ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາ ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ໄດ້ຖົກຖຽງກັນໃນວັນຈັນວານນີ້ ກ່ຽວກັບຂໍ້ສະເໜີສະບັບໃໝ່ຂອງທັງສອງພັກ ທີ່ອາດຈະຄວບຄຸມຄົນເຂົ້າເມືອງເຄັ່ງຄັດຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ຢູ່ທີ່ຊາຍແດນສະຫະລັດຕິດກັບເມັກຊິໂກ ໃນຂະນະທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານການເງິນຄັ້ງໃໝ່ ທີ່ມີມູນຄ່າຫຼາຍຕື້ໂດລາຕໍ່ຢູເຄຣນ ແລະອິສຣາແອລ.
ມາດຕະການດັ່ງກ່າວໄດ້ມີການເຈລະຈາກັນໂດຍບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງຈາກພັກເດໂມແຄຣັດແລະລີພັບບລີກັນ ໃນການເຈລະຈາເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນ ແລະຍັງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ. ແຕ່ປະທານສະພາຕ່ຳ ທ່ານໄມຄ໌ ຈອນສັນ ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງພັກຣີພັບບລີກັນດ້ວຍຄະແນນສຽງຢ່າງຫວຸດຫວິດຢູ່ໃນສະພາຕ່ຳ ໄດ້ປະກາດໃນທັນທີວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ “ຈະຕາຍຫຼືໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ເວລາສົ່ງໄປຮອດ” ສະພາຕ່ຳ ໂດຍກ່າວວ່າ ມັນບໍ່ເຂັ້ມແຂງພໍ ທີ່ຈະສະກັດກັ້ນເຂດຊາຍແດນ.
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍໃນສະພາສູງ ທ່ານຊັກ ຊູເມີ ກຳນົດການລົງຄະແນນສຽງຂັ້ນຕົ້ນສຳລັບມາດຕະການສະບັບນີ້ ໃສ່ວັນພຸດມື້ອື່ນ ໂດຍເວົ້າວ່າ ມັນເປັນບູລິມະສິດຂອງຮ່າງກົດໝາຍ “ຍ້ອນມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍທີ່ຈະບໍ່ໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ ແລະມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍກວ່າທີ່ຈະໃຫ້ການເມືອງມາຕັນທາງ.”
ທ່ານເອີ້ນຮ່າງກົດໝາຍນີ້ວ່າ “ເປັນບາດກ້າວທີ່ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນຍິ່ງໄປສູ່ການເສີມຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງອາເມຣິກາຢູ່ໃນຕ່າງປະເທດ ແລະຢູ່ທີ່ຊາຍແດນຂອງພວກເຮົາ” ບ່ອນທີ່ມີຫຼາຍໆພັນຄົນໄດ້ຂ້າມເຂົ້າມາໃນສະຫະລັດແຕ່ລະມື້ ຈາກເມັກຊິໂກ.
ອະດີດປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີທີ່ມີຄະແນນນຳໜ້າໝູ່ຂອງພັກຣີພັບບລີກັນໃນປີ 2024 ໄດ້ໂຈມຕີມາດຕະການນີ້ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນ ລົງຄະແນນສຽງຄັດຄ້ານ ຊຶ່ງບາງທີ ອາດຈະເປັນອັນຕະລາຍເພີ້ມຂຶ້ນຕໍ່ການຮັບຜ່ານ. ແຕ່ອະດີດເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງນິກກີ ເຮລີ ຜູ້ທ້າທາຍທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ພຽງຄົນດຽວຂອງທ່ານທຣຳ ສຳລັບການສະໜີຊື່ແຕ່ງຕັ້ງຂອງພັກ ກ່າວວ່າ ທ່ານນາງໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່ການຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້.