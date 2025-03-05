ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສົດ
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນສຸກ, ໐໗ ມີນາ ໒໐໒໕
ລາວ

ເຄືອ​ຂ່າຍ​ປະຊາຊົນໄທ​ ໃນ 8 ຈັງຫວັດ ໃນ​ລຸ່ມ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ ຮຽກຮ້ອງຕໍ່ລັດຖະບານໄທ ໃຫ້ຢຸດການຮັບຊື້ພະລັງງານໄຟຟ້າ ຈາກເຂື່ອນໃນແມ່ນ້ຳຂອງ

  • ຊົງຣິດ ໂພນເງິນ
ເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນ້ຳ ໄຊຍະບູລີ
ເຂື່ອນໄຟຟ້າພະລັງນ້ຳ ໄຊຍະບູລີ
ບາງກອກ — 

ເຄືອ​ຂ່າຍ​ປະຊາຊົນໄທ​ ໃນ 8 ຈັງຫວັດໃນ​ລຸ່ມ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ ຮຽກຮ້ອງຕໍ່ລັດຖະບານໄທ ເພື່ອຂໍໃຫ້ຢຸດການຮັບຊື້ພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກທຸກໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າ ທີ່ຈະກໍ່ສ້າງເທິງແນວແມ່ນໍ້າຂອງໃນລາວ.

ເຄືອ​ຂ່າຍ​ປະຊາຊົນໄທ​ ໃນ 8 ຈັງຫວັດ ໃນ​ລຸ່ມ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ ຮຽກຮ້ອງຕໍ່ລັດຖະບານໄທ ໃຫ້ຢຸດການຮັບຊື້ພະລັງງານໄຟຟ້າ ຈາກເຂື່ອນໃນແມ່ນ້ຳຂອງ
Embed
ເຄືອ​ຂ່າຍ​ປະຊາຊົນໄທ​ ໃນ 8 ຈັງຫວັດ ໃນ​ລຸ່ມ​ແມ່​ນ້ຳ​ຂອງ ຮຽກຮ້ອງຕໍ່ລັດຖະບານໄທ ໃຫ້ຢຸດການຮັບຊື້ພະລັງງານໄຟຟ້າ ຈາກເຂື່ອນໃນແມ່ນ້ຳຂອງ
by ສຽງອາເມຣິກາ ວີໂອເອລາວ

No media source currently available

0:00 0:04:29 0:00
ລິງໂດຍກົງ

ຜູ້ປະສານງານເຄືອຂ່າຍປະຊາຊົນໄທ 8 ຈັງຫວັດໃນລຸ່ມແມ່ນໍ້າຂອງ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ເຄືອຂ່າຍປະຊາຊົນໄທ ​ໄດ້​ຍື່ນ​ຈົດໝາຍ​ຕໍ່ຜູ້​ຕ່າງຫນ້າຂອງສຳນັກງານຊັບພະຍາກອນນໍ້າແຫ່ງຊາດໄທ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຢຸດການຮັບຊື້ພະລັງງານໄຟຟ້າຈາກທຸກໆ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້າທີ່ຈະກໍ່ສ້າງຢູ່ເທິງແນວແມ່ນ້ຳຂອງໃນລາວ.

ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານສະພາບແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ສຫລ ແລະ ເຄືອຂ່າຍປະຊາຊົນໄທ ໃນ 8 ຈັງຫວັດ ຮ່ວມມືກັນສຶກສາວິໄຈ ຜົນກະທົບຈາກເຂື່ອນຢູ່ເທີງແນວແມ່ນ້ຳຂອງ ໃນລາວແລະໄທ
ນັກຊ່ຽວຊານດ້ານສະພາບແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ສຫລ ແລະ ເຄືອຂ່າຍປະຊາຊົນໄທ ໃນ 8 ຈັງຫວັດ ຮ່ວມມືກັນສຶກສາວິໄຈ ຜົນກະທົບຈາກເຂື່ອນຢູ່ເທີງແນວແມ່ນ້ຳຂອງ ໃນລາວແລະໄທ

ພ້ອມ​ກັນ​ນັ້ນ ​ຍັງ​ໄດ້​ຮຽກຮ້ອງຂໍ​ໃຫ້​ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ​ໄທ​ ໄດ້ມີ​ຄຳ​ສັ່ງ​ໄປເຖິງ ຄະນະ​ກຳມະການ​ແມ່​ນ້ຳຂອງ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ໄທ ກະຊວງພະລັງງານແລະບັນດາບໍລິສັດເອກະຊົນໄທ ທີ່ຮ່ວມລົງທຶນໃນທຸກໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າຢູ່ໃນລາວນັ້ນ ຈະຕ້ອງໃຫ້ການປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດເປັນບູລິມະສິດ ທັ້ງຍັງຈະຕ້ອງເປັນພາກສ່ວນທີ່ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຜົນກະທົບທັງໝົດທີ່ເກີດຈາກການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນອີກດ້ວຍ ດັ່ງທີ່ ຜູ້ປະສານງານເຄືອຂ່າຍປະຊາຊົນໄທ ໄດ້ໃຫ້ການອະທິບາຍກ່ຽວກັບຜົນກະທົບທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກໂຄງການເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ ເທິງແມ່ນ້ຳຂອງໃນລາວ ວ່າ "ປະສົບການ 15 ປີ ທີ່ຜ່ານມານີ້ ​ພວກເຮົາ​ໄດ້​ທຳການວິໄຈ ໄທບ້ານ 24 ຊຸມ​ຊົນ ໃນພື້ນທີ່ 7 ແຂວງ ປະ​ກົດ​ການທັງ​ຫມົດທີ່​ເກີດ​ຂຶ້ນ ທັງເລື້ອງປາ ແລະ ວິຖີຊີວິດ ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2008-2009-2010 ນັ້ນ ນໍ້າຂຶ້ນ-ລົງ ສາມວັນຂຶ້ນ ສາມວັນລົງ ຫຼັງຈາກເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ ເປີດດຳເນີນການ ເດືອນຕຸລາ 2019 ນໍ້າຂຶ້ນ-ລົງລາຍວັນ ເຊິ່ງມັນມີທີ່ມາ ເພາະວ່າ ເຂື່ອນໄຊຍະບູລີ ຕ້ອງສົ່ງໄຟຟ້າຂາຍໃຫ້ການໄຟຟ້າຝ່າຍຜະລິດແຫ່ງປະເທດໄທ ມື້ລະ 8 ຊົ່ວໂມງ ອາທິດຫນຶ່ງຕ້ອງສົ່ງ 6 ມື້ ເພາະສະນັ້ນ ນ້ຳກໍເລີຍຂຶ້ນ-ລົງລາຍວັນ ຕາມຈັງຫວະການປິດ-ເປີດນ້ຳ ຊາວບ້ານບໍ່ໄດ້ໂງ່ ພຽງແຕ່ວ່າ ພວກເຮົາຈະມີວິທີການສື່ສານແນວໃດ? ແລະຈະເຄື່ອນໄຫວແນວໃດ? ຫຼັງຈາກນີ້.”

ທັ້ງນີ້ໂດຍລັດຖະບານ​ໄທ ​ໄດ້​ຕົກລົງ​ໃນ​ຫຼັກການ​ຮ່ວມກັບ​ລັດຖະບານ​ລາວ ​ວ່າ ຈະຮັບ​ຊື້​ພະລັງງານ​ໄຟຟ້າ​ຈາກ​ລາວ ​ໃນ​ປະລິມານລວມ 10,500 ​ເມ​ກາ​ວັດ ຊຶ່ງ​ໃນ​ປັດຈຸບັນລາວ ສາມາດສົ່ງກະແສໄຟຟ້າໃຫ້ໄທ ໄດ້ແລ້ວ 6,000 ເມກາວັດ ຈຶ່ງຍັງເຫລືອ 4,500 ເມກາວັດ ທີ່ຈະຕ້ອງເຊັນສັນຍາຊື້-ຂາຍ ຮ່ວມກັນຢ່າງເປັນທາງການເສຍກ່ອນ ລາວຈຶ່ງຈະສາມາດສົ່ງພະລັງງານໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ໄທ ໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນຕາມຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ ດ້ວຍເຫດນີ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ທາງການລາວຈະຕ້ອງຮັບຟັງ ແລະ ນໍາເອົາການທ້ວງຕິງຂອງໄທ ມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຍ່າງແທ້ຈິງດ້ວຍ ຊຶ່ງຫລ້າສຸດ ສຳນັກງານ​ຊັບພະຍາກອນ​ນ້ຳ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ໄທ ກໍໄດ້ຈັດເວທີເພື່ອເປີດໂອກາດ​ໃຫ້​ປະຊາຊົນ​ໄທ ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຄິດ​ເຫັນ​ທີ່ມີຕໍ່​ໂຄງການ​ກໍ່ສ້າງ​ເຂື່ອນ​ໄຟຟ້າ​ສານະຄາມເທິງແມ່ນ້ຳຂອງໃນລາວ ຊຶ່ງກໍປະກົດວ່າ ເຄືອຂ່າຍປະຊາຊົນໄທ ຍັງຄົງສືບຕໍ່ຄັດຄ້ານໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າສານະຄາມ ແລະທຸກໂຄງການເຂື່ອນທີ່ຈະກໍ່ສ້າງເທິງແນວແມ່ນ້ຳຂອງໃນລາວ ດັ່ງທີ່ນັກອະນຸລັກສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດໃນແຂວງອຸບົນຣາຊະທານີ ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງຜົນກະທົບທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນຈາກໂຄງການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນໄຟຟ້າພູງອຍເທິ່ງແນວແມ່ນ້ຳຂອງໃນລາວ ວ່າ “ຖ້າເຂື່ອນພູງອຍມາ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ເກີດນໍ້າຖ້ວມສູງເຖິງ 4 ແມັດ ອຸບົນຣາຊະທານີ ເປັນພື້ນທີ່ນໍ້າຖ້ວມຢູ່ແລ້ວ ນ້ຳຖ້ວມ ຈາກທີ່ມັນເຄີຍໄຫລລົງແມ່ນ້ຳຂອງໄປສູ່ທະເລ ມັນຈະອອກໄປບໍ່ໄດ້ ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ຄົນອຸບົນຈະໄດ້ຮັບຄວາມເດືອດຮ້ອນ ເຮົາ​ຈະ​ໄດ້ຮັບຜົນກະທົນ​ ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່ 2-3 ເດືອນ​ ຈະເປັນນໍ້າຖ້ວມຖາວອນ ເພາະວ່າ ເຂື່ອນພູງອຍ ມັນ​ມາ​ຕັນ​ທາງ​ລົງ​ຂອງແມ່​ນໍ້າ​ ອີກ​ຢ່າງ​ຫນຶ່ງ ກໍ​ແມ່ນ​ວ່າ​ຖ້າຫາກເຂື່ອນສາ​ນະຄາມ​ ມັນເດີນຫນ້າໄດ້ ເຂື່ອນ​ພູ​ງອຍກໍ​ຈະ​ເດີນໜ້າເຊັ່ນກັນ ເພາະສະນັ້ນ ການທີ່ພວກ​ເຮົາຢຸດ​ເຂື່ອນ​ສາ​ນະຄາມ​ໃນ​ມື້​ນີ້ ກໍຄືເປັນການທີ່ຈະບອກວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ການ​ເຂື່ອນ​ພູ​ງອຍ ເປັນການຢຸດເຂື່ອນໃນແມ່ນໍ້າຂອງທັງໝົດ.”

ໂດຍການເຄື່ອນໄຫວຂອງເຄືອຂ່າຍປະຊາຊົນ​ໄທ ໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ການຄັດຄ້ານແຜນການກໍ່ສ້າງ 4 ໂຄງການເຂື່ອນແມ່ນໍ້າຂອງໃນລາວ ຄື: ເຂື່ອນຊະນະຄາມ, ເຂື່ອນປາກຊົມ, ເຂື່ອນພູງອຍ ແລະ ເຂື່ອນບ້ານກຸ່ມ ເພາະເຊື່ອວ່າ ການກໍ່ສ້າງເຂື່ອນ 4 ໂຄງການນີ້ ຈະສົ່ງຜົນກະທົບຂ້າມເຂດຊາຍແດນຈາກລາວໄປໄທ ຢ່າງແນ່ນອນ ຖ້າຫາກວ່າ ການສຶກສາສຳຫຼວດເພື່ອປ້ອງກັນບັນຫາຜົນກະທົບດ້ານຕ່າງໆນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ດຳເນີນການຢ່າງຮອບດ້ານ ໂດຍບໍ່ວ່າ ຈະເປັນຜົນກະທົບທາງດ້ານສັງຄົມ ແລະສິ່ງແວດລ້ອມທຳມະຊາດ ລວມ​ທັງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ທີ່​ຈະ​ມີ​ຕໍ່ເຂດ​ຊາຍ​ແດນ​ໃນ​ແມ່ນ້ຳ​ຂອງ​ລະ​ຫວ່າງ​ລາວກັບໄທດ້ວຍ.

ຟໍຣັມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ

XS
SM
MD
LG