ບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງ ສະຫະລັດ ຈາກທັງສອງພັກການເມືອງໄດ້ຮັບຮອງເອົາ
ການຢືນຢັດ ກ່ຽວກັບ ທ່າທີໃນເຈລະຈາອັນເດັດດ່ຽວ ຂອງ ອາເມຣິກາ ຕໍ່ ເກົາຫຼີເໜືອ
ຫຼັງຈາກ ກອງປະຊຸມສຸດຍອດໃນ ຫວຽດນາມ ລະຫວ່າງ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ
ແລະ ຜູ້ນຳ ເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງຢ່າງກະທັນຫັນ ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້
ຕົກລົງ ກ່ຽວກັບ ການປົດອາວຸດນິວເຄລຍຂອງ ພຽງຢາງ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້.
ປະທານຄະນະກຳມະການພົວພັນຕ່າງປະເທດ ສະພາສູງ ທ່ານ ເຈມສ໌ ຣິຊ (James
Risch), ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນຈາກລັດ ໄອດາໂຮ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນ
ອັງຄານວານນີ້ວ່າ “ທ່ານປະທານາທິບໍດີຈະບໍ່ເຮັດຂໍ້ຕົກລົງຫຍັງ ຈົນກວ່າພວກເຮົາມີ
ແຜນການຕໍ່ໜ້າຢ່າງໜັກແໜ້ນ, ພ້ອມທີ່ຈະເຈລະຈາ ແລະ ຕົກລົງກັນກ່ອນຈະມີຫຍັງ
ຖືກເຊັນ.”
ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນ ຈາກລັດ ໂຄໂລຣາໂດ ທ່ານ ຄໍຣີ ກາດເນີນ ໄດ້ກ່າວວ່າ
“ມັນຈະບໍ່ມີສາຍພົວພັນແບບປົກກະຕິ ໂດຍປາສະຈາກການປົດອາວຸດນິວເຄລຍ.”
ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານ ຄຣິສ ເມີຟີ ຈາກລັດ ຄອນເນັກຕິຄັດ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີ
ໂອເອວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າດີໃຈທີ່ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຍ່າງໜີຈາກກອງປະຊຸມສຸດຍອດນັ້ນ.
ພວກ ເກົາຫຼີເໜືອ ຄິດວ່າເຂົາເຈົ້າສາມາດເອົາບາງຢ່າງຈາກທ່ານປະທານາທິບໍດີ
ໂດຍກົງ ເຊິ່ງເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດເອົາໄດ້ຈາກຕົວແທນຂອງທ່ານ. ນັ້ນແມ່ນຄວາມປະ
ທັບໃຈທີ່ສຳຄັນ ເພື່ອປະຕິເສດ ແລະ ລົບລ້າງຄວາມຄິດນັ້ນ.”
ບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງໄດ້ເວົ້າ ລຸນຫຼັງໄດ້ອອກມາຈາກການຮັບຟັງລາຍງານສັ້ນ
ແບບປິດລັບ ນຳໜ້າໂດຍທູດພິເສດ ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສຳລັບ ເກົາຫຼີ
ເໜືອ, ທ່ານ ສເຕເຟັນ ໄບກັນ. ໃນຂະນະທີ່ໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະເຜີຍຄວາມລັບ ທີ່ສະ
ເພາະເຈາະຈົງ ໃນການລົມກັນແບບປິດລັບນັ້ນ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງໄດ້ລະ
ບຸວ່າ ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມເຂົາເຈົ້າທີ່ຊັດເຈນ ກ່ຽວກັບແຜນຍຸດທະສາດສຳລັບການປຶກ
ສາຫາລືກັບ ພຽງຢາງ ຂອງລັດຖະບານໃນຕໍ່ໜ້າ.
ທ່ານ ກາດເນີ, ຜູ້ທີ່ເປັນປະທານ ຄະນະອະນຸກຳມະການ ເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກ
ຂອງກຳມະການພົວພັນສາກົນຕ່າງປະເທດ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ໃຊ້ຄວາມ
ກົດດັນສູງສຸດ ຕໍ່ລະບອບການປົກຄອງ ເກົາຫຼີເໜືອ.” ທ່ານເວົ້າວ່າ “ການປຶກສາຫາລື
ຈະສືບຕໍ່ໄປ, ແຕ່ ເກົາຫຼີເໜືອ ຕ້ອງເຮັດຫຼາຍກວ່າທີ່ເຂົາເຈົ້າເຮັດໃນຕອນນີ້ ກ່ຽວກັບ
ການກ້າວອອກມາປົດອາວຸດນິວເຄລຍ ຢ່າງໜັກແໜ້ນ ກ່ອນທີ່ ສະຫະລັດ ຈະທຳ
ການເຄື່ອນໄຫວໃດໆອີກ.”
ທ່ານໄດ້ເວົ້າຕື່ມວ່າ, “ຕອນນີ້ ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ ໄດ້ຮູ້ແລ້ວວ່າ, ບໍ່ຄືຄວາມຜິດພາດ
ບາງຢ່າງທີ່ ສະຫະລັດ ໄດ້ເຮັດໃນອະດີດ ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນມາດຕະ
ການລົງໂທດ ແລະ ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ່ມເຕີມຕໍ່ ເກົາຫຼີເໜືອ ນັ້ນ, ສິ່ງດັ່ງກ່າວ
ນັ້ນ ສະຫະລັດ ຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ເຮັດອີກຕໍ່ໄປ.”
ທ່ານ ເມີຟີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ “ຫວັງວ່າ, ຄັ້ງນີ້ ຈະເປັນການສິ້ນສຸດຂອງ
ການຖ່າຍຮູບອວດ ໂດຍບໍ່ມີແຜນຍຸດທະສາດທີ່ແທ້ຈິງ ກ່ຽວກັບ ວິທີການທີ່ຈະໃຫ້
ໄດ້ສິ່ງທີ່ມີຄວາມໝາຍ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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