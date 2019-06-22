ສະຫະລັດໄດ້ວາດພາບທີ່ບໍ່ຄ່ອຍແຈ່ມໃສປານໃດກ່ຽວກັບອິດສະຫຼະພາບໃນການນັບຖືສາສະໜາໂດຍມີການລ່ວງລະເມີດຢູ່ໃນປະເທດຕ່າງໆຮວມທັງເກົາຫຼີເໜືອ ອີຣ່ານ ຣັດເຊຍ ມຽນມາ ແລະຈີນໃນຂະນະທີ່ໄດ້ກ່າວຊົມເຊີຍອຸສເບັກກິສຖານ ທີ່ໄດ້ສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່ການເຄົາລົບສິດທິພື້ນຖານຂອງປະຊາຊົນ.
ລັດຖະມົນຕີ ການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ໄດ້ເປີດເຜີຍລາຍງານປະຈຳປີ 2018 ຂອງກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບອິດສະຫຼະພາບໃນການນັບຖືສາສະໜາລະຫວ່າງປະເທດ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດໄດ້ປະກາດວ່າ ອຸສເບັກກິສຖານບໍ່ໄດ້ຖືກສະຫະລັດ ລະບຸວ່າ ເປັນ “ປະເທດທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງໂດຍສະເພາະ” ເປັນເທື່ອທຳອິດໃນຮອບ 13 ປີ.
ທ່ານພອມພຽວ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ “ໃນຮອບປີທີ່ຜ່ານມາ ລັດຖະບານອຸສເບັກກິສຖານ ໄດ້ຮັບຜ່ານ ‘ແຜນທີ່’ ກ່ຽວກັບອິດສະຫຼະພາບ ໃນການນັບຖືສາສະໜາ. ມີການປ່ອຍນັກໂທດທາງສາສະໜາ 1,500 ຄົນ ແລະອີກ 16,000 ຄົນ ທີ່ຢູ່ໃນບັນຊີດຳຍ້ອນມີການພົວພັນກັບກຸ່ມສາສະໜາ ເວລານີ້ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ເດີນທາງໄດ້ແລ້ວ.”
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ລະບຸວ່າເປັນ “ປະເທດທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງໂດຍສະເພາະ” ຖ້າຫາກມີການລ່ວງລະເມີດອິດສະຫຼະພາບ ໃນການນັບຖືສາສະໜາ ທີ່ຮ້າຍແຮງ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍອິດສະຫຼະພາບໃນການນັບຖືສາສະໜາລະຫວ່າງປະເທດ ສະບັບປີ 1998. ປະເທດຕ່າງໆຈະຖືກສະຫະລັດໃຊ້ມາດ ຕະການລົງ ຖ້າຫາກຖືກລະບຸຊື່ຢູ່ໃນບັນຊີດັ່ງກ່າວ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ເພີ້ມບົດພິເສດ ໃນອັນທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ເປັນ “ການລ່ວງລະເມີດສິດເສລີພາບໃນການນັບຖືສາສະໜາໃນຂອບເຂດທີ່ບໍ່ໜ້າເຊື່ອຢູ່ແຂວງຊີນຈຽງ” ໃສ່ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບຈີນໃນປີນີ້.
ທ່ານພອມພຽວ ກ່າວວ່າ “ຢູ່ແຂວງຊິນຈຽງເປັນການສະເພາະ ການຈັບກຸມຊາວມຸສລິມຈີນຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານຄົນນັ້ນແມ່ນເປັນການກະທຳທີ່ໂຫດຮ້າຍຢ່າງເຕັມທີ່ແລ້ວ.”
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບອິດສະຫຼະພາບໃນການນັບຖືສາສະໜາລະຫວ່າງປະເທດ ທ່ານແຊມ ບຣາວແບັກ ກ່າວວ່າ ທ່ານໃຫ້ການ “ສະໜັບສະໜຸນຢ່າງເຕັມທີ່” ໃນການລົງໂທດຕໍ່ບໍລິສັດຕິດຕັ້ງກ້ອງສອດແນມວີດີໂອຂອງຈີນ ແລະການນຳໃຊ້ ລະບົບຈື່ໜ້າ ຕໍ່ຊາວວີເກີ້ ຊຶ່ງເປັນຊາວມຸສລິມກຸ່ມນ້ອຍໃນແຂວງຊິນຈຽງຂອງຈີນ.
ທ່ານບຣາວແບັກ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ໃນລະຫວ່າງການເປີດເຜີຍລາຍງານວ່າ “ສະຫະລັດໄດ້ຈັດເອົາຈີນ ເຂົ້າໄວ້ໃນກຸ່ມປະເທດທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງໂດຍສະເພາະກ່ຽວກັບອິດສະຫຼະພາບໃນການນັບຖືສາສະໜາ ແລະພວກເຮົາກໍຈະລົງໂທດ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເລື້ອງນີ້.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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