ບັນດາຜູ້ພິພາກສາ ສານສູງສຸດ ສຫລ 'ໂທລະສັບເຂົ້າມາ' ເພື່ອພິຈາລະນາ ຮັບຟັງຄະດີ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ

ການໂຕ້ແຍ້ງຜ່ານທາງໂທລະສັບຂອງສານສູງສຸດສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ຖ່າຍທອດສົດເປັນຄັ້ງທຳອິດແບບບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນນັ້ນ ດຳເນີນໄປໂດຍປາສະຈາກບັນຫາໃດໆໃນວັນຈັນວານນີ້ ຊຶ່ງໄດ້ກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການຮຽກຮ້ອງຄັ້ງໃໝ່ ໃຫ້ສານສູງສຸດເຮັດແບບນີ້ເລື້ອຍໆ ເພື່ອຜົນປະໂຫຍດຂອງມະຫາຊົນ.
ການປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ດຳເນີນໄປເກີນເວລາທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ ຄື 60 ນາທີ ແຕ່ປະທານຜູ້ພິພາກສາ ທ່ານຈອນ ຣໍເບີດສ໌ ກຳກັບນຳກອງປະຊຸມຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ຜູ້ພິພາກສາທັງໝົດ 9 ທ່ານ ທີ່ປະກອບດ້ວຍ ຜູ້ພິພາກສາສານທີ່ມີຊື່ສຽງແລະເປັນສັນຍາລັກ ທ່ານແຄລເຣັນສ ທອມມັສ ໄດ້ໂທລະສັບເຂົ້າມາ ຈາກເຮືອນຂອງທ່ານ ເພື່ອຖາມຄຳຖາມຫຼາຍອັນ.
ບັນດາທະນາຍຄວາມຂອງລັດຖະບານ ແລະອົງການ Booking.com ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການສົນທະນາຕ່າງໆກັບໄປກັບມານຳບັນດາຜູ້ພິພາກສາ ໃນຂະນະທີ່ປະ ຊາຊົນຫຼາຍພັນຄົນ ໄດ້ສວຍໂອກາດທີ່ບໍ່ຄ່ອຍເກີດຂຶ້ນ ເຂົ້າມາຮັບຟັງໃນຄັ້ງນີ້.
ຄະດີ ຊຶ່ງເປັນບັນຫາຂັດແຍ້ງທາງດ້ານກົດໝາຍ ກ່ຽວກັບວ່າ ການບໍລິການໃນດ້ານການຈັບຈອງທາງອອນໄລນ໌ ນັ້ນ ສາມາດຈົດທະບຽນຊື່ການຄ້າຂອງຕົນໄດ້ຫຼືບໍ່ ຊຶ່ງເປັນຄະດີທຳອິດພາຍໃນ 10 ຄະດີ ທີ່ຈະໄດ້ຖືກນຳຂຶ້ນມາໂຕ້ຖຽງໂດຍຜ່ານທາງໂທລະສັບ ແລະຖ່າຍທອດສົດທາງອິນເຕີເນັດ ໃນເດືອນນີ້ ໃນຂະນະທີ່ ຜູ້ພິພາກສາທັງ 5 ທ່ານໃນນັ້ນ ມີ ອາຍຸ 65 ປີ ແລະແກ່ກວ່ານັ້ນ ແມ່ນພັກອາໄສ ຫ່າງຈາກໄວຣັສໂຄໂຣນາ.
ບັນດາຜູ້ພິພາກສາສານສູງສຸດໄດ້ຄັດຄ້ານຕໍ່ການຮຽກຮ້ອງກ່ຽວກັບການໂຕ້ຖຽງ ທີ່ຈະຖ່າຍທອດສົດຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດ ພຽງແຕ່ພາກສ່ວນຂອງການພິຈາລະນາທີ່ເປີດເຜີຍຕໍ່ມະຫາຊົນເທົ່ານັ້ນ ແລະມັນກໍບໍ່ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ຂັ້ນຕອນຂອງການດຳເນີນການດັ່ງກ່າວນັ້ນ ຈະອອກມາແນວໃດ ເພາະວ່າ ສານສູງສຸດ ບໍ່ມີປະສົບການນຳເທັກໂນໂລຈີການຖ່າຍທອດອອກອາກາດສົດເລີຍ.
ດຽວນີ້ ປາກົດວ່າປະສົບຜົນສຳເລັດ ໃນການຖ່າຍທອດສົດຜ່ານທາງອິນເຕີເນັດເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ທີ່ໄດ້ຖືກຍົກຍ້ອງເປັນໄຊຊະນະສຳລັບ ການເປີດກວ້າງຂອງສານ ແລະການຮຽກຮ້ອງທີ່ມີຫຼາຍຂຶ້ນນັບມື້ ໃຫ້ສານສືບຕໍ່ເຮັດແບບນັ້ນ ແມ່ນກະທັງ ຫຼັງຈາກທີ່ໂຣກລະບາດ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ.
ເຫດການນີ້ ມີຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ ສານສູງສຸດ ໃນລະບອບປະຊາທິປະໄຕອື່ນໆ ຈາກ ອັງກິດ ຕະຫຼອດເຖິງ ການາດາ ແລະສານຂັ້ນຕ່ຳໃນທົ່ວສະຫະລັດ ໄດ້ຍິນດີຮັບເອົາຫຼາຍຂຶ້ນການໃຊ້ເທັກໂນໂລຈີການຖ່າຍສົດ ເພື່ອເປີດກວ້າງການດຳເນີນຄະດີຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຕໍ່ມະຫາຊົນ ໂດຍຜ່ານການຖ່າຍທອດສົດທາງອິນເຕີເນັດ ແລະໃນຫຼາຍໆກໍລະນີຂອງການປະຊຸມທີ່ຖືກບັນທຶກເປັນວີດີໂອນັ້ນ.