ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາເມຣິກັນ ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ໂຈມຕີໂດຣນຫຼາຍລໍາ ຢູ່ໃນເຢເມນ

ສະຫະລັດໄດ້ໂຈມຕີເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ເຊິ່ງກໍາລັງກະກຽມທີ່ຈະຖືກສົ່ງຂຶ້ນ 10 ລໍາໃນປະເທດເຢເມນ, ເຈົ້າຫນ້າທີ່ສະຫະລັດກ່າວໃນຕອນແລງວັນພຸດວານນີ້, ທ່າມກາງຄວາມເຄັ່ງຕຶງຈາກສົງຄາມໃນຂົງເຂດກາຊາທີ່ແຜ່ລາມໄປທົ່ວພາກພື້ນ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ Reuters.
ກອງທັບເຮືອສະຫະລັດລຳນຶ່ງ ຍັງໄດ້ຍິງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງອີຣ່ານ 3 ລຳ ແລະລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຕໍ່ຕ້ານກຳປັ່ນລູກນຶ່ງຂອງພວກຫົວຮຸນແຮງຮູຕີ ຕົກຢູ່ໃນອ່າວເອເດັນ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງກອງບັນຊາການກອງທັບສະຫະລັດໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ. ພວກເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ ບໍ່ມີລາຍງານກ່ຽວກັບການບາດເຈັບ ຫຼືຄວາມເສຍຫາຍໃດໆ.
ພວກຫົວຮຸນແຮງຮູຕີ ທີ່ເປັນພັນທະມິດກັບອີຣ່ານ, ຜູ້ທີ່ຄວບຄຸມພື້ນທີ່ທີ່ມີປະຊາ ກອນສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເຢເມນ, ໄດ້ສົ່ງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບທີ່ຕິດລະເບີດ ແລະລູກສອນໄຟເຂົ້າໃສ່ຂະບວນເຮືອສິນຄ້າຢູ່ໃນຂົງເຂດທະເລແດງ ແລະອ່າວເອເດັນ ໃນຊ່ວງບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ໂດຍຮ້ອງວ່າ ເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການປະ ຕິບັດງານທາງທະຫານຂອງອິສຣາແອລຢູ່ໃນຂົງເຂດກາຊາ ແລະເປັນການສະແດງເຖິງຄວາມສາມັກຄີກັບປະຊາຊົນຊາວປາແລັສໄຕນ໌.
ການໂຈມຕີຂອງພວກຫົວຮຸນແຮງຮູຕີ ໄດ້ຂັດຂວາງຕໍ່ການຂົນສົ່ງລະຫວ່າງປະເທດ.
ສະຫະລັດ ແລະ ອັງກິດ ໄດ້ທຳການໂຈມຕີເປົ້າໝາຍໃສ່ພວກຫົວຮຸນແຮງຮູຕີຢູ່ໃນເຢເມນ ແລະໄດ້ຈັດໃຫ້ພວກທະຫານບ້ານກຸ່ມນີ້ ກັບເຂົ້າໄປໃນບັນຊີລາຍຍຊື່ຂອງ "ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ."
ພວກຫົວຮຸນແຮງຮູຕີ, ໃນຕອນເຊົ້າຂອງມື້ວັນພຸດວານນີ້ກ່າວວ່າ ກອງກຳລັງທະຫານເຮືອຂອງພວກເຂົາ ໄດ້ປະຕິບັດການໂຈມຕີໂດຍແນເປົ້າໝາຍໃສ່ "ກຳປັ່ນສິນຄ້າຂອງສະຫະລັດ" ຢູ່ໃນອ່າວເອເດັນ ລຸນຫຼັງຍິງລູກສອນໄຟໃສ່ກຳປັ່ນພິຄາດ Gravely ຂອງກອງທັບເຮືອສະຫະລັດ.
ການໂຈມຕີໃສ່ກຳປັ່ນຫຼາຍລໍາຂອງພວກຫົວຮຸນແຮງຮູຕີຢູ່ບໍລິເວນຂົງເຂດທະເລແດງ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຄ້າລະຫວ່າງເອເຊຍ ແລະ ຢູໂຣບ ຊັກຊ້າລົງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ການສະໜອງຈະຫຼຸດໜ້ອຍລົງ ແລະເປັນສັນຍານເຮັດໃຫ້ບັນດາປະເທດມະຫາອໍານາດມີຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າ ສົງຄາມຢູ່ໃນຂົງເຂດກາຊາ ອາດຈະກາຍມາເປັນຄວາມຂັດແຍ້ງຢູ່ໃນພາກພື້ນ.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວໃນຊ່ວງຕົ້ນເດືອນມັງກອນທີ່ຜ່ານມາວ່າ ຈະຍັງຄົງດຳເນີນການໂຈມຕີໃສ່ເປົ້າໝາຍພວກຫົວຮຸນແຮງຮູຕີຕໍ່ໄປ ເຖິງແມ່ນທ່ານຮັບຮູ້ວ່າ ພວກເຂົາອາດຈະບໍ່ຍຸຕິການໂຈມຕີຂອງເຂົາກໍຕາມ.
ຟໍຣັມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ