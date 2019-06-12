ທັງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຂອງສະຫະລັດ ແລະອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີ
ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ນຳເອົາຂໍ້ຄິດເຫັນທາງການເມືອງຂອງພວກ ເພິ່ນໄປຍັງລັດໄອໂອວາ
ທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກຕອນກາງຂອງປະເທດໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຊຶ່ງແຕ່ລະຝ່າຍ
ຕ່າງກໍຫາທາງໂນ້ມນ້າວຈິດໃຈຂອງພວກປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງປີ 2020 ວ່າ ຕົນເປັນ
ຜູ້ມີວິwສທັດ ແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ຈະນຳພາປະເທດຊາດໄດ້. ທ່ານ ທຣຳ ແລະທ່ານ
ໄບເດັນ ຕ່າງກໍໄດ້ເວົ້າຖາກຖາງກັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ຕອນທີ່ທ່ານໄບເດັນໄດ້ປະກາດວ່າ
ທ່ານຈະລົງສະໝັກແຂ່ງຂັນໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ
ໂດຍທີ່ທ່ານທຣຳເຮັດໃຫ້ພາບພົດຂອງຜູ້ສະໝັກທີ່ມີຄະແນນນຳໜ້າຈາກພັກເດໂມ
ແຄຣັດທ່ານນັ້ນວ່າ ເປັນຜູ້ທີ່ບໍ່ມີກຳລັງວັງຊາຫຍັງ ແລະທ່ານໄບເດັນກໍຕຳໜິຕິຕຽນ
ລັກສະນະທີ່ຮຸນແຮງຂອງທ່ານທຣຳ. Zlatica Hoke ນັກຂ່າວຂອງວີໂອເອມີລາຍງານ
ມາວ່າການໃຊ້ຄຳເວົ້າຖາກຖາງຈາກທັງສອງຝ່າຍແມ່ນມີຄວາມຮຸນແຮງເພີ້ມຂຶ້ນ
ໃນຂະນະທີ່ພວກທ່ານທັງສອງໄປປາກົດໂຕຢູ່ໃນລັດດຽວກັນໃນມື້ດຽວກັນ ຊຶ່ງວັນນະ
ສອນຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ໃນການໄປປາກົດໂຕຂອງທ່ານຢູ່ທີ່ລັດໄອໂອວາໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ
ທ່ານ ທຣຳ ມີເລື້ອງເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີປີ 2020 ຢູ່ໃນໃຈຂອງທ່ານ. ປະທານາ
ທິບໍດີສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນທີ່ຄາດຫວັງວ່າຈະລົງແຂ່ງຂັນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບເລືອກຕັ້ງເປັນ
ປະທານາທິບໍດີອີກ, ທ່ານສະແຫວງຫາໂອກາດ ທຸກຢ່າງທີ່ຈະບ່ອນທຳລາຍປະຫວັດຂອງ
ລັດຖະບານທ່ານໂອບາມາ ແລະເວົ້າຖາກຖາງອະດີດຮອງປະທານາທິບໍດີໄບເດັນ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ກ່າວວ່າ “ອາເມຣິກາຈະຕ້ອງບໍ່ຖືກຜູ້ສະໜອງພະລັງງານ
ຕ່າງຊາດເອົາໄປເປັນຕົວປະກັນ ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາເຄີຍເປັນຢູ່ພາຍໃຕ້ສະໄໝໂອບາມາ-
ໄບເດັນທີ່ເຫງົານອນຢູ່ຂອງກຸ່ມທ້າວໂຈ. ໂຈເຫງົານອນ ຫຼື sleepy Joe!”
ການໂຕ້ແຍ້ງທີ່ເປັນຜົນດີຕໍ່ທ່ານທຣຳຫລາຍທີ່ສຸດ ກໍແມ່ນເສດຖະກິດທີ່ເຕີບໂຕຂອງ
ສະຫະລັດ. ແຕ່ວ່າ ນະໂຍບາຍດ້ານພາສີຂອງທ່ານໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່
ພວກກະສິກອນ ແລະຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າບາງຈຳນວນຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງພາໃຫ້ເກີດ
ຄວາມເປັນຫ່ວງກັນວ່າເສດຖະກິດອາດຈະຫຼຸດຕ່ຳລົງ. ທ່ານ ທຣຳຢືນຢັນວ່າ ພວກກະສິ
ກອນໃນສະຫະລັດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຂຶ້ນພາສີນີ້.
ທ່ານທຣຳກ່າວອີກວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ນຳເອົາເງິນເຂົ້າປະເທດເປັນຕື້ໆໂດລາ ແລະເງິນ
ເປັນຕື້ໂດລາທີ່ພວກເຮົານຳເຂົ້າມານັ້ນ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກການເກັບພາສີ - ພວກເຮົາ
ໄດ້ຈ່າຍໃຫ້ພວກກະສິກອນໃນຈຳນວນ 16 ຕື້ໂດລາ ເພາະວ່າ ເງິນຈຳນວນນັ້ນ
ແມ່ນຈຳນວນສູງສຸດທີ່ຈີນເຄີຍໃຊ້ເພື່ອຊື້ສິນຄ້າຂອງພວກທ່ານ.”
ກ່ອນໜ້ານັ້ນ ໃນມື້ດຽວກັນ, ທ່ານທຣຳໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມແບບປຸກລະດົມລົງໃນທວີດເຕີ
ທີ່ສະແດງອອກຊຶ່ງຄວາມໝັ້ນໃຈຂອງທ່ານທີ່ຈະໄດ້ຖືກເລືອກຕັ້ງອີກ, ຮວມທັງຄະແນນ
ຄວາມເຫັນດີ ໃນລະດັບທີ່ເກືອບຮອດ 50 ເປີເຊັນ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການ Rasmussen.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ການສຳຫຼວດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ Quinnipiac ທີ່ນຳອອກ
ເຜີຍແຜ່ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານໄບເດັນໄດ້ຮັບ 13 ຄະແນນ
ລື່ນທ່ານທຣຳໃນທົ່ວປະເທດ.
ທ່ານໄບເດັນໄດ້ເລີ້ມໄປຢ້ຽມຢາມລັດໄອໂອວາເປັນເວລາ 2 ວັນ ໃນເຊົ້າວັນອັງຄານ
ວານນີ້ ໂດຍແນເປົ້າໝາຍໃສ່ແບບແຜນການນຳພາຂອງທ່ານທຣຳ.
ທ່ານໄບເດັນກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ທ່ານທຣຳ ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ອັນແທ້ຈິງຕໍ່ຄ່າ
ນິຍົມທີ່ເປັນແກນຫລັກຂອງພວກເຮົາ. ແລະທ່ານຍັງເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ຈຸດຢືນຂອງ
ພວກເຮົາຢູ່ໃນໂລກນີ້. ໃນພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນ D-Day, ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງ
ວັນ D-Day, ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າມັນເປັນເລື້ອງພິລຶກຫລາຍທີ່ເຫັນວ່າ ທ່ານໄດ້ຂຽນ
ໂຈມຕີຢູ່ໃນທວີດເຕີ ຕໍ່ທຸກໆຄົນ ນັບແຕ່ເຈົ້າເມືອງຂອງນະຄອນ ລອນດອນ ຈົນເຖິງ
Bette Midler, ນັກສະແດງຂອງສະຫະລັດ.”
ຜູ້ສະໝັກທີ່ໄດ້ຮັບຄະແນນນຳໜ້າຂອງພັກເດໂມແຄຣັດທ່ານນີ້ຍັງໄດ້ກ່າວຕ້ານຕໍ່
ການກ່າວອ້າງຜົນປະໂຫຍດຈາກການເກັບພາສີຂອງທ່ານທຣຳ.
ທ່ານໄບເດັນກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ຄວາມຈິງແລ້ວ, ທ່ານແມ່ນໄດ້ຍົກເລີກການຂຶ້ນພາສີຕໍ່
ເມັກຊິໂກຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້ ຍ້ອນວ່າ ທ່ານຮູ້ຕົວດີວ່າ ທ່ານອາດຈະເສຍໄຊຢູ່ລັດມິຊິ
ແກນ, ໂອຮາຍໂອ, ໄອໂອວາ ແລະໃນທັນທີທັນໃດ- ດັ່ງທີ່ພວກເຮົາເວົ້າກັນຢູ່ໃນ
ເຂດໃຕ້ລັດ Delaware ທ່ານມີການຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຮັດແບບອື່ນ. ທ່ານໄດ້ເຫັນ
ພະເຈົ້າ. ແຕ່ຢ່າໄດ້ເຂົ້າໃຈຜິດເດີ. ທີ່ຈິງແລ້ວ ຖ້າຫາກວ່າສະພາບການຫຍຸ້ງຍາກ
ຂຶ້ນມາອີກ, ທ່ານກໍຈະເລີ້ມໃຊ້ພາສີມານາບຂູ່ຕື່ມອີກ. ໃນມູມມອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ
ເຫັນວ່າ ສຳລັບທ່ານແລ້ວ ພວກກຳມະກອນອາເມຣິກັນ ແມ່ນພຽງຕົວຈຳນອງ,
ຕົວຈຳນອງຢູ່ໃນເກມພະນັນຂອງທ່ານ.”
ສຳລັບຕອນນີ້ ທ່ານໄບເດັນ ແລະທ່ານທຣຳ ແມ່ນຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນຢູ່ໃນແຖວໜ້າຂອງ
ພັກພວກເພິ່ນໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີຄັ້ງຕໍ່ໄປ, ແຕ່ວ່າ ເດືອນພະຈິກ 2020
ແມ່ນຍັງໄກຢູ່ ແລະການເລືອກຕັ້ງປີ 2016 ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປິດສະໜາໃນຮອບ
ສຸດທ້າຍນັ້ນ ແມ່ນຍັງບໍ່ໄດ້ຍົກອອກໄປເທື່ອ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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