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ປ. ສຫລ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ຈະຫາລື ກ່ຽວກັບ ການຂົ່ມຂູ່ ໃນການຍົກເລີກ ການພົບປະ ຂອງ ປ. ທຣຳ ກັບ ທ່ານກິມ

​​​​​​​​​​​​​ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ , ຊ້າຍ, ໂອ້ລົມກັບ​​ຜູ້ນຳ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ທ່ານ​ມູນ ​ແຈ​-ອິນ ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ທີ່ທຳນຽບສີຟ້າ ໃນໂລ ເກົາຫຼີໃຕ້, 7 ພະຈິກ 2017.

​ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ​ແລະ​ຜູ້ນຳ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ທ່ານ​ມູນ ​ແຈ​-ອິນ
ມີ​ໜາຍ​ກຳໜົດ ທີ່​ຈະ​ພົບ​ປະກັນ ທີ່​ທຳນຽບຂາວ ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ມື້ນີ້ ທ່າມກາງ ຄວາມ
​ບໍ່​ແນ່ນອນ ​ທີ່​ເພີ່ມ​ທະວີ​ຂຶ້ນ ຕໍ່ໂອກາດ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້ການ​ພົບ​ປະສຸດ​ຍອດ​ຂອງ​ສະຫະ
ລັດ ​ກັບ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ບັນລຸ​ຜົນ​ນັ້ນ ​ແລະ​ມີຄວາມສົງໄສ​ວ່າ ການ​ພົບ​ປະກັນ​ນີ້ ອາດ​ຈະ
​ບໍ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ ຕາມທີ່​ໄດ້​ວາງ​ແຜນ​ໄວ້.

​ໃນ​ໝ​າຍກຳໜົດ​ການ 2 ຊົ່ວ​ໂມງ ​ໃນ​ການ​ໂອ້​ລົມ​ສົນທະນາ​ ກັບ​ທ່ານ​ມູນ ​ແມ່ນ​ຄາດ
​ວ່າ ຈະ​ພະຍາຍາມຄ້ຳປະກັນ​ຕໍ່​ທ່ານ​ທຣຳ ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ພົບ​ປະ​ກັບ​ຄູ່ຕຳ​ແໜ່​ງ ຝ່າຍ​ເກົາຫຼີ
​ເໜືອ ກິມ ຈົງ ອຶນ ທີ່ອາດຈະສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງ​ເປັນ​ປະຫວັດ​ການ​ໄດ້.

“ຂ້າພະ​ເຈົ້​າ ສົງໄສວ່າ ທ່ານ​ທຣຳມີ​ຄຳ​ຖາມ​ທີ່​ສຸດ​ຍອດ ສຳລັບ​ປະທານາທິບໍດີມູນ
ທີ່​ທ່ານ​ຢາກ​ຈະ​ຖາມ​ຢ່າງເປັນ​ການ​ສ່ວນ​ຕົວ, ຊຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເປັນ​ການ​ບໍ່​ຈະແຈ້ງ​ທີ່​ວ່າ
ທາງ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອຈະ​ຕົກ​ລົງ​ຫຍັງ​ແທ້ ​ແລະ​ການ​ເຄື່ອນໄຫວ ຄັ້ງຫຼ້າສຸດ​ ​ໂດຍ​ເກົາຫຼີ
​ເໜືອ ທີ່​ຂົ່ມຂູ່​ວ່າ​ຈະ​ຍົກ​ເລີກ​ການ​ພົບ​ປະສຸດ​ຍອດ ໃນວັນ​ທີ 12 ມິຖຸນາ,” ຊຶ່ງນັ້ນ
ຄືຄຳເວົ້າຂອງ​ທ່ານ​ ຈີນ ລີ ຜູ້ອຳນວຍການ​ສູນ​ກາງ​ເກົາຫຼີ ທີ່ວິລສັນເຊັນເຕີ້ ​ໄດ້​ກ່າວ​ໄວ້.

ພາບທີ່ນຳມາປະກອບໃສ່ກັນ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ, ຊ້າຍ,ທີ່ວໍຊີງຕັນ, 17 ພຶດສພາ 2018, ແລະຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ກິມ ຈົງ ອຶນ ປັນມຸນຈອມ, ເກົາຫຼີໃຕ້, 27 ເມສາ 2018.
ພາບທີ່ນຳມາປະກອບໃສ່ກັນ ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ, ຊ້າຍ,ທີ່ວໍຊີງຕັນ, 17 ພຶດສພາ 2018, ແລະຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ກິມ ຈົງ ອຶນ ປັນມຸນຈອມ, ເກົາຫຼີໃຕ້, 27 ເມສາ 2018.

ອີງ​ຕາມ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ໃນສະຫະລັດ ​ແລະຕ່າງປະ​ເທດແລ້ວ ທ່ານ​ທຣຳ ​ໄດ້​ມີ​ຄຳ​ຖາມ
ຕໍ່​ຜູ້​ຊ່ອຍແລະ​ພວກ​ຜູ້ນຳ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ ທ່ານ​ຄວນ​ຈະ​ສືບ​ຕໍ່​
ດຳ​ເນີນ​ການ​ພົບ​ປະກັບທ່ານ​ກິມ ທີ່​ສິງກະ​ໂປ ຫຼື​ບໍ່.

​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໃນ​ວໍ​ຊີງ​ຕັນບາງ​ທ່ານ ທີ່ຂໍສະຫງວນຊື່ນັ້ນ ຍັງ​ໄດ້​ຖິ້ມໂທດໃສ່ ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່
​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ສຳ​ລັບການໂຄສະນາຫຼາຍເກີນໄປ ກ່ຽວກັບຄວາມເຕັມໃຈ​ທີ່ ​ທ່ານ​ທຣຳ
ສຳລັບການທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ​ປົດອາວຸດນິວ​ເຄລຍຂອງ​ຕົນ.

ມັນ​ເປັນ​ມຸມ​ມອງ​ທີ່​ຖືກ​ເບິ່ງກັນ ໂດຍພວກ​ຜູ້ຄົນ ທີ່ຢູ່​ຂ້າງ​ນອກ​ເຊັ່ນ​ກັນ.

“ທ່ານ​ມູນ ​ແມ່ນ​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ ເວົ້າ​ເກີນຄວາມຈິງ ທີ່​ຈະ​ຜູ້ມັດ​ທ່ານ​ທຣຳ ທາງ​ການ​ທູດ ​
ເພື່ອ​ບໍ່​ໃຫ້​ທ່ານ​ລື່ນ​ໄຫຼໄປສູ່​ການ​ຂົ່ມຂູ່​ເຮັດ​ສົງຄາມ​ໃນ​ປີ​ກາຍ​ນີ້, ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້​ພາກັນຢ້ານ​ກົວ​ນັ້ນ,” ຊຶ່ງ​ທ່ານ​ໂຣ​ເບີຣ໌ດ ​ແຄລລີ ອາຈາ​ສອນ​ລັດຖະ ສາດ​ທີ່​ມະຫາ
ວິທະຍາ​ໄລ​ແຫ່ງ​ຊາດ ​ໄດ້ກ່າວ​ໄວ້.

ທ່ານ​ລີ ອະດີດ​ຫົວໜ້າ​ຫ້ອງການ​ຂ່າວ​ ​ເອພີ ທີ່​ພຽງ​ຢາງ ​ເຫັນ​ທ່ານ​ມູນ ​ແມ່ນ​ວ່າ​ຢາກ​ເປັນ
“ຜູ້​ທີ່​ຈະໂດດ​ເຂົ້າ​ມາ​ຫຼິ້ນ​ບົດບາດ ​ເປັນ​ຜູ້​ໄກ​ເກ່ຍນີ້ ​ແລະ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າໂຊ​ລ ​
ແລະ​ວໍ​ຊີງ​ຕັນ ​ແມ່ນປະສານ​ງານ​ກັນ​ຢ່າງ​ໃກ້ຊິດ ​ໃນ​ລະດັບ​ສູງ ຢ່າງນ້ອຍ ໃນໄລຍະ
ຂ້າງນອກ. ​ແຕ່​ວ່າ ມັນ​ຈະ​ເປັນ​ການ​ຍາກ.”

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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