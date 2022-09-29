ກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງໃນວັນພຸດວານນີ້ສຳລັບຊາວອາເມຣິກັນທີ່ຖືສອງສັນຊາດກັບຣັດເຊຍ ອາດສາມາດຖືກເກນໂດຍມົສກູ ເພື່ອໄປຊ່ວຍສູ້ລົບ ໃນສົງຄາມຕໍ່ຢູເຄຣນ.
ກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການວ່າ “ຣັດເຊຍອາດປະຕິເສດບໍ່ຮັບຮູ້ການຖືສອງສັນຊາດ ຄືສັນຊາດອາເມຣີກັນ ໂດຍປະຕິເສດບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າໄປຫາກົງສຸນສະຫະລັດ ເພື່ອຂໍການຊ່ວຍເຫລືອ ໂດຍຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ເຂົາ
ເຈົ້າການເດີນອອກທາງຈາກຣັດເຊຍ ແລະສັ່ງໃຫ້ພວກທີ່ຖືສອງສັນຊາດເຂົ້າຮັບໃຊ້ໃນກອງທັບ.”
ຖະແຫຼງການກ່າວໂດຍທົ່ວໄປວ່າ ພວກທີ່ຖືສັນຊາດສະຫະລັດບໍ່ຄວນເດີນທາງໄປຣັດເຊຍ ແລະພວກຢູ່ທີ່ນັ້ນໃນເວລານີ້ “ຄວນອອກຈາກຣັດເຊຍໃນທັນທີໃນຂະນະທີ່ຖ້ຽວບິນພານິດຢ່າງຈຳກັດຍັງມີຢູ່ສຳລັບການເດີນທາງ.”
ກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ຖ້ຽວບິນອອກຈາກຣັດເຊຍ “ມີຈຳກັດທີ່ສຸດໃນປັດຈຸບັນ ແລະມັກຈະບໍ່ມີໄວ້ໃຫ້ໃນໄລຍະສັ້ນ. ການເດີນທາງໂດຍທາງລົດ ແລະລົດບັສ ຍັງເປີດໄວ້ຢູ່.”
ແຕ່ຖະແຫຼງການກໍໄດ້ກ່າວວ່າ ບັນດາຜູ້ເດີນທາງສະຫະລັດ ຢູ່ໃນຣັດເຊຍ ຫລືຊາວອາເມຣິກັນ ຢູ່ທີ່ນັ້ນ ຜູ້ມີແຜນທີ່ຈະໜີອອກໄປ “ຄວນຈັດແຈງດ້ວຍຕົນເອງໄວເທົາທີ່ໄວໄດ້. ສະຖານທູດສະຫະລັດ ມີຂອບເຂດຈຳກັດທີ່ສຸດ ໃນຄວາມສາມາດ ທີ່ຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ຄົນສັນຊາດອາເມຣິກັນ ແລະສະຖານະການ ຮວມທັງທາງເລືອກການຂົນສົ່ງ ໃນທັນໃດອາດກາຍເປັນເລື້ອງທີ່ຈຳກັດຫລາຍຂຶ້ນ.”
ຍິ່ງໄປກວ່ານັ້ນ ກະຊວງຕ່າງປະເທດ ໄດ້ເຕືອນຊາວອາເມຣິກັນວ່າ “ສິດທິການເຕົ້າໂຮມກັນແບບສັນຕິ ແລະເສລີພາບການສະແດງອອກຊຶ່ງຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບການຄ້ຳປະກັນ ຢູ່ໃນຣັດເຊຍ. ໃຫ້ຫລີກລ່ຽງການເມືອງທັງໝົດ ຫລືການປະທ້ວງທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະຢ່າໄດ້ຖ່າຍຮູບບັນດາໜ່ວຍຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຢູ່ໃນເຫດການດັ່ງກ່າວ. ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຣັດເຊຍໄດ້ຈັບຄົນສັນຊາດອາເມຣິກັນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການປະທ້ວງ.
The U.S. State Department expressed concern Wednesday that Americans with dual citizenship with Russia could be conscripted by Moscow to help fight its war against Ukraine.
“Russia may refuse to acknowledge dual nationals’ U.S. citizenship, deny their access to U.S. consular assistance, prevent their departure from Russia, and conscript dual nationals for military service,” the State Department said in a statement.
It said more broadly that U.S. citizens should not travel to Russia and that anyone there now “should depart Russia immediately while limited commercial travel options remain.”
The State Department said flights out of Russia “are extremely limited at present and are often unavailable on short notice. Overland routes by car and bus are still open.”
But it said U.S. travelers in Russia or Americans living there who are planning to leave “should make independent arrangements as soon as possible. The U.S. Embassy has severe limitations on its ability to assist U.S. citizens, and conditions, including transportation options, may suddenly become even more limited.”
In addition, the State Department warned Americans “that the right to peaceful assembly and freedom of expression are not guaranteed in Russia. Avoid all political or social protests and do not photograph security personnel at these events. Russian authorities have arrested U.S. citizens who have participated in demonstrations.”