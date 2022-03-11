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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະຫະລັດ ລະບຸໃຫ້ ໂຄລອມເບຍ ເປັນພັນທະມິດທີ່ສຳຄັນ ທີ່ບໍ່ແມ່ນສະ​ມາ​ຊິກອົງການເນໂຕ້

ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ພົບປະກັບປະທານາທິບໍດີ ໂຄລອມເບຍ ອີວານ ດູເກ ມາຣເກສ ຊຶ່ງບໍ່ເຫັນຢູ່ໃນພາບນີ້, ໃນຫ້ອງຄະນະລັດຖະບານ ຂອງທຳນຽບຂາວ, ເມື່ອວັນທີ 10 ມີນາ 2022.

ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ທ່ານຕັ້ງໃຈທີ່ຈະລະ​ບຸ​ໃຫ້ປະເທດໂຄລອມເບຍ “ເປັນພັນທະມິດທີ່ສຳຄັນບໍ່​ແມ່ນ​ສະ​ມາ​ຊິກຂອງອົງການເນໂຕ້” ເຊິ່ງເປັນການປະກາດໃນເວລາທີ່ເໝາະສົມ ໂດຍສະເພາະສຳລັບປະເທດໃນເຂດອາເມຣິກາໃຕ້ແຫ່ງນີ້ ທີ່ເຫັນວ່າເປັນກຳແພງກີດກັ້ນເວເນຊູເອລາ ຊຶ່ງເປັນພັນທະມິດຂອງຣັດເຊຍ ແລະເປັນສັດຕູຂອງສະຫະລັດ.

ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ວລາດີເມຍ ປູຕິນ, ຂວາ, ຈັບມືກັບປະທານາທິບໍດີເວເນຊູເອລາ ນິໂກລັສ ມາດູໂຣ ໃນວະຫວ່າງ ການພົບປະກັນ ໃນວັງເຄຣມລິນ ທີ່ນະຄອນຫຼວງມົສກູ ຂອງຣັດເຊຍ, ເມື່ອວັນທີ 25 ກັນຍາ 2019.
ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ວລາດີເມຍ ປູຕິນ, ຂວາ, ຈັບມືກັບປະທານາທິບໍດີເວເນຊູເອລາ ນິໂກລັສ ມາດູໂຣ ໃນວະຫວ່າງ ການພົບປະກັນ ໃນວັງເຄຣມລິນ ທີ່ນະຄອນຫຼວງມົສກູ ຂອງຣັດເຊຍ, ເມື່ອວັນທີ 25 ກັນຍາ 2019.

ທ່ານໄບເດັນ ເວົ້າວ່າ “ມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າພູມໃຈ ທີ່ປະກາດວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຕັ້ງໃຈ ທີ່ຈະລະບຸໃຫ້ໂຄລອມເບຍ ເປັນພັນທະມິດທີ່ສຳຄັນ ບໍ່​ແມ່ນ​ສະ​ມາ​ຊິກຂອງອົງ ການເນໂຕ້...ອັນນັ້ນ ເປັນສິ່ງທີ່ເຈົ້າເປັນ.” ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປອີກວ່າ “ອັນນີ້ ເປັນການຍອມຮັບເຖິງສາຍສຳພັນທີ່ເປັນເອກະລັກແລະໃກ້ຊິດລະຫວ່າງປະເທດຂອງພວກເຮົາ.”

ໂຄລອມເບຍ ມີຊາຍແດນທີ່ຍາວຢຽດຕິດກັບເວເນຊູເອລາ ທີ່ເປັນປະເທດຜະລິດນ້ຳມັນ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຄັ້ງໃໝ່ ຈາກວໍຊິງຕັນ ຂະນະເກີດການບຸກລຸກຢູເຄຣນຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ສະຫະລັດ ຫ້າມນຳເຂົ້າພະລັງງານຂອງຣັດເຊຍ ສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຕະຫຼາດນ້ຳມັນ ໃນທົ່ວໂລກສັ່ນສະເທືອນ.

ໂຄລອມເບຍ ເປັນບ່ອນຢູ່ອາໄສຂອງອົບພະຍົບຈາກເວເນຊູເອລາ ຈຳນວນ 1 ລ້ານ 8 ແສນຄົນ. ປະທານາທິບໍດີ ອີວານ ດູເກ ມາຣເກສ (Ivan Duque Marquez) ເປັນຜູ້ຕຳໜິຕິຕຽນຜູ້ນຳຂອງເວເນຊູເອລາ ນິໂກລັສ ມາດູໂຣ ຢ່າງກົງໄປກົງມາ ຜູ້ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ມາດຕະການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດສຳລັບການລະເມີດສິດທິມະນຸດ ແລະການປາບປາມທາງດ້ານການເມືອງ ແລະເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ ເປັນຜູ້ທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນແກ່ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ວລາດີເມຍ ປູຕິນ ທ່າມກາງເກີດສົງຄາມຢູ່ໃນຢູເຄຣນ.

ທ່ານດູເກ ໄດ້ເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາຮູ້ບຸນຄຸນຫຼວງຫຼາຍ ທີ່ທ່ານໄດ້ຕັດສິນໃຈລະບຸ ໂຄລອມເບຍ ເປັນພັນທະມິດ ທີ່​ບໍ່​ແມ່ນ​ສະ​ມາ​ຊິກອົງການເນໂຕ້ ຕົ້ນຕໍນັ້ນ ເພາະວ່າ ອັນນັ້ນເປັນການຍອມຮັບຂອງຄ່ານິຍົມ ແລະຫຼັກການທີ່ພວກເຮົາມີຮ່ວມກັນ.”

ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານຂອງທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມນະຄອນຫຼວງ ກາຣາກັສ ເມື່ອອາທິດແລ້ວນີ້ ເພື່ອປຶກສາຫາລືກັບລະບອບການປົກຄອງຂອງທ່ານມາດູໂຣ ກ່ຽວກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຫລຸດຜ່ອນມາດຕະການລົງໂທດຂອງສະຫະລັດ ເພື່ອຈະອະນຸຍາດໃຫ້ນຳເຂົ້ານ້ຳມັນ. ໃນອາທິດນີ້ ເວເນຊູເອລາ ໄດ້ປ່ອຍໂຕຊາວອາເມຣິກັນສອງຄົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກຄຸມຂັງຢູ່ໃນປະເທດດັ່ງກ່າວ.

ທ່ານແອດດີ ອາເຊວີໂດ (Eddy Acevedo) ຈາກສູນກາງເພື່ອນັກວິຊາການ ວູດໂຣ ວີລສັນ ລະຫວ່າງປະເທດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ໂຄລອມເບຍຍັງມີອີກຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ຈະນຳສະເໜີໃຫ້ແກ່ສະຫະລັດ ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ອ່ອນໄຫວຢູ່ນີ້.

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