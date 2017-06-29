ລະບຽບໃໝ່ ສຳລັບ ພວກເຂົ້າເມືອງ ຕ້ອງມີ ຄວາມສຳພັນ ທີ່ໃກ້ຊິດ ທາງຄອບຄົວ ແລະ ທຸລະກິດ

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ສະຫະລັດ ມີກຳນົດທີ່ຈະຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດລະບຽບໃໝ່ທີ່ບັງຄັບໃຫ້ພວກຂໍວີຊາ
ຈາກ 6 ປະເທດ ທີ່ຜູ້ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຊາວມຸສລິມນັ້ນ ມີຄວາມສຳພັນທີ່ໃກ້ຊິດ
ກັບສະມາຊິກໃນຄອບຄົວ ຫຼືບໍ່ກໍມີທຸລະກິດໃນສະຫະລັດເພື່ອຈະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ
ໃຫ້ເດີນທາງເຂົ້າມາຍັງສະຫະລັດໄດ້.
ໂທລະເລກຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ເຫັນໂດຍອົງການຂ່າວເອພີແລະ
Reuters ໃນແລງວັນພຸດວານນີ້ ແຕ່ວ່າ ບໍ່ໄດ້ມີການເປີດເຜີຍຕໍ່ສາທາລະນະ
ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກົງສຸນ ຄວນຈະດຳເນີນການຕາມຂັ້ນຕອນ
ແບບໃດ ກັບການຂໍວີຊາ ສຳລັບຜູ້ຄົນ ຈາກ ອີຣ່ານ, ລີເບຍ ໂຊມາເລຍ ຊູດານ
ຊີເຣຍ ແລະເຢເມນ.
ຄວາມສຳພັນສັນພີ່ນ້ອງ ທີ່ໄດ້ຮັບເອົາໄດ້ໃນຖານະສະມາຊິກຄອບຄົວທີ່ໃກ້ຊິດ
ແມ່ນຮວມມີ ພໍ່ແມ່ ຄູ່ສາມີພັນລະຍາ ພວກລູກເຕົ້າທີ່ຍັງນ້ອຍ ພວກລູກເຕົ້າທີ່ໃຫຍ່
ແລ້ວ ລູກເຂີຍ ລູກສະໄພ້ ຫຼືບໍ່ກໍເອື້ອຍອ້າຍນ້ອງ ທີ່ຢູ່ໃນສະຫະລັດແລ້ວນັ້ນ.
ຄວາມສຳພັນ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການພິຈາລະນານັ້ນ ແມ່ນຮວມທັງ ພໍ່ເຖົ້າແມ່ເຖົ້າ ປູ່ຍ່າ
ຫຼານ ລຸງປ້ານ້າອາ ຫຼານສາວ ຫຼານຊາຍ ຍາດພີ່ນ້ອງ ນ້ອງເຂີຍ ນ້ອງສະໄພ້
ຄູ່ໝັ້ນ ຫຼືບໍ່ ກໍຍາດພີ່ນ້ອງ ທີ່ຫ່າງໄກກັນ.
ສ່ວນຄວາມສຳພັນທາງດ້ານທຸລະກິດນັ້ນ ແມ່ນຈະຕ້ອງມີ “ເອກກະສານອ້າງອີງ
ຢ່າງເປັນທາງການ” ແລະໄດ້ເຮັດຂຶ້ນມາເພື່ອຈຸດປະສົງທີ່ຈະຫຼີກເວັ້ນຈາກການ
ໂຈະການເດີນທາງທີ່ວ່ານີ້. ໂທລະເລກ ໄດ້ລະບຸວ່າ ການຈອງໂຮງແຮມຕ່າງໆນັ້ນ
ຈະບໍ່ເປັນການພຽງພໍສຳລັບກົດລະບຽບທີ່ບົ່ງໄວ້.
ອົງການຂ່າວເອພີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ກົດລະບຽບໃໝ່ນີ້ ແມ່ນຈະເລີ່ມມີຜົນບັງຄັບໃຊ້
ໃນເວລາ 8 ໂມງແລງ ຕາມເວລາວໍຊີງຕັນ ໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້.
ກົດລະບຽບດັ່ງກ່າວນີ້ ມີຂຶ້ນ ບໍ່ເທົ່າໃດມື້ ຫຼັງຈາກສານສູງສຸດ ໄດ້ໃຫ້ສິດຄືນແກ່
ບາງສ່ວນຂອງຄຳສັ່ງຫ້າມເດີນທາງ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ໄດ້ຖືກສັ່ງ
ໃຫ້ໂຈະໂດຍສານໃນລະດັບທີ່ຕ່ຳລົງມາບົນພື້ນຖານທີ່ວ່າ ມັນຂັດກັບກົດລັດຖະທຳ
ມະນູນ. ສານດັ່ງກ່າວຈະຮັບຟັງການຟ້ອງຮ້ອງດຳເນີນຄະດີ ໃນການທ້າທາຍທາງ
ກົດໝາຍ ໃນເດືອນຕຸລາ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້.
ໃນການຕັດສິນຂອງພວກທ່ານ ທີ່ໄດ້ປະກາດໄປໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້ ພວກຜູ້ພິພາກ
ສາ ໄດ້ກ່າວໄວ້ແຕ່ພຽງວ່າ ພວກເດີນທາງ ທີ່ສາມາດພິສູດໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຂົາເຈົ້າມີ “ຄວາມສຳພັນຢ່າງຖືກຕ້ອງ” ໃນສະຫະລັດ ນັ້ນແລ້ວ ຈະສາມາດເຂົ້າມາຍັງສະຫະ
ລັດໄດ້, ແຕ່ວ່າ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດຢ່າງຊັດເຈນ ກ່ຽວກັບສາຍສຳພັນສະຖານໃດ
ທີ່ຮັບເອົາໄດ້ ເມື່ອເວົ້າເຖິງຜູ້ທີ່ ຄວນຈະໄດ້ຮັບການຍົກເວັ້ນຈາກການຫ້າມການເດີນ
ທາງທີ່ວ່ານີ້.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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