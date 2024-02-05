ຮ່າງກົດໝາຍດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງສະພາສູງ ສະຫະລັດ ທີ່ຖືກເປີດເຜີຍໃໝ່ໄດ້ປະເຊີນກັບອະນາຄົດ ທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້, ເຖິງແມ່ນຈະມີການເຈລະຈາຫຼາຍເດືອນ ກ່ຽວກັບ ມາດຕະການຂອງສອງພັກການເມືອງທີ່ລວມມີທຶນຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາສຳລັບ ຢູເຄຣນ, ອິສຣາແອລ ແລະ ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳກໍ່ຕາມ, ພ້ອມກັບການປະຕິຮູບສຳລັບຜູ້ຂໍລີ້ໄພ ຢູ່ເຂດຊາຍແດນ ສະຫະລັດ-ເມັກຊິໂກ.
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍສະພາສູງ ທ່ານ ຈັກ ຊູເມີ ໄດ້ຈັດການລົງຄະແນນສຽງເບື້ອງຕົ້ນ ກ່ຽວກັບ ມາດຕະການດັ່ງກ່າວສຳລັບວັນພຸດນີ້, ໂດຍກ່າວວ່າບູລິມະສິດສູງສຸດຂອງຮ່າງກົດໝາຍນັ້ນ “ແມ່ນສຳຄັນໂພດທີ່ຈະເມີນເສີຍ ແລະ ສຳຄັນໂພດທີ່ຈະອະນຸຍາດໃຫ້ການເມືອງມາຂັດຂວາງມັນ.”
ທ່ານໄດ້ເອີ້ນຮ່າງກົດໝາຍນິຕິບັນຍັດນັ້ນວ່າ “ບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນໄປສູ່ການເສີມຂະຫຍາຍການຮັກສາຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດຂອງ ອາເມຣິກາ ໃນຕ່າງປະເທດ ແລະ ຢູ່ຕາມເຂດຊາຍແດນຂອງພວກເຮົາ.”
ແຕ່ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຖືກເປີດເຜີຍໃນແລງວັນອາທິດວານນີ້, ປະທານສະພາຕ່ຳທ່ານ ໄມຄ໌ ຈອນສັນ ໄດ້ກ່າວວ່າຖ້າມັນຖືກຮັບຜ່ານໂດຍສະພາສູງທີ່ພັກເດໂມແຄຣັດກຳສຽງສ່ວນຫຼາຍ ແລະ ຖືກສົ່ງລົງມາສະພາຕ່ຳທີ່ພັກຣີພັບບລີກັນກຳສຽງສ່ວນຫຼາຍ, “ມັນຈະບໍ່ມີປະສິດທິຜົນໃນທັນທີ.”
ສຳລັບ ຢູເຄຣນ, ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວມີ 60 ຕື້ໂດລາ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຕໍ່ສູ້ຂອງເຂົາເຈົ້າກັບ ຣັດເຊຍ, ໃນຂະນະທີ່ ອິສຣາແອລ ຈະໄດ້ຮັບ 14 ຕື້ໂດລາໃນການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ 10 ຕື້ໂດລາຈະໄປໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳສຳລັບພົນລະເຮືອນໃນເຂດຄວາມຂັດແຍ້ງເຊັ່ນ ຢູເຄຣນ, ເຂດກາຊາ ແລະ ເຂດຝັ່ງຕາເວັນຕົກຂອງແມ່ນ້ຳຈໍແດັນ ຫຼື ເວັສແບັ້ງ.
ອີກ 2.4 ຕື້ໂດລາຈະເປັນທຶນໃຫ້ການປະຕິບັດການຂອງທະຫານ ສະຫະລັດ ເພື່ອຕອບໂຕ້ການໂຈມຕີໃນທະເລແດງ, ໃນຂະນະທີ່ 4.8 ຕື້ໂດລາຈະສະໜັບສະໜູນບັນດາຄູ່ຮ່ວມທີ່ປະເຊີນໜ້າກັບການຮຸກຮານຈາກ ຈີນ ໃນເຂດອິນໂດ-ປາຊີຟິກ.
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