ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ທ່ານໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະສະໜອງ “ລະບົບຈະຫຼວດ ແລະຍຸດໂທປະກອນທີ່ທັນສະໄໝກວ່າເກົ່າ” ໃຫ້ແກ່ຢູເຄຣນຊຶ່ງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຄວາມພະຍາຍາມຂອງ ສະຫະລັດເພື່ອຊ່ວຍຢູເຄຣນໃນຕໍ່ສູ້ຕ້ານການບຸກລຸກຂອງຣັດເຊຍ ຊຶ່ງໃນເວລານີ້ ກ້າວເຂົ້າເດືອນທີສີ່ແລ້ວ.
ທ່ານໄບເດັນຂຽນຢູ່ໃນບົດຄວາມເຫັນໃນໜັງສືພິມນິວຢອກໄທມສ໌ (The New York Times) ວ່າສະຫະລັດໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ຢູເຄຣນດ້ວຍອາວຸດ ແລະ ຍຸດໂທປະກອນເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ທ່າທີຂອງຕົນເຂັ້ມແຂງຂຶ້ນໃນສະໜາມລົບ ແລະໃນທີ່ສຸດກໍແມ່ນຢູ່ໃນການເຈລະຈາສັນຕິພາບກັບຣັດເຊຍ.
ທ່ານໄບເດັນກ່າວວ່າ "ການຮຸກຮານທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໂດຍບໍ່ໄດ້ມີການເກາະຜິດໃດໆ, ການຖິ້ມລະເບີດໃສ່ໂຮງໝໍແມ່ ແລະສູນວັດທະນະທຳ, ແລະການບັງຄັບໃຫ້ຍົກ ຍ້າຍປະຊາຊົນຫຼາຍລ້ານຄົນອອກໄປ ເຮັດໃຫ້ສົງຄາມໃນຢູເຄຣນ ເປັນບັນຫາ ດ້ານສິນທຳທີ່ເລິກເຊິ່ງ".
ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະສົ່ງອາວຸດທີ່ທັນສະໄໝໄປແມ່ນມີຂຶ້ນພາຍຫລັງມີຄວາມລັ່ງເລໃຈກ່ອນໜ້ານີ້ຂອງລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນ. ທ່ານໄບເດັນເອງກໍໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້ວ່າ ສະຫະລັດຈະບໍ່ສົ່ງລູກສອນໄຟ "ທີ່ສາມາດໂຈມຕີເຂົ້າໄປໃນຣັດເຊຍ."
ອົງການຂ່າວເອພີ ໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສໃນລັດຖະບານທີ່ກ່າວວ່າ ອາວຸດຊຸດໃໝ່ນີ້ແມ່ນມີກຳນົດຈະບອກໃຫ້ຮູ້ ລາຍລະອຽດ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ລວມທັງຈະຫຼວດຍິງໄລຍະກາງທີ່ສາມາດຍິງໄປໄກ ປະມານ 70 ກິໂລແມັດ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຍັງກ່າວອີກວ່າ ຢູເຄຣນໄດ້ໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈວ່າ ກໍາລັງຂອງຕົນຈະບໍ່ຍິງລູກສອນໄຟໃສ່ດິນແດນຣັດເຊຍ.
ທ່ານໄບເດັນຂຽນໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ຊອກຫາທາງເຮັດສົງ ຄາມກັບຣັດເຊຍ.
ທ່ານໄບເດັນກ່າວດັ່ງນີ້ “ເຖິງແມ່ນວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຫັນດີກັບທ່ານປູຕິນຫລາຍ, ແລະເຫັນວ່າການກະທຳຂອງທ່ານເປັນໜ້າໂກດແຄ້ນ, ສະຫະລັດຈະບໍ່ພະຍາ ຍາມເຮັດໃຫ້ທ່ານຖືກປົດອອກຈາກຕຳແໜ່ງໃນມົສກູ. ຕາບໃດທີ່ ສະຫະລັດ ຫຼືພັນທະມິດຂອງພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຖືກໂຈມຕີ, ພວກເຮົາຈະບໍ່ມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍກົງໃນເລື້ອງຄວາມຂັດແຍ້ງນີ້, ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສົ່ງທະຫານອາເມຣິກັນໄປຕໍ່ສູ້ຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ຫຼື ການໂຈມຕີກອງທັບຣັດເຊຍກໍຕາມ. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຊຸກຍູ້ ຫຼືເຮັດໃຫ້ຢູເຄຣນສາມາດທຳການໂຈມຕີຢູ່ນອກຊາຍແດນຂອງຕົນ.”
ຣັດເຊຍໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມເມືອງຊີວີໂຣໂດແນັດ (Sievierodonetsk), ພາກຕາເວັນອອກຂອງຢູເຄຣນໄດ້ເຄິ່ງນຶ່ງ ຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນແລ້ວ ຊຶ່ງເປັນບົດບາດສຳຄັນໃນຄວາມພະຍາຍາມຂອງມົສກູ ເພື່ອຍຶດເອົາເຂດອຸດສາຫະກຳດອນບາສ, ເຈົ້າຄອງນະຄອນຂອງເມືອງນັ້ນ ແລະເຈົ້າແຂວງໃນພາກພື້ນຂອງຢູເຄຣນໄດ້ຮັບຮູ້ສະພາບການດັ່ງກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້.