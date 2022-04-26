ສະຫະລັດຈະເປີດການເຈລະຈາທາງຍຸດທະສາດລະດັບສູງກັບໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ ໃນເດືອນກັນຍາປີນີ້ ເພື່ອແກ້ໄຂຄວາມເປັນຫ່ວງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງກັນແລະກັນ ແລະເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ການເງິນ ແລະບັນຫາອື່ນໆ.
ການຊຸກຍູ້ທາງດ້ານການທູດຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງສະຫະລັດ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກປະເທດ ເກາະໃນມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກໄດ້ລົງນາມໃນຂໍ້ຕົກລົງດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງກັບຈີນທີ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່ສະຫະລັດອະທິບາຍວ່າ "ຂາດຄວາມໂປ່ງໃສຢ່າງສິ້ນເຊີງເລີຍ" ນັ້ນ.
ທ່ານດານຽລ ຄຣິດເຕັນບຣິງຄ໌ (Daniel Kritenbrink), ຜູ້ຊ່ວຍລັດຖະມົນຕີ ການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ຮັບຜິດ ຊອບວຽກງານເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກ ແລະປາຊີຟິກ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນເປັນທີ່ຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າ ມີພຽງແຕ່ບໍ່ເທົ່າໃດຄົນ ຢູ່ໃນວົງການອັນນ້ອຍໆ ທີ່ໄດ້ເຫັນຂໍ້ຕົກລົງນີ້.”
ທ່ານຄຣິດເຕັນບຣິງຄ໌ ກ່າວຕໍ່ນັກຂ່າວໃນກອງປະຊຸມລາຍງານຫຍໍ້ທາງໂທລະ ສັບໃນຄືນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ, ທ່ານມານາສເຊ ໂຊກາແວ (Manasseh Sogavare) "ຖືກອ້າງຄຳເວົ້າ ທີ່ເປີດເຜີຍວ່າ ທ່ານຈະເອົາລາຍລະອຽດຂອງຂໍ້ຕົກລົງນີ້ໃຫ້ຄົນເບິ່ງໄດ້ກໍຕໍ່ເມື່ອໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກຈີນເທົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນເປັນແຫຼ່ງທີ່ພາໃຫ້ເກີດຄວາມກັງວົນເຊັ່ນກັນ."
ທ່ານຄຣິດເຕັນບຣິງຄ໌ ແລະຜູ້ປະສານງານຂອງທຳນຽບຂາວສຳລັບຂົງເຂດອິນໂດ-ປາຊີຟິກ, ທ່ານເຄີດທ໌ ແຄມແບລ (Kurt Campbell) ໄດ້ນຳພາຄະນະຜູ້ ແທນສະຫະລັດທີ່ລວມມີບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຫ້າແຈໄປທີ່ປະເທດຟີຈິ, ປາປົວນິວກີນີ ແລະໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້.
ໃນການພົບປະກັນເປັນເວລາ 90 ນາທີ ລະຫວ່າງເຈົ້າໜ້າທີ່ອາເມຣິກັນ ກັບ ທ່ານໂຊກາແວ ແລະສະມາຊິກໃນຄະນະລັດຖະບານຂອງທ່ານຊາວກວ່າຄົນ ໃນວັນທີ 22 ເມສາຜ່ານມານີ້, ສະຫະລັດໄດ້ເວົ້າ “ຢ່າງຈະແຈ້ງທີ່ສຸດ” ວ່າ ຕົນຈະ “ຕອບໂຕ້ຕາມມາໂລດ” ຕໍ່ຄວາມພະຍາຍາມໃດໆ ທີ່ຈະສ້າງຕັ້ງຖານທັບຂອງທະຫານ ຢູ່ໃນໝູ່ເກາະໂຊໂລມອນພາຍ ໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງຂອງເກາະແຫ່ງນັ້ນ ທີ່ເຊັນກັບຈີນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆ ເມື່ອຖືກຖາມວ່າ ການກະທຳທາງທະຫານຂອງສະຫະລັດທີ່ສາມາດເອົາມາໃຊ້ມີອັນໃດ ຖ້າຫາກຈີນພະຍາຍາມສ້າງຕັ້ງຖານທັບຢູ່ປະເທດໃນມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກໃຕ້ແຫ່ງນັ້ນ.