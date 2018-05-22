ປ. ສຫລ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ຈະຫາລື ກ່ຽວກັບ ການຂົ່ມຂູ່ ໃນການຍົກເລີກ ການພົບປະ ຂອງ ປ. ທຣຳ ກັບ ທ່ານກິມ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະຜູ້ນຳເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານມູນ ແຈ-ອິນ
ມີໜາຍກຳໜົດ ທີ່ຈະພົບປະກັນ ທີ່ທຳນຽບຂາວ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ທ່າມກາງ ຄວາມ
ບໍ່ແນ່ນອນ ທີ່ເພີ່ມທະວີຂຶ້ນ ຕໍ່ໂອກາດທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ການພົບປະສຸດຍອດຂອງສະຫະ
ລັດ ກັບເກົາຫຼີເໜືອ ບັນລຸຜົນນັ້ນ ແລະມີຄວາມສົງໄສວ່າ ການພົບປະກັນນີ້ ອາດຈະ
ບໍ່ເກີດຂຶ້ນ ຕາມທີ່ໄດ້ວາງແຜນໄວ້.
ໃນໝາຍກຳໜົດການ 2 ຊົ່ວໂມງ ໃນການໂອ້ລົມສົນທະນາ ກັບທ່ານມູນ ແມ່ນຄາດ
ວ່າ ຈະພະຍາຍາມຄ້ຳປະກັນຕໍ່ທ່ານທຣຳ ທີ່ຈະໄດ້ພົບປະກັບຄູ່ຕຳແໜ່ງ ຝ່າຍເກົາຫຼີ
ເໜືອ ກິມ ຈົງ ອຶນ ທີ່ອາດຈະສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງເປັນປະຫວັດການໄດ້.
“ຂ້າພະເຈົ້າ ສົງໄສວ່າ ທ່ານທຣຳມີຄຳຖາມທີ່ສຸດຍອດ ສຳລັບປະທານາທິບໍດີມູນ
ທີ່ທ່ານຢາກຈະຖາມຢ່າງເປັນການສ່ວນຕົວ, ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເປັນການບໍ່ຈະແຈ້ງທີ່ວ່າ
ທາງເກົາຫຼີເໜືອຈະຕົກລົງຫຍັງແທ້ ແລະການເຄື່ອນໄຫວ ຄັ້ງຫຼ້າສຸດ ໂດຍເກົາຫຼີ
ເໜືອ ທີ່ຂົ່ມຂູ່ວ່າຈະຍົກເລີກການພົບປະສຸດຍອດ ໃນວັນທີ 12 ມິຖຸນາ,” ຊຶ່ງນັ້ນ
ຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ຈີນ ລີ ຜູ້ອຳນວຍການສູນກາງເກົາຫຼີ ທີ່ວິລສັນເຊັນເຕີ້ ໄດ້ກ່າວໄວ້.
ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນສະຫະລັດ ແລະຕ່າງປະເທດແລ້ວ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ມີຄຳຖາມ
ຕໍ່ຜູ້ຊ່ອຍແລະພວກຜູ້ນຳການຕ່າງປະເທດຂອງເພິ່ນ ກ່ຽວກັບວ່າ ທ່ານຄວນຈະສືບຕໍ່
ດຳເນີນການພົບປະກັບທ່ານກິມ ທີ່ສິງກະໂປ ຫຼືບໍ່.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນວໍຊີງຕັນບາງທ່ານ ທີ່ຂໍສະຫງວນຊື່ນັ້ນ ຍັງໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ ເຈົ້າໜ້າທີ່
ເກົາຫຼີໃຕ້ ສຳລັບການໂຄສະນາຫຼາຍເກີນໄປ ກ່ຽວກັບຄວາມເຕັມໃຈທີ່ ທ່ານທຣຳ
ສຳລັບການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກົາຫຼີເໜືອ ປົດອາວຸດນິວເຄລຍຂອງຕົນ.
ມັນເປັນມຸມມອງທີ່ຖືກເບິ່ງກັນ ໂດຍພວກຜູ້ຄົນ ທີ່ຢູ່ຂ້າງນອກເຊັ່ນກັນ.
“ທ່ານມູນ ແມ່ນເບິ່ງຄືວ່າ ເວົ້າເກີນຄວາມຈິງ ທີ່ຈະຜູ້ມັດທ່ານທຣຳ ທາງການທູດ
ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ທ່ານລື່ນໄຫຼໄປສູ່ການຂົ່ມຂູ່ເຮັດສົງຄາມໃນປີກາຍນີ້, ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກົາຫຼີໃຕ້ພາກັນຢ້ານກົວນັ້ນ,” ຊຶ່ງທ່ານໂຣເບີຣ໌ດ ແຄລລີ ອາຈາສອນລັດຖະ ສາດທີ່ມະຫາ
ວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ໄດ້ກ່າວໄວ້.
ທ່ານລີ ອະດີດຫົວໜ້າຫ້ອງການຂ່າວ ເອພີ ທີ່ພຽງຢາງ ເຫັນທ່ານມູນ ແມ່ນວ່າຢາກເປັນ
“ຜູ້ທີ່ຈະໂດດເຂົ້າມາຫຼິ້ນບົດບາດ ເປັນຜູ້ໄກເກ່ຍນີ້ ແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າໂຊລ
ແລະວໍຊີງຕັນ ແມ່ນປະສານງານກັນຢ່າງໃກ້ຊິດ ໃນລະດັບສູງ ຢ່າງນ້ອຍ ໃນໄລຍະ
ຂ້າງນອກ. ແຕ່ວ່າ ມັນຈະເປັນການຍາກ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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