ພາຍຸທີ່ມີຄວາມຮຸນແຮງ ແລະອັນຕະລາຍ ໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍໄປໃນທິດຕາເວັນອອກຂອງປະເທດ ໂດຍນຳເອົາພາຍຸຫິມະຈາກລັດຄາລີຟໍເນຍ ຫຼາຍແຫ່ງໄປໃນທິດເໜືອຂອງພາກຕາເວັນຕົກຕອນກາງຂອງສະຫະລັດ ແລະເຮັດໃຫ້ຝົນຕົກໜັກ ຈົນເກີດນ້ຳຖ້ວມໃນເຂດຕ່າງໆ ໃນວັນເສົາວານນີ້.
ອົງການອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາແຫ່ງຊາດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພາຍຸຫົວດັ່ງກ່າວ ຄາດວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ຫິມະຕົກລົງມາເຖິງ 15 ຫາ 30 ຊັງຕິແມັດ ຈາກບັນດາລັດທີ່ເປັນທົ່ງພຽງ ໃນພາກເໜືອ ເຊັ່ນລັດມີເນັສໂຊຕ້າ ວິສຄອນຊິ້ນ ຈົນຮອດເຂດເໜືອສຸດ ຂອງລັດມິຊິແກນ.
ສ່ວນລັດທີ່ຢູ່ໃຕ້ສຸດຂອງປະເທດ ໄດ້ມີການພະຍາກອນອາກາດວ່າ ຈະມີພາຍຸຝົນ ແລະຟ້າຮ້ອງ ຢູ່ເຫຼາະຕາມ ແລະກ່ອນໜ້າ ຊັ້ນບັນຍາກາດເຢັນ ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ມີຝົນຕົກລົງມາຢ່າງໜັກ ໃນຫຼາຍໆພື້ນທີ່ ຂອງລັດເທັນເນສຊີ້ ແລະຮ່ອມພູຂອງລັດໂອໄຮໂອ.
ບັນດານັກພະຍາກອນອາກາດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພາຍຸຫົວໃໝ່ ຄາດກັນວ່າ ຈະນຳເອົາຫິມະຕົກລົງໃສ່ພູຫຼາຍຟຸດ ແລະເຮັດໃຫ້ມີຝົນຕົກ ພ້ອມກັບລົມພັດແຮງ ຕະຫຼອດໄລຍະທ້າຍສັບປະດາ.
ລະບົບອາກາດອີກອັນນຶ່ງ ຕາມການພະຍາກອນອາກາດ ແມ່ນຈະກໍ່ຕົວຂຶ້ນ ຢູ່ໃນຕອນກາງຂອງມະຫາສະໝຸດແອັດແລນຕິກ ໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ ແລະຈະເຄື່ອນຕົວເຂົ້າມາໃນວັນຈັນມື້ອື່ນນີ້.
ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ
A powerful and dangerous storm moved eastward, dumping heavy snow from parts of California to the northern Midwest of the United States and flooding other areas with rain Saturday.
The National Weather Service said the storm was expected to drop 15-30 centimeters of snow from the northern Plains states into Minnesota, Wisconsin and Upper Michigan.
Farther south, rain and thunderstorms were forecast along and ahead of the cold front, with heavy rainfall in parts of the Tennessee and Ohio Valleys.
Forecasters said a new storm is expected to bring California several feet of mountain snow, rain and gusty winds through the weekend.
Another system is forecast to develop in the mid-Atlantic Sunday and moving into Monday.
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