ານມາດູໂຣ ກໍກ່າວວ່າ “ການເອົາບາດກ້າວ
ທັງຫຼາຍ ທີ່ສະຫະລັດກຳລັງດຳເນີນຢູ່ ແມ່ນຍ້ອນພວກເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການໂດຍຜ່ານທ່ານກວາອີໂດ ເພື່ອຕັກຕວງເອົາຄວາມຮັ່ງມີຂອງເວເນຊູເອລາ ແລະນັ້ນ
ແມ່ນບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ຊາຍຜູ້ນີ້ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກເລືອກ.”
ກອງທັບຂອງເວເນຊູເອລາ ແມ່ນຍັງມີຢູ່ເບື້ອງຫຼັງທ່ານມາດູໂຣຢູ່ ແຕ່ນັກວິເຄາະ ກ່າວວ່າ
ການສະໜັບສະໜຸນທີ່ວ່ານີ້ ຈະຢູ່ບໍ່ໄດ້ອີກດົນ ເພາະວ່າ ບັນດາພວກ ຜູ້ນຳຂອງທະຫານ
ຊາບວ່າ ເງິນທີ່ເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້ານັ້ນແມ່ນກຳລັງໝົດລົງແລ້ວ.
ທ່ານອີແວນ ແອລລິສ ຈາກວິທະຍາໄລສົງຄາມກອງທັບບົກສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ“ສິ່ງທີ່
ພວກເຂົາເຈົ້າຊາບ ໂດຍສະເພາະການເປັນຜູ້ນຳຂອງໜ່ວຍປ້ອງກັນຊາດ ຊຶ່ງໄດ້
ພົວພັນ ໃນແຜນການຫຼອກລວງຕ່າງໆ ທີ່ພົວພັນກັບຢາເສບຕິດ ແລະສິນຄ້າເຖື່ອນ
ຕາມຊາຍແດນ ອາດແມ່ນການຄ້າຂາຍຢາໂຄເຄນກໍເປັນໄດ້ ແນ່ນອນ ກຸ່ມຄ້າ
ຢາເສບຕິດທີ່ມີຊື່ສຽງໂດງດັງ ເຊັ່ນຄາແທລ ເດີ ໂລສ ໂຊລ ແລະກິດຈະກຳເຄື່ອນ
ໄຫວຕ່າງໆ. ໃນຫຼາຍໆທາງແລ້ວ ພວກທີ່ໄດ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ແມ່ນປະເຊີນໜ້າກັບ
ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຖືກສົ່ງຜູ້ຮ້າຍຂ້າມແດນ ເຂົ້າມາຍັງສະຫະລັດ ຫຼືບໍ່ ຢ່າງນ້ອຍ
ທີ່ສຸດ, ກໍສູນເສຍຊັບສິນຕ່າງໆທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບມາ.”
ທ່ານມາດູໂຣ ກ່າວວ່າ ທ່ານແມ່ນເປີດກ້ວາງ ທີ່ຈະໂອ້ລົມສົນທະນາ ກັບຝ່າຍຄ້ານ
ແຕ່ກໍໄດ້ປະຕິເສດເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ ກ່ຽວກັບການຈັດການເລືອກຕັ້ງໃໝ່.
Venezuela's interim president Juan Guaido says his family was threatened by the regime on Thursday, as disputed President Nicolas Maduro refuses to step down. Guaido has declared himself Venezuela's interim president amid massive protests against Maduro, who began his second term January 10 after elections widely deemed as fraudulent. The United States and other regional countries have recognized Guaido as interim president, while China, Russia and Turkey support Maduro. VOA's Zlatica Hoke has more.
Guaido told reporters Thursday that special police had visited his residence while he was out and asked to see his wife, who was at home with their 20-month old daughter. He thanked the neighbors for protecting her.
JUAN GAUIDO, VENEZUELA'S INTERIM PRESIDENT
"First, two agents arrived on motorcycles. Then there was a white unmarked station wagon. And they approached my residence and started asking for (wife) Fabiana. They were members of security forces."
The agents' visit occurred while Guaido was at the University of Venezuela, presenting his vision for the future of the country. Venezuela has been mired in poverty, its oil-based economy is in decline, and the government is implicated in criminal activity.
U.S. Vice President Mike Pence on Thursday praised the U.S. Drug Enforcement Administration for discovering links between Maduro's regime and drug trafficking.
MIKE PENCE, US VICE PRESIDENT
"We hear investigations have targeted the corrupt narco-dictatorship of Nicholas Maduro and helped bring drug trafficking indictments and convictions against several members of Maduro's family and inner circle. The DEA has played a role, and now we see an interim president in Venezuela."
The socialist leader still has many supporters in Venezuela.
WOMAN: "Commander Nicolas Maduro is our legitimate president. Venezuelans voted him in on May 20, 2018."
MAN: "The actions that the U.S. is taking is because they want, through Guaido, to take Venezuela's riches, and that's not right. This man has not been elected."
Venezuela's military is still behind Maduro, but analysts say that support won't last long because military leaders know that the money to pay them is running out.
EVAN ELLIS, U.S. ARMY WAR COLLEGE
"What they also know — especially the national guard leadership — is who is involved in various different scams involving drug and contraband goods on the border, possibly cocaine trafficking, of course, the famous Cartel de los Soles, and in other activities. In many ways those who have been complicit face the risk of either extradition to the United States or the risk of at the very least, losing the assets that they've gained."
Maduro says he is open to talks with the opposition but has ruled out holding new elections.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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