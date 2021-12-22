ສະຫະລັດເຊື່ອວ່າ ການເຈລະຈາສອງຝ່າຍ ກັບປະເທດຣັດເຊຍ ກ່ຽວກັບການເສີມກຳລັງທະຫານ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ຢູ່ຕາມຊາຍແດນຢູເຄຣນ ອາດຈະເລີ້ມຂຶ້ນ ໃນເດືອນມັງກອນ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ຂອງຫົວໜ້ານັກການທູດຂອງສະຫະລັດ ເຖິງແມ່ນປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ທ່ານວລາດີເມຍ ປູຕິນ ໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ສະຫະລັດແລະປະເທດພັນທະມິດ ໃນຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຂົງເຂດກໍຕາມ.
“ພວກເຮົາກະກຽມ ທີ່ຈະພົວພັນທາງການທູດ ໂດຍຜ່ານຫຼາຍໆຊ່ອງທາງ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂທນີ ບລິງເກັນ ທີ່ໄດ້ກ່າວຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້.
ທ່ານບລິງເກັນ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ພວກທ່ານຈະເຫັນການພົວພັນ ໃນຕອນຕົ້ນໆ ຂ້ອນຂ້າງໄວຫຼັງຈາກປີໃໝ່ ຢູ່ໃນຂົງເຂດຕ່າງໆທັງໝົດເພື່ອເບິ່ງ ວ່າພວກເຮົາຈະສາມາດແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງກັນທາງດ້ານການທູດໄດ້ຫຼືບໍ່” ໂດຍໝາຍເຖິງ ການສົນທະນາເພື່ອສ້າງສະຖຽນລະພາບລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບຣັດເຊຍ ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວນັ້ນ ແລະໂດຍຜ່ານສະພາອົງການເນໂຕ້ກັບຣັດເຊຍ ພ້ອມທັງຜ່ານອົງການວ່າດ້ວຍຄວາມໝັ້ນຄົງແລະການຮ່ວມມືໃນຢູໂຣບຫຼື OSCE.
ຫົວໜ້ານັກການທູດຂອງສະຫະລັດຍັງເຕືອນວ່າ ຈະມີ “ຜົນທີ່ຕິດຕາມມາຢ່າງແຮງ” ຖ້າຣັດເຊຍ “ຍັງພົວພັນກັບການກະທຳແບບຮຸກຮານຕໍ່ຢູເຄຣນ.”
ໃນຂະນະດຽວກັນ ທ່ານນາງແຄເຣັນ ດອນຟຣາຍ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທີ່ຮັບຜິດຊອບກິດຈະການຢູໂຣບເອເຊຍ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ ສະຫະລັດແລະຣັດເຊຍ ອາດຈະຕົກລົງກັນກ່ຽວກັບວັນເວລາທີ່ແນ່ນອນ ເພື່ອເລີ້ມການເຈລະຈາໃນຄວາມຮຽກຮ້ອງຂອງຣັດເຊຍທີ່ຢາກໃຫ້ອົງການເນໂຕ້ຢຸດເຊົາກິດຈະການທາງທະຫານໃນຢູໂຣບຕາເວັນອອກແລະໃນປະເທດຢູເຄຣນ.
ແຕ່ທ່ານນາງ ກໍເຕືອນວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າ ການເຈລະຈາໃດໆກໍຕາມ ແມ່ນຕ້ອງອີງໃສ່ການແລກປ່ຽນແບບດຽວກັນ ໂດຍແກ້ໄຂຄວາມເປັນຫ່ວງຂອງພວກເຮົາ ກ່ຽວກັບການກະທຳຂອງຣັດເຊຍ ແລະມີຂຶ້ນດ້ວຍການຮ່ວມມືໂດຍເຕັມ ກັບບັນດາປະເທດພັນທະມິດ ແລະພາຄີໃນຢູໂຣບຂອງພວກເຮົາ.”
ທ່ານນາງດອນຟຣາຍ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຂໍກ່າວຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ຈະບໍ່ມີການເຈລະຈາເກີດຂຶ້ນກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຢູໂຣບ ໂດຍປາສະຈາກຢູໂຣບ.”
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ