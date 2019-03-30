ຄະນະເຈລະຈາທາງດ້ານການຄ້າ ຂອງສະຫະລັດແລະຈີນ ໄດ້ສ້າງຄວາມຄືບໜ້າໃນລະ
ຫວ່າງ “ການຫາລືແບບກົງໄປກົງມາ ແລະສ້າງສັນ” ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ໃນວັນສຸກ
ວານນີ້ ແລະຈະສືບຕໍ່ການເຈລະຈາ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນຂອງສະຫະລັດ ໃນອາທິດ
ໜ້າ ອີງຕາມຄຳຖະແຫຼງຂອງທຳນຽບຂາວ.
ທັງສອງຝ່າຍພວມເຮັດວຽກ ເພື່ອໃຫ້ມີການຕົກລົງກັນ ກ່ຽວກັບການຍົກເລີກພາສີ ທີ່ໄດ້
ດຳເນີນມາເປັນເວລາ 8 ເດືອນ ທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສິນຄ້າຂາເຂົ້າຂອງຈີນມາຍັງສະຫະລັດ
ໃນມູນຄ່າ 250 ຕື້ໂດລາ ແລະປະມານ 110 ຕື້ໂດລາ ຕໍ່ສິນຄ້າຂາອອກຂອງອາເມຣິກັນ
ໄປຍັງປະເທດຈີນ.
ການເຈລະຈາຮອບຫຼ້າສຸດມີຂຶ້ນທ່າມກາງທີ່ລາຍງານຂອງຫ້ອງການວິເຄາະເສດຖະກິດ
ກ່າວວ່າ ການຂາດດຸນການຄ້າຂອງສະຫະລັດ ກັບຈີນ ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນໃນປີ 2018.
“ການຂາດດຸນດ້ານສິນຄ້າ ແລະການບໍລິການ ໃນປີ 2018 ກັບຈີນ ພຽງຢ່າງດຽວ ແມ່ນ
379ຕື້ໂດລາ ນັ້ນຄື 70 ຕື້ໂດລາ ຫລື 23 ເປີເຊັນ ສູງກວ່າໃນປີ 2016 ຊຶ່ງປະກອບເປັນ
ຫຼາຍກວ່າ 3 ເທົ່າ ຂອງການຂາດດຸນ ໃນປີ 2018 ກັບສະຫະພາບຢູໂຣບ. ຈີນພຽງປະ
ເທດດຽວແມ່ນປະກອບເປັນ 61 ເປີເຊັນໃນການຂາດດຸນທັງໝົດຂອງສະຫະລັດ ໃນປີ
2016 ແລະໃນປີກາຍນີ້” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າທ່ານ Derek Scissors ນັກຊ່ຽວຊານ ຈາກສະ
ຖາບັນ American Enterprise.
ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການເງິນ ຂອງສະຫະລັດ ທ່ານສຕີເວັນ ມະນູຈິນ ຜູ້ທີ່ກຳລັງ
ຢູ່ໃນ ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ໄດ້ຂຽນລົງທວີດເຕີ້ ໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າການເຈລະຈາຈະດຳ
ເນີນຕໍ່ໄປ ໃນອາທິດໜ້າ.
ທ່ານ ມະນູຈິນ ໄດ້ຂຽນວ່າ “@USTradeRep ແລະຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ສະຫຼຸບການເຈລະ
ຈາດ້ານ ການຄ້າ ທີ່ສ້າງສັນ ຢູ່ປັກກິ່ງ. ຂ້າພະເຈົ້າຍິນດີທີ່ຈະຕ້ອນ ຮັບຮອງນາຍົກລັດ
ຖະມົນຕີຈີນ ທ່ານຫລິວ ເຫ ໃນການສືບຕໍ່ການປຶກສາຫາ ລືທີ່ສຳຄັນເຫຼົ່ານີ້ ຢູ່ນະຄອນ
ຫຼວງວໍຊິງຕັນໃນສັບປະດາ ໜ້າ. #USEmbassyChina”.
ສະຫະລັດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຈີນປ່ຽນແປງນະໂຍບາຍດ້ານອຸດສາຫະກຳ ຫຼາຍໆຢ່າງ ຮວມ
ທັງ ຍຸຕິ ການແຊກແຊງຕະຫຼາດຂະໜາດໃຫຍ່ໂດຍທາງການ ແລະນະໂຍບາຍບັງຄັບ
ໃຫ້ບໍລິສັດຕ່າງປະເທດ ໂອນເທັກໂນໂລຈີ ໃຫ້ບໍລິສັດຈີນທີ່ເປັນຮຸ້ນສ່ວນ.
ຈີນພວມພິຈາລະນາການປະຕິຮູບຫຼາຍໆຢ່າງ ທີ່ແນໃສ່ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມເປັນຫ່ວງ
ຂອງວໍຊິງຕັນຮວມທັງຍຸຕິການບັງຄັບໃຫ້ໂອນເທັກໂນໂລຈີແລະເປີດຫຼາຍພາກສ່ວນ
ຂອງເສດຖະກິດຕົນໃຫ້ແກ່ຄູ່ແຂ່ງຕ່າງປະເທດ. ແຕ່ພວກນັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ຈຸດສຳ
ຄັນສຸດທີ່ຈະຊັກຊວນໃຫ້ວໍຊິງຕັນເຫັນພ້ອມນຳກໍແມ່ນວ່າປັກກິ່ງຈະບັງຄັບໃຊ້ນະໂຍ
ບາຍໃໝ່ນີ້ແບບໃດ.
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