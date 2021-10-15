ສະຫະລັດມີກຳນົດທີ່ຈະກັບຄືນຮ່ວມສະພາສິດທິມະນຸດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນເດືອນມັງກອນຈະມາເຖິງນີ້, ຊຶ່ງໄດ້ຕ່າວປີ້ນການຖອນຕົວຂອງອະ ດີດລັດຖະບານທ່ານທຣຳ ອອກຈາກອົງການທີ່ມີການໂຕ້ຖຽງກັນດັ່ງກ່າວໃນປີ 2018.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ, ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ ຫຼັງຈາກມີການລົງຄະແນນສຽງແລ້ວວ່າ “ສະຫະລັດພ້ອມທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບ ບັນດາຄູ່ພາຄີ ແລະພັນທະມິດ ເພື່ອຊ່ວຍນຳພາໂລກ ໄປສູ່ອະນາຄົດທີ່ສະຫງົບ ສຸກ ແລະຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ບົນພື້ນຖານການເຄົາລົບ ກຽດສັກສີ ຂອງມະນຸດ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ພວກເຮົາຈະລຸກຂຶ້ນ ເພື່ອສິດທິຂອງໝົດທຸກຄົນ, ລວມທັງແມ່ຍິງ ແລະເດັກຍິງ, ສະມາຊິກຂອງຊຸມຊົນຮັກຮ່ວມເພດ ຫລື LGBTQI+, ສະມາຊິກ ຂອງຊົນເຜົ່າ ແລະສາສະໜາກຸ່ມນ້ອຍ, ຜູ້ທີ່ມີຄວາມພິການແລະສະມາຊິກຂອງ ກຸ່ມຄົນທີ່ດ້ອຍໂອກາດອື່ນໆອີກດ້ວຍ."
ວໍຊິງຕັນໄດ້ຮັບ 168 ສຽງ, ຫຼາຍກວ່າສຽງສ່ວນຫຼາຍ ທີ່ຕ້ອງການພຽງແຕ່ 97 ສຽງນັ້ນ. ເຖິງຈະເປັນເຊັ່ນນັ້ນກໍຕາມ, ກໍມີແຕ່ປະເທດເອຣິເທຣຍ, ໂດຍໄດ້ຮັບ 144 ສຽງ ຊຶ່ງໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງຕໍ່າກວ່າໝູ່ ໃນຈຳນວນ 18 ປະເທດ ທີ່ຖືກ ເລືອກເຂົ້າໄປນັ່ງ ໃນສະພາດັ່ງກ່າວ.
ທູດພິເສດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານນາງລິນດາ ທໍມັສ-ກຣີນຟຽລ (Linda Thomas-Greenfield) ກ່າວວ່າ ການກັບຄືນເຂົ້າໄປໃນສະພາ ແມ່ນໄດ້ປະ ຕິບັດຕາມຄຳໝັ້ນສັນຍາ ລະຫວ່າງການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານໄບເດັນວ່າ ຈະເຂົ້າຮ່ວມອົງການດັ່ງກ່າວຄືນໃໝ່ ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ມັນສາມາດປະຕິບັດ ຕາມຂໍ້ບັນຍັດຂອງຕົນໄດ້.
ທ່ານນາງກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ "ພວກເຮົາຈະນຳໃຊ້ເຄື່ອງມື ທີ່ພວກເຮົາມີ, ນັບແຕ່ການນຳສະເໜີມະຕິ ແລະການດັດແກ້ ໄປຈົນເຖິງການ ໃຊ້ສິດລົງຄະແນນສຽງຂອງພວກເຮົາ ເມື່ອໃດຫາກມີຄວາມຕ້ອງການ. "ເປົ້າ ໝາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນຈະແຈ້ງ: ຢືນຢູ່ກັບຜູ້ປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ ແລະໃຊ້ສຽງຕໍ່ຕ້ານການລະເມີດ ແລະການລ່ວງລະເມີດດ້ານສິດທິມະນຸດ."
ນຶ່ງໃນການວິພາກວິຈານຕົ້ນຕໍຂອງສະພາສິດທິມະນຸດກໍແມ່ນວ່າ ຜູ້ລະເມີດສິດທິເຫຼົ່ານັ້ນ ບາງປະເທດແມ່ນເປັນສະມາຊິກຂອງອົງການດັ່ງກ່າວ, ຊຶ່ງເປັນການຕຳໜິທີ່ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ຍອມຮັບ.
ທ່ານກ່າວວ່າ "ສະພາສະໜອງເວທີຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ພວກເຮົາສາມາດມີການສົນ ທະນາກັນ ແບບເປີດກວ້າງ ກ່ຽວກັບວິທີທີ່ພວກເຮົາແລະຄູ່ພາຄີຂອງພວກເຮົາ ສາມາດປັບປຸງໄດ້, ໃນເວລາດຽວກັນ, ມັນຍັງປະສົບກັບຄວາມບົກຜ່ອງທີ່ຮ້າຍ ແຮງ ລວມທັງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ທີ່ບໍ່ເທົ່າທຽມກັນ ກ່ຽວກັບເລື້ອງ ອິສຣາແອລ ແລະການເປັນສະມາຊິກຂອງຫຼາຍປະເທດ ທີ່ມີປະຫວັດດ້ານສິດທິມະນຸດທີ່ບໍ່ ຮ້າຍແຮງ."
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