ຜູ້ສະໝັກ ພັກເດໂມແຄຣັດ ຊະນະເລືອກຕັ້ງ ສະມາຊິກ ສະພາສູງ ຢູ່ ລັດອາລາບາມາ

ການທີ່ທ່ານດັກ ໂຈນສ໌ ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງຫຼາຍກວ່າ
ຢ່າງໃຫຽ່ ໄດ້ສ້າງຄວາມຜິດຫວັງໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນ ທ່ານຣອຍ ມໍຣ໌
ໃນການເລືອກຕັ້ງສະພາສູງພິເສດຂອງ ສຫຣ ໃນລັດອາລາບາມາ ໃນວັນອັງຄານ
ວານນີ້ ຊຶ່ງເປັນລັດທີ່ອາໄສກາງຕໍ່ຂອງພັກຣີພັບບລິກັນ ໃນຂົງເຂດທີ່ນິຍົມແນວທາງ
ເດີມທີ່ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ສຸດຂອງສະຫະລັດນັ້ນ. ນັກຂ່າວ ວີໂອເອ ຣິກເຈີຣດ ກຣີນ
(Richard Green) ມີລາຍງານເລື່ອງນີ້ຕື່ມ ກ່ຽວກັບການເລືອກຕັ້ງ ທີ່ມີຜົນກະທົບ
ບໍ່ພຽງແຕ່ຕໍ່ພັກຣີພັບບລິກັນເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງຈະກະທົບແຜນການທາງການເມືອງຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ກຳລັງມຸ່ງໜ້າໄປສູ່ຄວາມຈຳເປັນ
ຂອງວຽກງານໃນປີ 2018 ທີ່ກຳລັງຈະມາເຖິງ ຊຶ່ງວັນນະສອນ ຈະນຳລາຍອຽດມາ
ສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ຝູງຊົນທີ່ໄປສະໜັບສະໜູນໃນຄ່ຳຄືນການເລືອກຕັ້ງຂອງທ່ານດັກ ໂຈນສ໌ ໄດ້ເຫັນງານ
ກິນລ້ຽງແຕກຕື່ນຂຶ້ນດ້ວຍຄວາມປຶ້ມປິຕິຍິນດີ ເວລາອົງການຂ່າວທີ່ສຳຄັນຫຼາຍໆແຫ່ງ
ໄດ້ປະກາດຢ່າງເປັນທາງການວ່າ ພັກເດໂມແຄຣັດ ເປັນຜູ້ຊະນະໃນການແຂ່ງຂັນການ
ເລືອກຕັ້ງພິເສດທີ່ຈະມາແທນຕຳແໜ່ງວ່າງຂອງທ່ານແຈັຟ ແຊັສສັນ ຜູ້ຊຶ່ງໄດ້ຖືກເລືອກ
ໃຫ້ເປັນລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳໃນລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳ ໃນຕົ້ນປີນີ້.
ທ່ານ ໂຈນສ໌ ຖືກແນມເຫັນວ່າ ເປັນຜູ້ດ້ອຍກວ່າ ໃນການລົງແຂ່ງ ກັບຜູ້ສະໝັກສັງກັດ
ພັກຣີພັບບລິກັນ ທ່ານຣອຍ ມໍຣ໌ ຈົນຕົກມາເຖິງເວລາການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງ
ທ່ານມໍຣ໌ ໄດ້ຖືກສັ່ນຄອນຍ້ອນຂ່າວນອງນັນ ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ ທ່ານໄດ້ຂົ່ມຂືນຊຳເລົາ
ຫຼືບໍ່ກໍລວນລາມເດັກສາວໄວລຸ້ນໃຫ້ມີເພດສຳພັນນຳ ຕອນທີ່ທ່ານຍັງເປັນໜຸ່ມນ້ອຍ
ຢູ່ນັ້ນ ໃນໄວ 30 ປີ ກວ່າໆ ແລະເຮັດວຽກເປັນໄອຍະການເຂດທ້ອງຖິ່ນ ໃນຊຸມປີ
1970 ນັ້ນ.
ໃນຄຳປາໄສຕ້ອນຮັບໄຊຊະນະຂອງນັ້ນ ທ່ານ ໂຈນສ໌ ກ່າວວ່າ ການລົງຄະແນນສຽງ
ຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຖືກຕັດສິນຍ້ອນຄ່ານິຍົມສາມັນສຳນຶກ.
ທ່ານ ໂຈນສ໌ ສະມາຊິກສະພາສູງສະຫະລັດ ທີ່ຫາກໍຖືກເລືອກໃໝ່ ກ່າວວ່າ “ໃນທີ່ສຸດ,
ການແຂ່ງຂັນທັງໝົດ ແມ່ນກ່ຽວກັບກຽດສັກສີ ແລະການໃຫ້ກຽດ ການໂຄສະນາ
ຫາສຽງ ຄັ້ງນີ້ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບສາມັນສຳນຶກ, ຄວາມສົມເຫດສົມຜົນ ແລະເຮັດ
ໃຫ້ທຸກໆຄົນ ໃນລັດນີ້ ບໍ່ວ່າ ຈະຢູ່ຄຸ້ມໃດ ບ່ອນໃດ ກໍຈະແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຮັບການປະຕິ
ບັດຕໍ່ຢ່າງທ່ຽງທຳ.”
ອະດີດໄອຍະການສະຫະລັດ ທ່ານໂຈນສ໌ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ ຈາກຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງ
ຜູ້ລົງແຄະແນນຈາກປະຊາຄົມອາຟຣິກັນ-ອາເມຣິກັນ ຈາກການທີ່ທ່ານໄດ້ປະສົບຜົນ
ສຳເລັດໃນໜ້າທີ່ເປັນໄອຍະການ ໃນທ້າຍຊຸມປີ 1990 ໃນຄະດີຂອງສະມາຊິກ 2 ສອງ
ຄົນໃນ ກຸ່ມ ຄຸ ຄລັກສ໌ ແຄລນ (Ku Klux Klan) ຊາວຜິວຂາວທີ່ຖືວ່າຕົນເອງວິເສດ
ທີ່ໄດ້ວາງລະເບີດໃສ່ໂບດຂອງຊາວຜີວດຳໃນນະຄອນ ເບີມິງແຮມ ໃນປີ 1963 ທີ່ໄດ້
ສັງຫານ ເດັກນ້ອຍແມ່ຍິງ 4 ຄົນ ແລະ ຊຶ່ງເຫດການຄັ້ງນັ້ນ ໄດ້ສັ່ນສະເທືອນທົ່ວປະເທດ
ເຖິງຈຸດເດືອດຂອງການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອສິດທິມະນຸດ.
ທ່ານ ໂຈນສ໌ ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ “ລັດອາລາບາມາ ແມ່ນເປັນທາງສີ່ແຍກ ພວກເຮົາ
ໄດ້ເປັນທາງສີ່ແຍກມາແລ້ວໃນອະດີດ ແລະບໍ່ເປັນແຕ່ບຸນ ພວກເຮົາແມ່ນມັກຈະ
ເລືອກເອົາທາງແຍກທີ່ຜິດ ແຕ່ໃນ ຄ່ຳຄືນນີ້ ທ່ານສຸພາບສະຕີ ທ່ານສຸພາບບຸລຸດ
ທັງຫຼາຍ ທ່ານໄດ້ເອົາເສັ້ນທາງທີ່ຖືກຕ້ອງແລ້ວ.”
ກ່ອນໜ້າການກ່າວຫາທາງດ້ານເພດ ທ່ານມໍຣ໌ ກໍໄດ້ຮັບຊື່ສຽງອັນເໜົ່າເໝັນມາແດ່
ແລ້ວໃນລັດອາລາບາມາ ຍ້ອນມຸມມອງທີ່ນິຍົມແນວທາງເດີມຂອງທ່ານ ຊຶ່ງຍັງຜົນ
ໃຫ້ທ່ານໄດ້ຖືກຍ້າຍຕຳແໜ່ງຫົວໜ້າຜູ້ພິພາກສາສານສູງສຸດຂອງລັດ 2 ຄັ້ງ. ຄັ້ງນຶ່ງ
ແມ່ນບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງຂອງສານລັດຖະບານກາງ ທີ່ສັ່ງໃຫ້ ການສະແດງຂອງກົດບັນຍັດສິບຂໍ້ ອອກຈາກສານ ແລະຄັ້ງທີ 2 ແມ່ນການທ້າທາຍຕໍ່ສານລັດຖະບານ
ກາງ ເລື່ອງການແຕ່ງງານ
ຂອງຄົນເພດດຽວກັນຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍນັ້ນ. ເຖິງແມ່ນວ່າ ຈະໄດ້ມີການ
ກ່າວຫາ ແຕ່ທ່ານມໍຣ໌ ກໍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນ ຈາກປະທານາທິບໍດີທຣຳ
ແລະທ່ານສຕີຟ ເບນເນິນ ຜູ້ອຳນວຍການຂອງໜ່ວຍໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານທຣຳ
ແລະເປັນຜູ້ນຳຂອງພັກຣີພັບບລິກັນ ທີ່ຂວາຈັດນັ້ນ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ຜົນຂອງການເລືອກຕັ້ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າ ໄຊຊະນະ
ນັ້ນແມ່ນເປັນຂອງທ່ານໂຈນສ໌ ກໍຕາມ ແຕທ່ານມໍຣ໌ ກໍຍັງບໍ່ຍອມຮັບການປະລາໄຊຈາກ
ການແຂ່ງຂັນຄັ້ງນີ້ເທື່ອ.
ທ່ານຣອຍ ມໍຣ໌ ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນຈາກລັດ ອາລາບາມາ ກ່າວວ່າ
“ແຕ່ພວກເຮົາຍັງຮູ້ຢູ່ອີກວ່າ ພະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ແມ່ນເປັນຜູ້ຄວບຄຸມສະເໝີມາ. ພວກ
ທ່ານຮູ້ສ່ວນໃດສ່ວນນຶ່ງຂອງເລື່ອງ ສ່ວນນຶ່ງຂອງບັນຫາ ກັບການໂຄສະນາຫາ
ສຽງນີ້ພວກເຮົາ ແມ່ນໄດ້ຖືກແຕ່ງແຕ້ມ ໃສ່ຮ້າຍປ້າຍສີ ໃນທາງທີ່ບໍ່ເຂົ້າຂ້າງພວກ
ເຮົາແລະການບໍ່ມີສັດທາ. ພວກເຮົາ ແມ່ນໄດ້ຖືກກົດລົງໄປໃນຂຸມ, ຖ້າຫາກຈະເວົ້າ
ແບບນັ້ນກໍໄດ້.”
ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໄດ້ຂຽນສະແດງຄວາມຍິນດີ ຕໍ່ໄຊຊະນະຂອງທ່ານໂຈນສ໌ ທາງ
ທຣິຕເຕີ ໃນແລງວັນອັງຄານວານນີ້ ແຕ່ປະຕິຍານວ່າ ພັກຣີພັບບລິກັນ ຈະຍາດເອົາ
ບ່ອນນັ່ງກັບຄືນ ໃນປີ 2020 ໃນການເລືອກຕັ້ງທົ່ວປະເທດ.
ໄຊຊະນະຂອງທ່ານໂຈນສ໌ ແມ່ນໄດ້ຫຼຸດຈຳນວນບ່ອນນັ່ງຂອງພັກຣີພັບບລິກັນ ທີ່ມີສຽງ
ສ່ວນຫຼາຍໃຫ້ແຄບເຂົ້າ ຂອງຈຳນວນ 100 ບ່ອນນັ່ງໃນສະພາສູງ ແມ່ນມີສຽງສ່ວນຫຼາຍ
51ຕໍ່ 49 ແລະເປັນການກະຕຸ້ນພັກເດໂມແຄຣັດ ຢ່າງໃຫຍ່ ເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງສະມາ
ຊິກສະພາ ທົ່ວປະເທດໃນປີໜ້ານີ້.
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