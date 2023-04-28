ສະຫະລັດ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້ເຊັນຂໍ້ຕົກລົງທີ່ສຳຄັນສະບັບນຶ່ງ ໃນວັນພຸດຜ່ານມານີ້ ທີ່ ເຮັດໃຫ້ໂຊລ ມີບົດບາດຫລາຍຂຶ້ນ ໃນການຕັດສິນໃຈເລື້ອງວາງແຜນສຸກເສີນຂອງສະຫະລັດຕອບໂຕ້ການໂຈມຕີດ້ວຍນິວເຄລຍທີ່ອາດເປັນໄປໄດ້ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນກັບການທີ່ລັດຖະບານໂຊລ ຕົກລົງທີ່ຈະບໍ່ດຳເນີນໂຄງການອາວຸດ ນິວເຄລຍຂອງຕົນເອງ. Anita Powell ນັກຂ່າວວີໂອເອ ມີລາຍງານມາຈາກທຳນຽບຂາວ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ຢືນຢັດເຖິງຄວາມມຸ້ງໝັ້ນ ຂອງສະຫະລັດ ວ່າຈະ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການຮຸກຮານຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຕ້ອນຮັບປະທານາທິບໍ ດີເກົາຫຼີໃຕ້, ທ່ານ ຢູນ ຊຸກ ຢອລ ໃນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະການ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍ ພິທີຕ້ອນຮັບອັນໃຫຍ່ຫລວງ ຊຶ່ງເປັນການຢ້ຽມຢາມແບບນີ້ ຕໍ່ຄະນະລັດຖະບານຂອງ ທ່ານເປັນຄັ້ງທີສອງເທົ່ານັ້ນ.
ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນກ່າວວ່າ:
“ເບິ່ງເດີ້, ການໂຈມຕີດ້ວຍນິວເຄລຍຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ຕໍ່ສະຫະລັດ ຫຼືພັນທະມິດຂອງປະເທດນີ້ ແລະປະເທດບໍ່ແມ່ນພັນທະມິດ-ເປັນຄູ່ຮ່ວມມື - ແມ່ນເປັນເລື້ອງທີ່ຍອມຮັບບໍ່ໄດ້ ແລະຈະເຮັດໃຫ້ລະບອບການປົກຄອງໃດກໍຕາມ ທີ່ຈະດໍາເນີນການ ເຊັ່ນນັ້ນສິ້ນສຸດລົງ. ແລະມັນແມ່ນກ່ຽວກັບການເພີ້ມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການສະກັດກັ້ນ ທີ່ເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການກະທຳທີ່ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຂອງ ສປປ ເກົາຫຼີ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນຢ່າງຄົບຖ້ວນ.”
ພຽງຢາງໄດ້ “ເພີ່ມທະວີການເຄື່ອນໄຫວຍິງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂຶ້ນຢ່າງຫລວງຫລາຍໃນປີນີ້ ແລະປີກາຍ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງສະຫະປະຊາຊາດ.
ພາຍໃຕ້ຖະແຫຼງການວໍຊິງຕັນສະບັບໃໝ່ນີ້ ປະເທດພັນທະມິດທັງສອງ ຈະຊຸກຍູ້ການປ້ອງກັນປະເທດເພື່ອຕອບໂຕ້ຕໍ່ພຽງຢາງ. ສະຫະລັດຈະສ້າງຕັ້ງກຸ່ມທີ່ປຶກສາດ້ານນິວເຄຼຍຂຶ້ນ ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ມີການແບ່ງປັນຂໍ້ມູນນຳກັນຫລາຍຂຶ້ນ ແລະໃຫ້ໂຊລມີສິດ ມີສຽງຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນການພິຈາລະນາກ່ຽວກັບການຕິດຕັ້ງອາວຸດຂອງສະຫະລັດ. ສ່ວນໃນທາງຕອບກັບນັ້ນ, ໂຊລຈະຮັກສາສະຖານະພາບທີ່ບໍ່ມີນິວເຄລຍຂອງຕົນ ຕາມສົນ ທິສັນຍາບໍ່ແຜ່ຜາຍອາວຸດນິວເຄລຍ ທີ່ຕົນໄດ້ໃຫ້ສັດຕະຍາບັນໃນປີ 1975.
ທ່ານຢູນ ໃນວັນພຸດວນນີ້ ໄດ້ຍິນດີກັບຂໍ້ຕົກລົງທີ່ວ່ານີ້. ທ່ານກ່າວວ່າ:
"ໃນກໍລະນີທີ່ເກີດມີການໂຈມຕີ ດ້ວຍນິວເຄລຍຂອງເກົາຫຼີເຫນືອ, ແລະ ປະເທດ ຂອງພວກເຮົາ ສັນຍາວ່າຈະຕອບໂຕ້ຢ່າງວ່ອງໄວ, ຢ່າງຖ້ວມລົ້ນ ແລະດ້ວຍຄວາມແນ່ວແນ່ ໂດຍການນໍາໃຊ້ກໍາລັງຢ່າງເຕັມສ່ວນຂອງພັນທະມິດ ລວມທັງອາວຸດນິວ ເຄລຍຂອງສະຫະລັດ."
ທ່ານໄບເດັນກ່າວວ່າ, ປະທານາທິບໍດີຂອງທັງສອງປະເທດ ຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນກ່ຽວກັບຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ນອກເໜືອແຫຼມເກົາຫຼີໄປອີກ.
ທ່ານກ່າວດັ່ງນີ້: “ພວກເຮົາໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນ ກ່ຽວກັບວຽກງານຂອງພວກເຮົາໃນດ້ານຊຸກຍູ້ສັນຕິພາບ ແລະສະຖຽນລະພາບຢູ່ຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ, ຮັບປະກັນເສລີພາບໃນການເດີນເຮືອ ຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້ ແລະນອກເໜືອຈາກນັ້ນໄປອີກ. ຂໍອະໄພ. ຂ້າພະເຈົ້າຍັງຂໍຢືນຢັນ ອີກວ່າ- ພວກເຮົາພ້ອມກັນຢືນຢັນເຖິງຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຮ່ວມຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະຢືນຢູ່ກັບປະຊາຊົນຢູເຄຣນ ຕ້ານການບຸກໂຈມຕີຢ່າງໂຫດຮ້າຍປ່າເຖື່ອນຂອງຣັດເຊຍ ຕໍ່ສິດເສລີພາບ ຫຼື ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕຂອງເຂົາເຈົ້າ.”
ສະຫະລັດ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້ ເປັນພັນທະມິດກັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ສົງຄາມເກົາຫຼີສິ້ນສຸດລົງເມື່ອ 70 ປີກ່ອນ, ແຕ່ບັນດານັກວິເຄາະກ່າວວ່າ ມີຄຳຖາມຢູ່ໃນເກົາຫຼີໃຕ້ ກ່ຽວກັບຄວາມເຂັ້ມງວດ ແລະຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືຂອງຂໍ້ຕົກລົງນີ້.
ທ່ານສກອດ ສນາຍເດີ (Scott Snyder) ເປັນຜູ້ອໍານວຍການໂຄງການກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍສະຫະລັດ ແລະເກົາຫລີໃຕ້ ທີ່ສະພາການພົວພັນຕ່າງປະເທດ. ທ່ານກ່າວຜ່ານ Zoom ວ່າ:
"ມັນໄດ້ເອົາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການພັດທະນາຄວາມສາມາດດ້ານນິວເຄລຍ ແບບດັ້ງເດີມ ບໍ່ວ່າປະເພດໃດກໍຕາມຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ນັ້ນອອກໄປ, ແລະມັນກໍຊຸກຍູ້ແນວ ຄວາມຄິດທີ່ວ່າ ສະຫະລັດ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ຈະແກ້ໄຂບັນຫາເກົາຫຼີເຫນືອຮ່ວມກັນນັ້ນ ໃຫ້ແຮງຂຶ້ນແທ້ໆ. ແຕ່ມັນກໍໄປສວນທາງກັນຫນ້ອຍນຶ່ງ ກັບເສັ້ນແນວໂນ້ມ ຂອງການ ໂຕ້ວາທີກັນໃນສາທາລະນະຊົນຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງຫລາຍຂຶ້ນຕໍ່ຄວາມ ຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງສະຫະລັດ ແລະຂໍ້ກັງວົນໃຈກ່ຽວກັບຄວາມອ່ອນແອຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ທີ່ ພາໃຫ້ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກປະຊາຊົນສູງສົມຄວນ ສໍາລັບແນວຄວາມຄິດ ທີ່ວ່າ ເກົາຫຼີໃຕ້ຕ້ອງມີຄວາມສາມາດປ້ອງກັນຕົນເອງໄດ້ ໃນການຕ້ານການຮຸກຮານຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່ມີອາວິດນິວເຄລຍນັ້ນ.”
ແຕ່ທ່ານສະນາຍເດີກໍກ່າວຕື່ມວ່າ, ທ່າແຮງສໍາລັບການຮ່ວມມື ຍັງສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ຂຶ້ນຢູ່ ລວມທັງໃນດ້ານອະວະກາດ.
ໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ທ່ານຢູນ ແລະຮອງປະທານາທິບໍດີຄາມາລາ ແຮຣີສ ໄດ້ໄປສຳຫລວດເບິ່ງການພົວພັນຂອງສອງປະເທດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ ໃນດ້ານການສຳຫຼວດ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງໃນອະວະກາດ, ໂດຍໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມສະຖານທີ່ຂອງອົງການນາຊາ (NASA) ທີ່ຢູ່ໃກ້ນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ.
ທ່ານກ່າວວ່າ, ນັ້ນແມ່ນສັນຍານທີ່ບົ່ງບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າການຮ່ວມມືອັນນີ້ ອາດຈະກ້າວໄປສູ່ເຂດແດນອັນໃໝ່.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ:
The United States and South Korea signed a landmark agreement Wednesday that gives Seoul a greater decision-making role in U.S. contingency planning against a possible North Korea nuclear attack, in exchange for Seoul agreeing not to pursue its own nuclear weapons program. VOA’s Anita Powell reports from the White House.]]
President Joe Biden affirmed the U.S. commitment to defend against North Korean aggression as he welcomed South Korean President Yoon Suk Yeol ((YOON SUNG YOLE)) for a pomp-filled state visit, just the second such visit of his administration.
President Joe Biden:
“Look, a nuclear attack by North Korea against the United States or its allies and partisan – partners – is unacceptable and will result in the end of whatever regime were to take such an action. And it's about strengthening deterrence in response to DPRK’s escalatory behavior and a deal in complete consultation.“
Pyongyang has “greatly increased its missile launch activities” this year and last, the United Nations says.
Under the new Washington Declaration, the two allies will bolster defenses against Pyongyang. The United States will set up a Nuclear Consultative Group to allow greater information sharing and give Seoul a greater voice in deliberations over U.S. weapons deployment. In return, Seoul will maintain its non-nuclear status in accordance with the Non-Proliferation Treaty it ratified in 1975.
Yoon, on Wednesday, welcomed the agreement.
“In the event of North Korea's nuclear attack, and [our countries] promised to respond swiftly, overwhelmingly and decisively, using the full force of the Alliance including the United States’ nuclear weapons.”
Biden said the two presidents also discussed security beyond the Korean Peninsula.
President Joe Biden:
“We discussed our work together on promoting peace and stability in the Taiwan Straits, ensuring freedom of navigation in the South China Sea and beyond. Excuse me. I also affirmed – we together affirmed our shared commitment to stand with the people of Ukraine against Russia's brutal assault on their freedom or territorial integrity and democracy.”
The U.S. and South Korea have been allies since the end of the Korean war, 70 years ago, but analysts say there are questions in South Korea about the strength and credibility of the agreement.
Scott Snyder is director of the program on U.S.-Korea policy at the Council on Foreign Relations. He said via Zoom:
“It takes it off the table the possibility of any kind of South Korean development of an indigenous nuclear capability, and it really bolsters the idea that the U.S. and South Korea are going to address North Korea together. But it does run a little bit against the the trendline of a South Korean public debate in which concerns about U.S. credibility and concerns about South Korean vulnerability have led to pretty high public support for the idea that South Korea needs to be able to defend itself from a nuclear North Korea on its own.”
But, Snyder added, the potential for cooperation continues to grow, including in space.
On Tuesday, Yoon and Vice President Kamala Harris explored the two nations’ growing ties in space exploration and security, with a tour of a NASA facility near Washington.
That’s a sign, he said, that this partnership may go to a new frontier.