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ວັນອັງຄານ, 16 ສິງຫາ 2022
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ສຫລ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈີນ ບໍ່ຄວນສະ​ແດງ​ປະ​ຕິ​ກິ​ລິ​ຍາເກີນໄປ ຕໍ່ 'ການຢ້ຽມຢາມແບບສັນຕິ' ຕໍ່ໄຕ້ຫວັນ ຂອງສະມາຊິກສະພາ

ປະທານາທິບໍດີໄຕ້ຫວັນ ທ່ານນາງໄຊ ອິ້ງ-ເຫວິນ ໂອ້ລົມກັບສະມາຊິກຄະນະສະ​ມາ​ຊິກສະພາສູງສະຫະລັດ ໃນລະຫວ່າງການພົບປະກັນ ຢູ່ທີ່ທໍານຽບປະທານາທິບໍດີ ໃນນະຄອນຫຼວງໄທເປ, ໄຕ້ຫວັນ, ເມື່ອວັນທີ 15 ສິງຫາ 2022. (Taiwan Presidential Office via AP)

ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ການໄປຢ້ຽມຢາມໄຕ້ຫວັນ ຂອງສະມາຊິກສະພາອາເມຣິກັນ ແມ່ນສອດຄ່ອງ ກັບນະໂຍບາຍທີ່ມີ​ມາຍາວນານຂອງວໍຊິງຕັນແລະຂອງທັງສອງພັກການ​ເມືອງ ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈີນ ບໍ່ຄວນສະແດງ​ປະ​ຕິກິລິຍາທີ່ຮຸນແຮງເກີນໄປຕໍ່ “ການຢ້ຽມຢາມແບບສັນຕິ” ໂດຍສະມາຊິກສະພາຕໍ່າ ຫຼື ຕໍ່ການປ່ຽນແປງຂອງສະຖານະພາບເດີມ ຢູ່ໃນຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນແຕ່ພຽງຝ່າຍດຽວ.

ໃນວັນຈັນວານນີ້, ກອງທັບຈີນກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ດໍາເນີນການຝຶກຊ້ອມຢູ່ໃກ້ກັບເກາະເພັງຮູ (Penghu) ໃນ​ຂະ​ນະທີ່ສະມາຊິກສະພາຕໍ່າຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ພົບກັບປະທານາທິບໍດີໄຊ ອິ້ງ-ເຫວິນ ຂອງໄຕ້ຫວັນ ແລະສະມາຊິກລັດຖະສະພາຈາກສະພານິຕິບັນຍັດຢວນ.

ແຟ້ມຮູບ-ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແນມເບິ່ງເຮືອບິນເຮລີຄັອບເຕີ້ຂອງກອງທັບຈີນ ທີ່ບິນຜ່ານເກາະພິງທານ (Pingtan), ເຊິ່ງເປັນນຶ່ງໃນຈຸດທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດຂອງຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ຈາກໄຕ້ຫວັນ, ໃນແຂວງຟູຈ້ຽນ, ວັນທີ 4 ສິງຫາ 2022, ກ່ອນມີການຊ້ອມລົບຄັ້ງໃຫຍ່ຢູ່ນອກຊາຍຝັ່ງເກາະໄຕ້ຫວັນ ລຸນຫຼັງການຢ້ຽມຢາມເກາະທີ່ປົກຄອງຕົນເອງຂອງປະທານສະພາຕໍ່າ ທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ
ແຟ້ມຮູບ-ນັກທ່ອງທ່ຽວ ແນມເບິ່ງເຮືອບິນເຮລີຄັອບເຕີ້ຂອງກອງທັບຈີນ ທີ່ບິນຜ່ານເກາະພິງທານ (Pingtan), ເຊິ່ງເປັນນຶ່ງໃນຈຸດທີ່ໃກ້ທີ່ສຸດຂອງຈີນແຜ່ນດິນໃຫຍ່ຈາກໄຕ້ຫວັນ, ໃນແຂວງຟູຈ້ຽນ, ວັນທີ 4 ສິງຫາ 2022, ກ່ອນມີການຊ້ອມລົບຄັ້ງໃຫຍ່ຢູ່ນອກຊາຍຝັ່ງເກາະໄຕ້ຫວັນ ລຸນຫຼັງການຢ້ຽມຢາມເກາະທີ່ປົກຄອງຕົນເອງຂອງປະທານສະພາຕໍ່າ ທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ

ຄະນະຜູ້ແທນລັດຖະສະພາສະຫະລັດຫຼ້າສຸດທີ່ໄປຢ້ຽມຢາມ​ເກາະ​ທີ່ປົກຄອງຕົນເອງແບບປະຊາທິປະໄຕ ​ແມ່ນນໍາໂດຍສະມາຊິກສະພາສູງ ແອັດເວີດ ມາຄີ (Edward Markey) ເຊິ່ງເປັນປະທານຄະ​ນະ​ກຳ​ມະການພົວພັນ​ດ້ານຕ່າງປະ ເທດ ຮັບ​ຜິດ​ຊອບເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກ, ປາຊີຟິກ ແລະເປັນ​ປະ​ທານອະນຸກໍາມະການ ຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ້ລະຫວ່າງປະເທດ. ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນມີຂຶ້ນພຽງບໍ່ເທົ່າໃດມື້ລຸນຫຼັງການຢ້ຽມຢາມຂອງປະທານສະພາຕໍ່າສະຫະ ລັດ ທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ, ອັນໄດ້ສ້າງຄວາມບໍ່ພໍໃຈຢ່າງຮຸນແຮງໃຫ້ແກ່ ຈີນ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສຂອງສະຫະລັດໄດ້ກ່າວວ່າ ຈີນສະແດງຄວາມບໍ່ພໍໃຈຕໍ່ການໄປຢ້ຽມຢາມໄຕ້ຫວັນ ຂອງທ່ານນາງແນນຊີ ເພໂລຊີ ຫຼາຍເກີນໄປ. ລັດຖະບານວໍຊິງຕັນກ່າວວ່າ ລັດຖະບານປັກກິ່ງໃຊ້ເຫດຜົນດັ່ງກ່າວນີ້ ເພື່ອເປັນຂໍ້ອ້າງຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມຂອງຕົນທີ່ຈະປ່ຽນແປງສະຖານະພາບເດີມຢູ່ໃນຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ.

ປະທານາທິບໍດີໄຕ້ຫວັນ ທ່ານນາງໄຊ ອິ້ງ-ເຫວິນ ພົບກັບສະມາຊິກສາພາສູງສະຫະລັດຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານແອັດເວີດ ມາຄີ ປະຈໍາລັດແມັດຊາຊູເຊັດທ໌ ຢູ່ທີ່ທໍານຽບປະທານາທິບໍດີໃນນະຄອນຫຼວງໄທເປ, ໄຕ້ຫວັນ, ວັນທີ 15 ສິງຫາ 2022. (Taiwan Presidential Office via AP)
ປະທານາທິບໍດີໄຕ້ຫວັນ ທ່ານນາງໄຊ ອິ້ງ-ເຫວິນ ພົບກັບສະມາຊິກສາພາສູງສະຫະລັດຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານແອັດເວີດ ມາຄີ ປະຈໍາລັດແມັດຊາຊູເຊັດທ໌ ຢູ່ທີ່ທໍານຽບປະທານາທິບໍດີໃນນະຄອນຫຼວງໄທເປ, ໄຕ້ຫວັນ, ວັນທີ 15 ສິງຫາ 2022. (Taiwan Presidential Office via AP)

ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ເປີດເຜີຍຫຼ້າສຸດກ່ຽວກັບຄະນະຜູ້ແທນລັດຖະສະພາວ່າ “ສະມາຊິກສະພາສະຫະລັດ ໄດ້ເດີນທາງໄປໄຕ້ຫວັນມາຫຼາຍທົດສະຫວັດແລ້ວ, ແລະຈະຍັງຄົງດໍາເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປ.”

“ມັນເປັນທີ່ແຈ່ມແຈ້ງແລ້ວວ່າ ບາງຄັ້ງມີຝ່າຍດຽວ ແລະພັກດຽວ ພະຍາຍາມທີ່ຈະປ່ຽນແປງສະຖານະພາບດັ້ງເດີມທີ່ເປັນຢູ່,” ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານເນັດ ໄພຣສ ກ່າວສະຫຼຸບໃນວັນຈັນວານນີ້. “ບໍ່ແມ່ນສະຫະລັດ ແລະກໍບໍ່ແມ່ນໄຕ້ຫວັນ. ມັນແມ່ນ ສປ ຈີນ ທີ່ກໍາລັງທ້າທາຍຕໍ່ສະຖານະພາບເດີມທີ່ເປັນຢູ່, ໂດຍພະຍາຍາມທີ່ຈະທໍາລາຍສະຖານະພາບເດີມທີ່ມີຢູ່.”

ຄະນະຜູ້ແທນສະມາຊິກສະພາສູງສະຫະລັດ, ຢູ່ເບື້ອງຂວາ, ດື່ອອ່ວຍພອນພ້ອມດ້ວຍຝ່າຍໄຕ້ຫວັນ ໃນລະຫວ່າງງານຈັດລ້ຽງຕ້ອນຮັບ ຢູ່ທີ່ເຮືອນຮັບແຂກໄທເປ ໃນນະຄອນຫຼວງໄທເປ, ໄຕ້ຫວັນ, ວັນທີ 15 ສິງຫາ 2022. (Taiwan Ministry of Foreign Affairs via AP)
ຄະນະຜູ້ແທນສະມາຊິກສະພາສູງສະຫະລັດ, ຢູ່ເບື້ອງຂວາ, ດື່ອອ່ວຍພອນພ້ອມດ້ວຍຝ່າຍໄຕ້ຫວັນ ໃນລະຫວ່າງງານຈັດລ້ຽງຕ້ອນຮັບ ຢູ່ທີ່ເຮືອນຮັບແຂກໄທເປ ໃນນະຄອນຫຼວງໄທເປ, ໄຕ້ຫວັນ, ວັນທີ 15 ສິງຫາ 2022. (Taiwan Ministry of Foreign Affairs via AP)

ຢູ່ໃນຖະແຫຼງການ, ທ່ານສະມາຊິກສະພາສູງ ມາຄີ ແລະສະມາຊິກລັດຖະສະ ພາອີກ 4 ຄົນທີ່ຢູ່ໃນຄະນະຜູ້ແທນສະຫະລັດກ່າວວ່າ ພວກທ່ານມີໂອກາດແລກປ່ຽນມູມມອງຕ່າງໆກັບຄູ່ຕໍາແໜ່ງ​ຝ່າຍໄຕ້ຫວັນ ກ່ຽວກັບຫຼາຍໆບັນຫາ ລວມມີ “ການສະໜັບສະໜຸນເພື່ອສັນຕິພາບແລະສະຖຽນລະພາບຢູ່ໃນໄຕ້ຫວັນ” ເນື່ອງຈາກເກາະດັ່ງກ່າວ ກໍາລັງປະເຊີນກັບ “ແຮງກົດດັນທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນຈາກອໍານາດຜະເດັດການປັກກິ່ງ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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