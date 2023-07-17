ການເພີ້ມທະວີການສະໜັບສະໜູນຢູເຄຣນທີ່ປະສົບສົງຄາມຂຶ້ນໄປອີກແມ່ນ “ວິທີດຽວ ທີ່ດີທີ່ສຸດ” ທີ່ຈະຊ່ວຍເຫຼືອເສດຖະກິດໂລກໄດ້, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນສະຫະລັດ ທ່ານນາງເຈເນັດ ແຢລເລັນ (Janet Yellen) ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຄຽງຄູ່ໄປກັບການຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດທີ່ກຳລັງພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນ ແລະ ຮັບມືກັບບັນຫາໜີ້ສິນທີ່ໜັກ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອເອັຟພີ (AFP).
ທ່ານນາງແຢລເລັນ ຍັງກ່າວຢູ່ນອກກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການເງິນຂອງກຸ່ມ G20 ໃນປະເທດອິນເດຍ ວ່າ ທ່ານນາງຈະ "ຕ້ານຢັນຄືນ" ການຕຳໜິທີ່ເວົ້າວ່າ ມີການປ່ຽນແທນກັນລະຫວ່າງການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ ກັບບັນດາປະເທດກຳລັງພັດທະນາ.
ທ່ານນາງກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ຢູ່ນະຄອນການດີນະກາ ວ່າ "ການເຮັດໃຫ້ສົງຄາມນີ້ ສິ້ນສຸດລົງ ແມ່ນສິ່ງທໍາອິດ ແລະສໍາຄັນທີ່ສຸດທາງດ້ານສິນທໍາ". "ນອກນັ້ນ ມັນຍັງເປັນສິ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດ ສິ່ງດຽວທີ່ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ສໍາລັບເສດຖະກິດໂລກ."
ທ່ານນາງແຢລເລັນ ຍັງໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອຮັບມືກັບບັນຫາຫນີ້ ສິນທີ່ເສດຖະກິດຂອງປະເທດຕ່າງໆປະເຊີນຢູ່, ການປະຕິຮູບທະນາຄານ ແລະຂໍ້ຕົກລົງທາງດ້ານພາສີທົ່ວໂລກ, ແລະເຕືອນວ່າ ມັນ "ໄວເກີນໄປ" ທີ່ຈະເວົ້າກ່ຽວກັບ ການຍົກເລີກພາສີນຳເຂົ້າຕໍ່ຈີນ.
ການບຸກລຸກຂອງຣັດເຊຍໃນຢູເຄຣນ - ຊຶ່ງທັງສອງປະເທດແມ່ນອູ່ເຂົ້າຈີ່ຂອງໂລກ ໂດຍທີ່ຮວມເຂົ້າກັນແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າສົ່ງອອກເກືອບຮອດນຶ່ງສ່ວນສີ່ຂອງປະລິມານເຂົ້າ ເບລທີ່ສະຫນອງໃຫ້ໂລກ - ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສັ່ນສະເທືອນໃນເສດຖະກິດ ທົ່ວໂລກ ໂດຍເຮັດໃຫ້ລາຄາອາຫານແລະນໍ້າມັນເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງວ່ອງໄວ.
ລັດຖະມົນຕີການເງິນຍີ່ປຸ່ນ, ທ່ານຊູນິຊິ ຊູຊູກິ (Shunichi Suzuki) ກ່າວຄຳເຫັນຫຼັງກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີ G7 ວ່າ “ຂໍຢືນຢັນຄືນໃໝ່ທີ່ຈະໃຫ້ການສະໜັບ ສະໜູນ ແບບບໍ່ຫວັ່ນໄຫວຂອງກຸ່ມ G7” ແກ່ຢູເຄຣນ.
ທ່ານຊູຊູກິ ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ຊັບສິນທີ່ເປັນຂອງຣັດເຊຍທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຄວບຄຸມຂອງກຸ່ມ G7 ຈະບໍ່ຖືກໂອນໄປໃຫ້ ຈົນກວ່າຣັດເຊຍຈະຈ່າຍຄ່າເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນ.” ທ່ານ ກ່າວຕື່ມວ່າມົສກູຄວນ “ຈ່າຍຄ່າກໍ່ສ້າງຄືນໃໝ່ໃນໄລຍະຍາວ” ອີກດ້ວຍ.
ການສົນທະນາໃດໆ ກ່ຽວກັບຢູເຄຣນແມ່ນເປັນເລື້ອງທີ່ເຮັດໃຫ້ບໍ່ສະບາຍໃຈປານໃດສໍາລັບອິນເດຍ ທີ່ເປັນເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມຂອງກຸ່ມ G20 ທີ່ບໍ່ໄດ້ປະນາມ ການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍ ແຕ່ຜັດຍັງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງກຸ່ມ 4 ປະເທດ ຫລື Quad ຄຽງຄູ່ກັນກັບອອສເຕຣເລຍ, ສະຫະລັດແລະຍີ່ປຸ່ນອີກດ້ວຍ.