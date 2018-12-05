ສະຫະລັດໄດ້ເຕືອນຣັດເຊຍວ່າ ມີເວລາຢູ່ 60 ມື້ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຕົນຈະປະ
ຕິບັດຕາມສົນທິສັນຍາກຳລັງອາວຸດນິວເຄລຍໄລຍະປານກາງ (INF) ຫຼື ບໍ່ ສະຫະລັດ
ກໍຈະຖອນໂຕອອກ.
ໃນການກ່າວຕໍ່ກອງປະຊຸມບັນດາລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອົງການເນໂຕ ໃນນະຄອນ
ບຣັສເຊີລສ໌ນັ້ນ ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ເວົ້າວ່າ
ຄວາມອົດທົນຂອງວໍຊິງຕັນໄດ້ໝົດລົງແລ້ວ.
ທ່ານພອມພຽວ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ “ບໍ່ມີຄວາມໝາຍຫຍັງ ທີ່ສະຫະລັດ ຈະ
ດຳເນີນໄປ ຢູ່ໃນສົນທິສັນຍາທີ່ທ່ວງດຶງຄວາມາດຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອຕອບໂຕ້ການ
ຝ່າຝືນຂອງຣັດເຊຍ. ຣັດເຊຍໄດ້ຕ່າວປີ້ນເສັ້ນທາງໃນການສ່ຽງເພື່ອຫລຸດຜ່ອນນິວ
ເຄລຍໃນຢູໂຣບ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວຫາຣັດເຊຍວ່າຕິດຕັ້ງນິວເຄລຍ “ລູກສອນໄຟ SSC-8 ຫຼາຍກອງພັນ”
ຢູ່ທາງໜ້າດິນ ທີ່ສາມາດຍິງຫົວລະເບີດນິວເຄລຍ. ມົສກູໄດ້ປະຕິເສດວ່າບໍ່ໄດ້ຕິດຕັ້ງ
ລະບົບອາວຸດດັ່ງກ່າວ.
ສົນທິສັນຍາ INF ປີ 1987 ທີ່ໄດ້ເຈລະຈາກັນໃນເວລານັ້ນໂດຍ ປະທານາທິບໍດີ
ຣໍໂນລ ເຣກັນ ແລະຜູ້ນຳໂຊຫວຽດ ທ່ານມີຄາຍລ໌ ກໍຣບາຈັອຟ ແມ່ນເພື່ອລົບລ້າງ
ອາວຸດນິວເຄລຍທັງໝົດທີ່ມີໄລຍະ ລະຫວ່າງ 500 ແລະ 5,500 ກິໂລແມັດ ຫລຸດ
ຄວາມສາມາດການຍິງໂຈມຕີ ໂດຍການເຕືອນເວລາສັ້ນໆ.
ບັນດາພັນທະມິດອົງການ NATO ໄດ້ມີປາກສຽງຄວາມເປັນຫ່ວງກ່ຽວກັບການຂົ່ມ
ຂູ່ຂອງສະຫະລັດທີ່ຈະຖອນໂຕ ຢ້ານວ່າຈະມີການແຂ່ງຂັນອາວຸດເທື່ອໃໝ່ຢູ່ໃນຢູໂຣບ.
ເຖິງຢ່າງໄດກໍດີ ບັນດາລັດຖະມົນຕີອົງການ NATO ໄດ້ເຫັນພ້ອມກັບຄຳປະກາດ
ຢ່າງເປັນທາງການວ່າ ຣັດເຊຍ “ຢູ່ໃນການຝ່າຝືນເພື່ອສ້າງອາວຸດ” ຂອງສົນທິສັນ
ຍາຢູ່ໃນຖະແຫຼງການໂດຍການສະໜັບສະໜູນສະຫະລັດໃນວັນອັງຄານວານນີ້.
ທ່ານໂຈເນຕັນ ອີຢານ ອະທິບໍດີສາກົນທີ່ສະຖາບັນຣາດຊະອານາຈັກໃນນະຄອນ
ຫຼວງລອນດອນກ່າວວ່າ ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ສົ່ງສານທີ່ຊີ້ໃສ່
ບັນດາພັນທະມິດໂດຍກົງ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ແທນທີ່ຈະຈົ່ມວ່າຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ກ່ຽວກັບສະຫະລັດ ທີ່ຍ່າງໜີ
ອອກຈາກສົນທິສັນຍາ ຊາວຢູໂຣບສົມຄວນທີ່ໃຊ້ເວລາໜ້ອຍນຶ່ງ ຊອກເບິ່ງວ່າ
ເປັນຫຍັງສະຫະລັດຈຶ່ງຢາກຖອນໂຕອອກຈາກສົນທິສັນຍາດັ່ງກ່າວ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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