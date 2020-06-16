ສານສູງສຸດ ສະຫະລັດ ຕັດສິນວ່າ ພວກວ່າຈາ້ງງານ ບໍ່ສາມາດຈຳແນກ ຕໍ່ພວກຄົນງານ ທີ່ເປັນ LGBTQ

ສານສູງສຸດສະຫະລັດ ໄດ້ຕັດສິນໃນວັນຈັນວານນີ້ ວ່າ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈ້າງງານ ຂອງລັດຖະບານກາງ ປົກປ້ອງພວກຄົນງານ ທີ່ເປັນແມ່ຍິງຮັກຮ່ວມເພດ ກະເທີຍ ຜູ້ຮັກທັງຊາຍແລະຍິງ ພວກປ່ຽນເພດ ແລະອື່ນໆ ຫຼືທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ LGBTQ ຈາກກາານຖືກຈຳແຍກ ຊຶ່ງເປັນການລົງຄວາມເຫັນທີ່ເປັນໄຊຊະ ນະສຳຄັນສຳລັບພວກ LGBTQ ທ່າມກາງຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບການຫລຸດນ້ອຍຖອຍລົງໃນສິດທິຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນສອງສາມປີມານີ້.
ໃນການຕັດສິນທີ່ເປັນຂີດໝາຍດ້ວຍຄະແນນສຽງ 6 ຕໍ່ 3 ນັ້ນ ສານສູງສຸດທີ່ຄວບຄຸມໂດຍຜູ້ພິພາກສາຫົວອະນຸລັກນິຍົມ ໄດ້ລົງຄວາມເຫັນວ່າ “ຜູ້ວ່າຈ້າງທີ່ໄດ້ປົດບຸກຄົນໃດນຶ່ງອອກ ຍ້ອນວ່າເປັນກະເທີຍ ຫຼື ຜູ້ປ່ຽນເພດ” ເປັນການລະ ເມີດຂໍ້ທີ 7 ຂອງກົົດໝາຍສິດທິພົນລະເມືອງ ປີ 1964.
ຫົວໜ້າສານສູງສຸດຫົວອະນຸລັກນິຍົມ ທ່ານຈອນ ໂຣເບີດສ໌ ແລະຄູ່ຮ່ວມງານທີ່ອະນຸລັກນິຍົມ ທ່ານນີລ ກໍຣຊັດຈ໌ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຖືກສະເໜີຊື່ ໃຫ້ເຂົ້າເປັນຜູ້ພິພາກສາປະຈຳສານສູງສຸດ ໂດຍປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃນປີ 2017 ກໍໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສະແດງຄວາມທີ່ເປັນສຽງສ່ວນຫຼາຍນັ້ນ. ຜູ້ພິພາກສາ ເບຣັດຕ໌ ຄາວານໍ ຜູ້ຖືກສະເໜີຊື່ໃຫ້ເຂົ້າປະຈຳສານສູງສຸດໂດຍທ່ານທຣຳ ອີກຄົນນຶ່ງ ນຳພາຜູ້ພິພາກສາທີ່ອະນຸລັກນິຍົມອີກ 3 ທ່ານ ໃນການສະແດງຄວາມເຫັນຄັດຄ້ານໂດຍໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ຄວນຖືກແກ້ໄຂໂດຍຜ່ານການອອກກົດໝາຍ.
ການຕັດສິນທີ່ເປັນປະຫວັດການ ໄດ້ມີຂຶ້ນທ່າມກາງຄວາມເປັນຫ່ວງທີ່ວ່າ ສານສູງສຸດຊຸດນີ້ ຄອບງຳໂດຍຜູ້ພິພາກສາ 5 ທ່ານທີ່ມີຫົວອະນຸລັກນິຍົມ ຈະບັ່ນທອນກົດໝາຍທີ່ປົກປ້ອງພວກຄົນກຸ່ມນ້ອຍຕ່າງໆ ທີ່ລວມທັງພວກຄົນທີ່ເປັນ LGBTQ ນໍາດ້ວຍ. ໃນປີ 2018 ສານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຕັດສິນເຫັນພ້ອມນໍາ ຜູ້ເຮັດຂະໜົມ ໃນລັດໂຄໂລຣາໂດ ທີ່ໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ເຮັດເຄັກແຕ່ງງານໃຫ້ແກ່ຄູ່ຮັກເພດດຽວກັນ.
ເຖິງຢ່າງນັ້ນກໍຕາມ 21 ລັດ ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ຫ້າມການຈຳແນກບົນພື້ນຖານຂອງການນິຍົມທາງເພດ ຫຼືລົດສະນິຍົມທາງເພດ ຊຶ່ງບໍ່ມີມີກົດໝາຍແຫ່ງຊາດ ທີ່ຕໍ່ ຕ້ານການຈຳແນກເຊັ່ນນີ້. ການຕັດສິນຂອງສານສູງສຸດ ໄດ້ອັດຊ່ອງຫວ່າງທາງດ້ານກົດໝາຍ ສຳລັບສິດທິຂອງພວກຄົນງານທີ່ເປັນ LGBTQ ແລະຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດການປົກປ້ອງໃນການວ່າຈ້າງງານທີ່ຕໍ່ຕ້ານການຈຳແນກ ໃນທົ່ວປະເທດ.
ພວກນັກຕໍ່ສູ້ເພືອສິດທິຂອງກຸ່ມ LGBTQ ໄດ້ຍົກຍ້ອງການຕັດສິນດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງໄດ້ມີຂຶ້ນເກືອບປ 5 ປີ ຫຼັງຈາກທີ່ສານສູງສຸດ ໄດ້ຕັດສິນໃຫ້ການແຕ່ງງານ ລະ ຫວ່າງກະເທີຍຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຢູ່ໃນສະຫະລັດ.
“ອັນນີ້ເປັນຂີດໝາຍແຫ່ງໄຊຊະນະ ສໍາລັບຄວາມສະເໝີພາບ ຂອງພວກ LGBTQ” ນັ້ນແມ່ນຂໍ້ຄວາມທີ່ຂຽນລົງໃນທວີດເຕີ້ ຂອງທ່ານອາລຟອນໂຊ ເດວິດ ປະທານຂອງອົງການເຄື່ອນໄຫວ ໃນການປຸກລະດົມເພື່ອສິດທິມະນຸດ.
ສ່ວນທ່ານນາງເຄຕີ ໂຈເສັບ ຜູ້ອຳນວຍການດ້ານນະໂຍບາຍແລະການລົນນະລົງ ຢູ່ທີ່ ອົງການ Interfaith Alliance ໄດ້ເອີ້ນການຕັດສິນດັ່ງກ່າວວ່າ “ເປັນຊ່ວງຫັນປ່ຽນສຳລັບຄວາມສະເໝີພາບ.