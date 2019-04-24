ສາມເດືອນພາຍຫຼັງທີ່ສະຫະລັດພະຍາຍາມຢ່າງສຸດຂີດ ທີ່ຈະໂຄ່ນລົ້ມປະທານາ
ທິບໍດີເວນີຊູເອລາ ທ່ານ ນິໂຄລັສ ມາດູໂຣ, ຜູ້ນຳຜະເດັດການຫົວສັງຄົມນິຍົມ
ຍັງກຳອຳນາດນັ້ນຢູ່. ດັ່ງທີ່ນັກຂ່າວແຫ່ງຊາດຂອງວີໂອເອ Brian Padden ລາຍງານ
ມານັ້ນ ກໍແມ່ນວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳອາດຈະຕີລາຄາສູງເກີນໄປວ່າ
ການລົງໂທດຢ່າງໜັກຈະໃຊ້ເພື່ອກົດດັນຝ່າຍທະຫານເວນີຊູເອລາໃຫ້ປ່ອຍປະ
ລະເລີຍທ່ານມາດູໂຣໄດ້ ແລະຕີລາຄາຕ່ຳເກີນຕໍ່ການຄັດຄ້ານຢູ່ໃນຂົງເຂດຕໍ່ວິທີການ
ທີ່ໃຊ້ທະຫານເປັນກຳລັງຊຸກດັນໃຫ້ເກີດການປ່ຽນແປງລະບອບການປົກຄອງ.
ວັນນະສອນ ມີລາຍລະອຽດກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ການຂ້ຳບາດນ້ຳມັນຢ່າງແທ້ຈິງຂອງສະຫະລັດຕໍ່ເວເນຊູເອລາ ກຳລັງເພີ້ມຄວາມເຈັບ
ປວດທາງເສດຖະກິດຕໍ່ປະເທດອາເມຣິກາໃຕ້ແຫ່ງນີ້…ບ່ອນທີ່ປະຊາຊົນຈຳນວນ
ຫຼາຍລ້ານຄົນ ຍັງສືບຕໍ່ຫລົບໜີຈາກການຂາດແຄນເຂົ້າປາອາຫານແບບເຮື້ອຮັງແລະ
ການກົດຂີ່ຢູ່ໃນປະເທດ.
ທ່ານໄມໂຄ ຊິຟເຕີ ຈາກສູນກາງສົນທະນາເຈລະຈາກັນ ຢູ່ພາຍໃນທະວີບອາເມຣິກາ
ກ່າວວ່າ“ມັນຍັງບໍ່ທັນກໍ່ໃຫ້ເກີດວິກິດການດ້ານມະນຸດສະທຳເທື່ອ. ສະພາບນັ້ນໄດ້ຖືກກໍ່ຂຶ້ນມາໂດຍລັດຖະບານເວເນຊູເອລາ ພາຍໃຕ້ທ່ານນິໂຄລັສ ມາດູໂຣ ໂດຍນະໂຍບາຍ ແລະການບໍລິຫານຈັດການທີ່ຜິດພາດ ແລະສໍ້ລາດບັງຫຼວງແລະທັງຫຼາຍທັງປວງ
ຂອງເພິ່ນ. ນັ້ນຄືສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ເກີດວິກິດການດ້ານມະນຸດສະທຳ. ແຕ່ວ່າ ມັນຍິ່ງ
ກັບກາຍເປັນສະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນໄປກວ່າເກົ່າ, ຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຄິດ, ເມື່ອມີ
ການລົງໂທດທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ມີປະສິດທິຜົນທີ່ຮ້າຍແຮງຫລາຍ.”
ມີຄົນຄາດຫວັງກັນທີ່ຜູ້ນຳສັງຄົມນິຍົມ, ທ່ານ ນິໂຄລັສ ມາດູໂຣ ຈະຖືກບັງຄັບໃຫ້ລົງ
ຈາກອຳນາດໃນໄວໆນີ້…ຍ້ອນມີການລົງໂທດທີ່ນຳພາໂດຍສະຫະລັດ ແລະ ຄວາມກົດ
ດັນທາງການທູດ ທີ່ຂ້ອນຂ້າງວ່າຈະຈາງລົງ ໃນຂະນະທີ່ວິກິດການຍັງສືບຕໍ່ໄປຢູ່ນີ້…
ໃນເດືອນມັງກອນຜ່ານມານີ້ ສະຫະລັດ ແລະ ອີກ 50 ປະເທດອື່ນໆ ໄດ້ຮັບຮູ້
ທ່ານ ຮວນ ກວາອີໂດ, ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດວ່າເປັນຜູ້ນຳຊົ່ວຄາວຂອງປະເທດ
ພາຍຫຼັງທີ່ ທ່ານມາດູໂຣ ໄດ້ກີດກັນພວກຜູ້ສະໝັກຝ່າຍຄ້ານບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການ
ເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີໃນປີກາຍນີ້.
ລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳ ໄດ້ຍຸຕິການຂາຍນ້ຳມັນຂອງເວນີຊູເອລາໃນສະຫະລັດ
ທີ່ກວາມເອົາເກືອບຮອດ 90 ເປີເຊັນຂອງຈຳນວນເງິນຕາຕ່າງປະເທດທາງໝົດທີ່
ເຂົ້າໄປໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານມາດຸູໂຣ ແມ່ນໄດ້ທົນຕໍ່ການກົດດັນຂອງສາກົນທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນນັ້ນ ແລະຍັງສືບຕໍ່
ຮັບການສະໜັບສະໜຸນທີ່ສຳຄັນຈາກຜູ້ນຳທາງທະຫານທີ່ຢ້ານກົວກັນວ່າຈະມີການ
ແກ້ແຄ້ນຄືນຍ້ອນເຄີຍໄດ້ທຳການຂົ່ມເຫັງໃນອະດີດ ຖ້າຫາກວ່າ ຝ່າຍຄ້ານຂຶ້ນກຳ
ອຳນາດ.
ສະຫະລັດ ຍັງໄດ້ລົງໂທດທາງດ້ານເສດຖະກິດອັນໃໝ່ຕໍ່ຄິວບາ ຊຶ່ງມີການກ່າວ ຫາວ່າ
ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ລັດຖະບານຂອງທ່ານມາດູໂຣ ໂດຍການສົ່ງ
ທີ່ປຶກສາທາງທະຫານ ແລະດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດຫຼາຍພັນຄົນໄປຊ່ວຍນັ້ນ.
ຣັດເຊຍ ກໍເຊັ່ນກັນ ແມ່ນໄດ້ເພີ້ມການສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ແກ່ທ່ານມາດູໂຣ ໂດຍການ
ຈັດສົ່ງພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງທະຫານໄປຊ່ວຍ…ແລະກີດກັນບໍ່ໃຫ້ມີການປະນາມຕໍ່ລັດ
ຖະບານຂອງທ່ານຢູ່ໃນສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.
ໃນຂະນດຽວກັນນັ້ນ ການສົນທະນາກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປຂອງການປະຕິບັດການ
ທາງທະຫານທີ່ນຳພາໂດຍສະຫະລັດກໍຈືດຈາງລົງເຊັ່ນກັນເມື່ອປະເຊີນກັບການຕ້ານ
ຢັນຢ່າງແຮງ ຈາກບຣາຊິລ ແລະໂຄລອມເບຍ ທີ່ເປັນພັນທະມິດທີ່ສຳຄັນຢູ່ໃນຂົງເຂດນັ້ນ.
ທ່ານຊິຟເຕີກ່າວວ່າ “ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຂີດເສັ້ນໄວ້ແລ້ວ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີຈຸດຢືນ
ທາງການເມືອງ, ທາງການທູດທີ່ແຂງແກ່ນ ແຕ່ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ຍິນດີທີ່ຈະ
ເຮັດເຖິງຂັ້ນໃຊ້ກຳລັງດອກ.”
ເຖິງແມ່ນວ່າການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ ແລະການປະທ້ວງຂອງປະຊາຊົນ ເພີ້ມຄວາມ
ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນອາດຈະຍັງສາມາດບັງຄັບໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງແບບປະຊາທິປະໄຕຢູ່ໃນ
ເວເນຊູເອລາ ຢູ່ກໍຕາມ, ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລຳບາກສຳລັບຊາວເວເນຊູເອລາ ຍັງບໍ່ໄດ້ມີ
ຮ່ອງຮອບສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຈະຍຸຕິລົງໃນໄວໆນີ້ ແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ.
ທ່ານໄມໂຄ ຊິຟເຕີຣ໌ ກ່າວວ່າ “ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຂີດເສັ້ນແລ້ວ. ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີ
ຈຸດຢືນທີ່ແຂງຂັນທາງການເມືອງ, ທາງການທູດ ແຕ່ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ໄປເຖິງ
ການນຳໃຊ້ດ້ວຍກຳລັງດອກ.”
ໃນຂະນະທີ່ການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ ແລະການເພີ້ມການປະທ້ວງສາທາລະນະ
ອາດສາມາດບັງຄັບໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງແບບປະຊາທິປະໄຕ ໃນເວນີຊູເອລາ,
ຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລຳບາກ ສຳລັບຊາວເວນີຊູເອລາ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມັນຍັງບໍ່ມີ
ສັນຍານຂອງການຍຸຕິລົງໃນໄວໆນີ້ ແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
Three months after the U.S. intensified efforts to oust Venezuelan President Nicolas Maduro, the autocratic socialist leader remains in power. As VOA's Brian Padden reports, the Trump administration may have overestimated the power of tough sanctions to coerce the Venezuelan military to abandon Maduro, and underestimated regional opposition to any military measure to force regime change.]]
A de facto U.S. oil embargo of Venezuela is increasing economic pain in the South American country...
... where millions of people continue to flee chronic food shortages and oppression at home.
Michael Shifter, Inter-American Dialogue:
"It has not created the humanitarian crisis. That was created by the Venezuelan government under Nicolas Maduro, by his policies and mismanagement and corruption and all the rest. That is what's the cause of the humanitarian crisis. But it becomes even worse, I think, with the economic sanctions that are in effect that are very strong."
Expectations that Socialist leader Nicolas Maduro will soon be forced to step down...
... because of U.S.-led sanctions and diplomatic pressure seem to be fading as the crisis continues.
In January the United States and 50 other nations recognized Juan Guaido, the head of Venezuela's National Assembly, as the country's interim leader, after Maduro blocked opposition candidates in last year's presidential election.
The Trump administration halted Venezuelan oil sales in the United States that had provided nearly 90 percent of the country's hard currency.
Maduro has endured the increased international pressure, and continues to receive key support from Venezuela's military leadership that could fear retribution for past abuses if the opposition gains power.
The United States also imposed new economic sanctions on Cuba, in part for allegedly propping up the Maduro government with thousands of military and security advisers.
Russia too has increased its support for Maduro by sending planeloads of military personnel...
...and blocking condemnation of his government at the U.N. Security Council.
At the same time, talk of possible U.S. led military action has also faded in the face of strong resistance from Brazil and Colombia, key allies in the region.
Michael Shifter, Inter-American Dialogue:
"They have drawn a line. They have taken a strong stand politically, diplomatically, but they are not willing to go to the use of force."
While U.S. sanctions and increasing public protests could still force democratic change in Venezuela, the hardship for most Venezuelans shows no sign of ending soon.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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