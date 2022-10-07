ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍລັດອິສລາມ ທີ່ມີຄວາມອ່ອນເພຍແລະອິດເມື່ອຍ ໄດ້ຮັບຄວາມ ຊອກຊ້ຳຮອບໃໝ່ອີກ ເວລາກຳລັງສະຫະລັດໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ບັນດາຜູ້ນຳທີ່ສຳຄັນສາມຄົນ ຢູ່ໃນການປະຕິບັດງານສອງຄັ້ງ ຢູ່ທົ່ວພາກເໜືອຂອງຊີເຣຍ ໃນມື້ດຽວກັນ.
ສະຫະລັດໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ການປະຕິບັດງານເທື່ອທີນຶ່ງ ຊຶ່ງມີການປະກາດວ່າກຳລັງພິເສດສະຫະລັດ ໄດ້ບຸກໂຈມຕີທາງເຮືອບິນເຮລິຄອບເຕີໃນຕອນເຊົ້າວັນພະຫັດວານນີ້ ໃກ້ກັບບ້ານກາມິສລີ ທາງພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງຊີເຣຍ ທີ່ຢູ່ໃນເຂດທີ່ຄວບຄຸມໂດຍກຳລັງ ທີ່ຈົງຮັກພັກດີຕໍ່ປະທານາທິບໍດີຊີເຣຍ ທ່ານບາຊາຣ ອາຊາດ.
ກອງບັນຊາການພາກໃນພາກຕາເວັນອອກກາງສະຫະລັດ (CENTCOM) ທີ່ດູແລກຳລັງອາເມຣິກັນຢູໃນຊີເຣຍ ແລະສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພາກຕາເວັນອອກກາງ ໄດ້ກ່າວວ່າ ເປົ້າໝາຍຂອງການປະຕິບັດງານແມ່ນທ້າວຣັກຄານ ວາຣິດ ອາລ-ຊາມຣີ ໄດ້ຖືກສັງຫານ ແລະເພື່ອນຄົນນຶ່ງຂອງລາວ ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ເພື່ອນຮ່ວມງານອີກສອງຄົນໄດ້ຖືກຈັບ.
ກອງທັບສະຫະລັດ ແລະພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບ ໄດ້ບັນລະຍາຍ ອາລ-ຊາມຣີ ວ່າເປັນຜູ້ປະຕິບັດງານຂອງກຸ່ມ IS ມາຍາວນານ ຜູ້ທີ່ມີຫລິ້ນບົດບາດທີ່ສຳຄັນໃນການລັກລອບອາວຸດ ແລະພວກນັກລົບເພື່ອສະໜັບສະໜູນການປະຕິບັດງານຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍ.
ພວກນັກເຄື່ອນໄຫວ ຂອງອົງການສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດຢູ່ໃນຊີເຣຍ (Human Rights) ທີ່ມີສຳນັກງານຕັ້ງຢູ່ລອນດອນ ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີໃນຕອນເຊົ້າຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ມີຂຶ້ນຢູ່ໃນບ້ານໂມລຸກ ຊາເຣ ປະມານ 17 ກິໂລແມັດ ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງກາມີສລີ ແລະເປົ້າໝາຍໄດ້ຖືກຂ້າຕາຍ ຫລັງຈາກປະຕິເສດບໍ່ຍອມຈຳນົນ.
A weakened and wary Islamic State terror group suffered a new round of setbacks when U.S. forces targeted three key leaders in two operations across northern Syria in a single day.
The U.S. confirmed the first operation, announcing that U.S. special forces had conducted a helicopter raid early Thursday near the northeastern village of Qamishli, in an area controlled by forces loyal to Syrian President Bashar al-Assad.
U.S. Central Command (CENTCOM), which oversees American forces in Syria and much of the Middle East, said the target of the operation, Rakkan Wahid al-Shammri, was killed and one of his associates was injured. Two other associates were captured.
U.S. military and intelligence officials described al-Shammri as a longtime IS operative who played a key role in smuggling weapons and fighters to support the terror group’s operations.
Activists with the London-based Syrian Observatory for Human Rights said that the early morning U.S. raid took place in the village of Moluk Saray, about 17 kilometers south of Qamishli, and that the target was killed after refusing to surrender.