ສະຫະລັດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເກົາຫຼີເໜືອ ຢຸດເຊົາການ ທົດລອງລູກສອນໄຟ 'ແບບທ້າທາຍເກາະຜິດ'

ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຮຽກຮ້ອງຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອໃນວັນພຸດວານນີ້ ໃຫ້ລະເວັ້ນຈາກການເອົາບາດກ້າວທີ່ທ້າທາຍເກາະຜິດຕື່ມແລະເຮັດໃຫ້ “ການເຈລະຈາຫາລືແບບຍືນຍົງແລະມີເນື້ອຫາສາລະ” ຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ ຫຼັງຈາກພຽງຢາງໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ຈາກເຮືອດຳນໍ້າ ໃນອາທິດນີ້.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດລິນດາ ທໍມັສ-ກຣີນຟິລ ກ່າວກ່ຽວກັບ ການປະກາດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ໃນການຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຈາກເຮືອດຳນໍ້າໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາບໍ່ຄວນເບິ່ງການຍິງທົດລອງເມື່ອໄວໆມານີ້ແຕ່ພຽງລຳພັງ. ມັນເປັນການທ້າທາຍເກາະຜິດທີ່ຂາດຄວາມຮັບຜິດຊອບຄັ້ງຫຼ້າສຸດທີ່ມີມາເປັນລຳດັບ.”
ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ກ່ອນໜ້າກອງປະຊຸມແບບປິດລັບຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ຮຽກໃຫ້ມີຂຶ້ນໂດຍສະຫະລັດ ອັງກິດ ແລະຝຣັ່ງ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຍິງລູກສອນໄຟດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານນາງທໍມັສ-ກຣີນຟິລ ກ່າວເຖິງເກົາຫຼີເໜືອໂດຍໃຊ້ຊື່ຫຍໍ້ຢ່າງເປັນທາງການຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ຄືສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນເກົາຫຼີ ຊຶ່ງທ່ານນາງເວົ້າວ່າ “ນັບແຕ່ຕົ້ນເດືອນກັນຍາເປັນຕົ້ນມາ ສປປ ເກົາຫຼີໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຫຼາຍໆຄັ້ງ ນຶ່ງໃນນັ້ນທີ່ ສປປ ເກົາຫຼີກາວອ້າງ ແມ່ນຮວມທັງອາວຸດທີ່ສາມາດບິນເຫວີ່ນໄວກວ່າສຽງຊະນິດໃໝ່.”
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ “ກິດຈະກຳເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຜິດກົດໝາຍ. ມັນລະເມີດຕໍ່ມະຕິຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງຫຼາຍໆສະບັບແລະມັນເປັນສິ່ງທີ່ຮັບເອົາບໍ່ໄດ້. ຄວາມກ້າວໃໝ່ໃນແຕ່ລະຄັ້ງ ຂອງອາວຸດທີ່ມີອະນຸພາບຮ້າຍແຮງ ແລະໂຄງການລູກສອນໄຟຂອງ ສປປ ເກົາຫຼີ ແມ່ນສ້າງຄວາມບໍ່ທຸ່ນທ່ຽງໃຫ້ແກ່ຂົງເຂດ ແລະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສັນຕິພາບແລະຄວາມໝັ້ນຄົງລະຫວ່າງປະເທດ.”
ເກົາຫຼີເໜືອໃນວັນອັງຄານຜ່ານມາໄດ້ຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດໄລຍະໃກ້ຈາກເຮືອດຳນ້ຳ ຫຼື SLBM. ນີ້ແມ່ນ ການຍິງທົດລອງ SLBM ເທື່ອທໍາອິດຂອງເກົາຫຼີເໜືອໃນຮອບສອງປີ ຊຶ່ງເວລາໃດມີການສົ່ງເຂົ້າປະຈຳການແລ້ວ ກໍຈະເພີ້ມອົງປະກອບທີ່ທຳນາຍບໍ່ໄດ້ຕໍ່ຄັງອາວຸດທີ່ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ນັບແຕ່ການເຈລະຈາກ່ຽວກັບອາວຸດນິວເຄລຍກັບສະຫະລັດໄດ້ແຕກຫັກລົງໃນປີ2019 ເກົາຫຼີເໜືອກໍໄດ້ນໍາເອົາລູກສອນໄຟຊະນິດໃໝ່ ແລະລະບົບຍິງສົ່ງ ອອກມາສະແດງໃຫ້ເຫັນເປັນລຳ ດັບມາ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວແມ່ນອອກແບບເພື່ອຫລົບຫລີກລະບົບປ້ອງກັນລູກສອນໄຟຂອງສະຫະລັດແລະບັນດາປະເທດພັນທະມິດ.
ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຖືກຫ້າມ ບໍ່ໃຫ້ດຳເນີນການໃດໆໃນເລື້ອງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໄລຍະໃກ້ ຫຼືໄລຍະໄກ ໂດຍມະຕິຕ່າງໆຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ໄດ້ມີການຮັບຮອງເອົາເພື່ອລົງໂທດຕໍ່ພຽງຢາງ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໂຄງການອາວຸດນິວເຄລຍຂອງຕົນຢ່າງຜິດກົດໝາຍ.
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