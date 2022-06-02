ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ສະຫະລັດ ຈະສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອໃຫ້ ຢູເຄຣນ ມູນຄ່າ 700 ລ້ານໂດລາ ທີ່ປະກອບມີ “ລະບົບຈະຫຼວດທີ່ທັນສະໄໝ ແລະ ລູກປືນ” ໃນຂະນະທີ່ການບຸກລຸກຂອງ ຣັດເຊຍ ໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ເດືອນທີ 4, ແຕ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຂາວໄດ້ກ່າວວ່າ ຢູເຄຣນ ໄດ້ປະຕິຍານວ່າຈະບໍ່ຍິງຈະຫຼວດທີ່ວ່ານັ້ນ ເຂົ້າໄປໃນເຂດແດນຂອງ ຣັດເຊຍ.
ທ່ານໄບເດັນໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ການຊ່ວຍເຫຼືອໃໝ່ນີ້ຈະຕິດອາວຸດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າພ້ອມກັບຄວາມສາມາດໃໝ່ ແລະ ອາວຸດທີ່ທັນສະໄໝ, ລວມມີລະບົບຈະຫຼວດ HIMARS ທີ່ປະກອບມີລູກປືນໃນສະໜາມລົບ, ເພື່ອປ້ອງກັນເຂດແດນຂອງເຂົາເຈົ້າ ຈາກການບຸກເຂົ້າໄປຂອງຣັດເຊຍ. ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ນຳພາໂລກໃນການສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອຄັ້ງປະຫວັດສາດເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຕໍ່ສູ້ສຳລັບເສລີພາບຂອງຢູເຄຣນ.” ທ່ານໄບເດັນໄດ້ໃຊ້ຊື່ຫຍໍ້ສຳລັບລະບົບປືນໃຫຍ່ຍິງຈະຫຼວດທີ່ທຳການເຄື່ອນທີ່ໄດ້ເປັນຢ່າງສູງນັ້ນ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານໄດ້ກ່າວວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານອາວຸດໃໝ່ນີ້ແມ່ນ “ຖືກອອກແບບມາຕາມຄວາມຕ້ອງການ” ຂອງສະຖານະຄວາມຂັດແຍ້ງໃນປັດຈຸບັນນີ້, ເຊິ່ງກຳລັງຂະຫຍາຍໄປໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນ.
ຮອງລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດທີ່ຮັບຜິດຊອບ ກ່ຽວກັບ ນະໂຍບາຍ ທ່ານ ຄໍລິນ ຄາລ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ “ໃນຂະນະທີ່ການຕໍ່ສູ້ໄດ້ສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງ, ຊາວຢູເຄຣນ ໄດ້ມາຫາພວກເຮົາ ພ້ອມກັບບູລິມະສິດສູງສຸດຂອງເຂົາເຈົ້າ. ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ທຳການປະເມີນຜົນດ້ວຍຕົນເອງ. ພວກເຮົາມັກຈະວັດແທກສິ່ງຕ່າງໆຕໍ່ສິ່ງທີ່ຊາວຢູເຄຣນຕ້ອງການ, ການປະເມີນຜົນຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບ ສະໜາມລົບ, ແຕ່ພ້ອມດ້ວຍສິ່ງຕ່າງໆຄືຜົນກະທົບທີ່ມັນມີຕໍ່ກອງກຳລັງຕິດອາວຸດຂອງພວກເຮົາ, ໂດຍສະເພາະເວລາທີ່ພວກເຮົາດຶງເອົາສິ່ງຕ່າງໆອອກມາຈາກສາງຂອງພວກເຮົາເອງ.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ແມ່ນກຳລັງສົ່ງລະບົບຈະຫຼວດໃໝ່ 4 ເຄື່ອງໄປ, ແລະ ວ່າມັນຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 3 ອາທິດ ເພື່ອຝຶກຊ້ອມການນຳໃຊ້ມັນໃຫ້ ກອງກຳລັງຢູເຄຣນ. ທ່ານໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະເວົ້າວ່າການຝຶກຊ້ອມນັ້ນແມ່ນຢູ່ໃສ ແຕ່ໄດ້ກ່າວວ່າລະບົບດັ່ງກ່າວແມ່ນຢູ່ໃນທະວີບຢູໂຣບ.
ທ່ານໄດ້ເວົ້າວ່າ “ສິ່ງທີ່ລະບົບຈະຫຼວດ HIMARS ຈະອະນຸດຍາດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຮັດ ກໍແມ່ນການປະເຊີນໜ້າໃນຂອບເຂດທີ່ດີກວ່າເກົ່າຕໍ່ເປົ້າໝາຍທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກຫຼາຍກວ່າ 70 ກິໂລແມັດອອກໄປ. ສະນັ້ນຕອນນີ້, ປືນໃຫຍ່ທີ່ພວກເຮົາໄດ້ສະໜອງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ແມ່ນມີໄລຍະປະມານ 30 ກິໂລແມັດ, ລະບົບ HIMARS ເຮັດໄດ້ຫຼາຍກວ່ານັ້ນສອງເທົ່າ, ເຊິ່ງຈະອະນຸຍາດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ທຳການປະເຊີນ ໜ້າໄດ້ດີກວ່າເກົ່າ, ແມ່ນກະທັ້ງດ້ວຍລະບົບຈະຫຼວດສອງສາມເຄື່ອງ. ແລະ ສິ່ງອື່ນທີ່ແຕກຕ່າງຈະສິ່ງນີ້ກໍແມ່ນຄວາມແມ້ນຢຳທີ່ແນ່ນອນເປັນພິເສດ.”
ທ່ານໄບເດັນໄດ້ຂຽນໃນບົດຄວາມຄິດເຫັນຂອງໜັງສືພິມ The New York Times ທີ່ຖືກເປີດເຜີຍ ໃນແລງວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາວ່າ ສະຫະລັດ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຢູເຄຣນ ດ້ວຍອາວຸດ ແລະ ລູກປືນ ເພື່ອທີ່ຈະເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ທີ່ໝັ້ນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນສະໜາມລົບ ແລະ ໃນທີ່ສຸດໃນການເຈລະຈາສັນຕິພາບກັບຣັດເຊຍ.