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ສານສູງສຸດ ສະຫະລັດ ຈະພິຈາລະນາຄະດີ ກ່ຽວກັບ ການຕິດຕາມຊາວ ມຸສລິມ

ນາງ ຄາມີລາ ຣາຊາດ ເຂົາເຈົ້າໃນການຊຸມນຸມເພື່ອສິດທິຂອງຊາວ ມຸສລິມຢູ່ນອກສານລັດຖະບານກາງ ເຈມສ໌ ເອ ເບີນ “James A. Byrne," ນະຄອນ ຟິລາແດລເຟຍ, ລັດ ເພັນຊິລເວເນຍ. 13 ມັງກອນ, 2015.

ສານສູງສຸດ ສະຫະລັດ ຈະພິຈາລະນາການໃຫ້ການໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ຈະສາມາດນຳໃຊ້ກົດໝາຍການປົກປ້ອງ “ຄວາມລັບຂອງລັດ” ເພື່ອລະງັບຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ການກວດກາຕິດຕາມຊາວມຸສລິມຢູ່ວັດອິສລາມໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ ຫຼືບໍ່.

ຄວາມຂັດແຍ້ງໄດ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອນຶ່ງທົດສະວັດທີ່ຜ່ານມາ ເວລາທີ່ຜູ້ຊາຍມຸສລິມສາມຄົນໄດ້ທຳການຟ້ອງຮ້ອງຕໍ່ອົງການສັນຕິບານກາງ ຫຼື FBI, ທີ່ກ່າວຫາອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍລະດັບສູງຂອງ ສະຫະລັດ ດັ່ງກ່າວວ່າໄດ້ສົ່ງຜູ້ແຈ້ງຂໍ້ມູນລັບຜູ້ທີ່ອ້າງວ່າໄດ້ປ່ຽນໄປນັບຖືສາສະໜາອິສລາມ ເພື່ອສອດແນມເຂົາເຈົ້າ ອີງຕາມເອກະລັກທາງສາສະໜາຂອງເຂົາເຈົ້າເທົ່ານັ້ນ.

ລັດຖະທຳມະນູນ ສະຫະລັດ ຮັບປະກັນເສລີພາບໃນການນັບຖືສາສະໜາຂອງແຕ່ລະຄົນ.

ແຕ່ລັດຖະບານໄດ້ອ້າງໃນຄະດີນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າສາມາດປະຕິເສດທີ່ຈະເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ການຕິດຕາມຂອງເຂົາເຈົ້າພາຍໃນອຳນາດທີ່ຖືກມອບໃຫ້ໂດຍກົດໝາຍຕິດຕາມຂໍ້ມູນລັບຕ່າງປະເທດ, ພ້ອມກັບການໃຊ້ສິດທິການປ້ອງກັນພິເສດຂອງລັດ, ເຊິ່ງຈະອະນຸຍາດໃຫ້ລັດຖະບານກີດກັ້ນການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນທີ່ເຂົາເຈົ້າພິຈາລະນາວ່າຈະເປັນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ.

ຜູ້ຊາຍມຸສລິມສາມຄົນດັ່ງກ່າວໄດ້ແກ່ ທ້າວ ຢາສເຊີ ຟາກາຊາ, ທ້າວ ອາລີ ມາລິກ ແລະ ທ້າວ ຢາສເຊີ ອັບແດລຣາຮິມ ໄດ້ໂຕຖຽງວ່າການໃຊ້ກົດໝາຍການຕິດຕາມໄດ້ລະເມີດສິດທິໃນການນັບຖືສາສະໜາຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ລັດຖະບານຫຼີກລ່ຽງຄວາມຮັບຜິດຊອບ.

ທ່ານ ແພັດທຣິກ ທູມີ, ພະນັກການໄອຍະການອາວຸໂສຢູ່ໂຄງການຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ACLU, ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາວ່າ, “ກໍລະນີນີ້ມີຄວາມໝາຍຢ່າງຫຼວງຫຼາຍສຳລັບຄະດີຕ່າງໆທີ່ອົງການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍໄດ້ອ້າງສິດທິພິເສດລັບຂອງລັດ ໃນຄວາມພະຍາ ຍາມ ທີ່ຈະປ້ອງກັນຄວາມຮັບ ຜິດຊອບສຳລັບການກະທຳທີ່ຜິດກົດໝາຍອື່ນໆຂອງລັດຖະບານ, ໂດຍສະເພາະໃນສອງທົດສະວັດນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 11 ກັນຍາ,” ເວລາທີ່ພວກກໍ່ການຮ້າຍ ອາລ-ໄກດາ ໄດ້ໂຈມຕີ ສະຫະລັດ, ສັງຫານປະຊາຊົນເກືອບ 3,000 ຄົນ.

ຊາວມຸສລິມໃນລັດ ຄາລິຟໍເນຍ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ລາຍງານຜູ້ແຈ້ງຂໍ້ມູນຂອງອົງການ FBI ເອງໃນຄະດີດັ່ງກ່າວ ຕໍ່ອົງການທີ່ວ່ານັ້ນຫຼັງຈາກຜູ້ແຈ້ງຂໍ້ມູນໄດ້ເລີ່ມຖາມຄົນ ກ່ຽວກັບ “ພວກ ຈີຮາດ ຫົວຮຸນແຮງ.”

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