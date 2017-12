ຜູ້ສະໝັກ ພັກເດໂມແຄຣັດ ຊະນະເລືອກຕັ້ງ ສະມາຊິກ ສະພາສູງ ຢູ່ ລັດອາລາບາມາ

ການທີ່ທ່ານດັກ ໂຈນສ໌ ​ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ​ໄດ້​ຮັບ​ຄະ​ແນນ​ສຽງຫຼາຍ​ກວ່າ

ຢ່າງໃຫຽ່ ໄດ້ສ້າງຄວາມຜິດຫວັງໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນ ທ່ານຣອຍ ມໍຣ໌

ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງສະພາສູງ​ພິ​ເສດຂອງ ສຫຣ ໃນລັດອາ​ລາ​ບາ​ມາ ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ

ວານ​ນີ້ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ລັດ​ທີ່ອາໄສ​ກາງ​ຕໍ່​ຂອງພັກຣີພັບບລິກັນ ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ທີ່​ນິຍົມ​ແນວທາງ​

ເດີມທີ່ຢູ່ທາງ​ພາກ​ໃຕ້ສຸດ​ຂອງ​ສະຫະລັດນັ້ນ. ນັກ​ຂ່າວ ວີ​ໂອ​ເອ ຣິກ​ເຈີຣດ ກຣີນ

(Richard Green) ມີ​ລາຍ​ງານເລື່ອງນີ້ຕື່ມ ກ່ຽວກັບການເລືອກຕັ້ງ ທີ່ມີຜົນ​ກະທົບ

​ບໍ່​ພຽງ​ແຕ່​ຕໍ່​ພັກຣີພັບບລິກັນເທົ່ານັ້ນ ​ແຕ່ຍັງຈະກະທົບແຜນການ​ທາງ​ການ​ເມືອງ​ຂອງປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ທີ່​ກຳລັງ​ມຸ່ງ​ໜ້າ​ໄປສູ່ຄວາມຈຳເປັນ

ຂອງວຽກງານ​ໃນປີ 2018 ທີ່ກຳລັງຈະມາເຖິງ ຊຶ່ງ​ວັນນະ​ສອນ​ ຈະນຳ​ລາຍ​ອຽດມາ

ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ໃນ​ອັນ​ດັບ​ຕໍ່​ໄປ.

​ຝູງ​ຊົນ​ທີ່​ໄປ​ສະໜັບສະໜູນໃນຄ່ຳ​ຄືນ​ການເລືອກ​ຕັ້ງຂອງ​ທ່ານດັກ ໂຈນສ໌ ​ໄດ້​ເຫັນງານ

ກິນລ້ຽງແຕກ​ຕື່ນຂຶ້ນ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ປຶ້ມປິ​ຕິ​ຍິນ​ດີ ເວລາ​ອົງການ​ຂ່າວທີ່ສຳຄັນຫຼາຍໆແຫ່ງ​ ​

ໄດ້​ປະກາດ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການວ່າ ພັກເດໂມແຄຣັດ ​ເປັນ​ຜູ້​ຊະນະ​ໃນການ​ແຂ່ງຂັນການ

ເລືອກຕັ້ງ​ພິ​ເສດທີ່ຈະ​ມາ​ແທນ​ຕຳ​ແໜ່​ງວ່າງຂອງ​ທ່ານ​ແຈັຟ ແຊັສສັນ ຜູ້​ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຖືກ​ເລືອກ

ໃຫ້​ເປັນ​ລັດຖະມົນຕີ​ກະຊວງ​ຍຸຕິ​ທຳ​ໃນ​ລັດຖະບານ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣຳ ​ໃນ​ຕົ້ນ​ປີ​ນີ້.

ທ່ານ ໂຈນສ໌ ຖືກແນມ​ເຫັນວ່າ ​ເປັນ​ຜູ້​ດ້ອຍ​ກວ່າ ໃນການລົງ​ແຂ່ງ ​ກັບຜູ້​ສະໝັກສັງກັດ

ພັກຣີພັບບລິກັນ ທ່ານຣອຍ ມໍຣ໌ ຈົນ​ຕົກມາເຖິງ​ເວລາການ​ໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງ​ຂອງ​

ທ່ານ​ມໍຣ໌ ​ໄດ້​ຖືກ​ສັ່ນ​ຄອນ​ຍ້ອນ​ຂ່າວ​ນອງ​ນັນ ທີ່​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ ທ່ານໄດ້​ຂົ່ມຂືນ​ຊຳ​ເລົາ

ຫຼື​ບໍ່ກໍລວນລາມ​ເດັກ​ສາວໄວລຸ້ນ​ໃຫ້​ມີ​ເພດ​ສຳພັນ​ນຳ ຕອນ​ທີ່​ທ່ານ​ຍັງ​ເປັນ​ໜຸ່ມ​ນ້ອຍ​

ຢູ່​ນັ້ນ ​ໃນ​ໄວ 30 ປີ ກວ່າໆ ​ແລະ​ເຮັດ​ວຽກ​ເປັນ​ໄອ​ຍະ​ການ​ເຂດ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ ​ໃນ​ຊຸມ​ປີ

1970 ນັ້ນ.

​ໃນຄຳ​ປາ​ໄສຕ້ອນ​ຮັບ​ໄຊຊະນະ​ຂອງນັ້ນ ​ທ່ານ ໂຈນສ໌ ກ່າວ​ວ່າ ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​

ຄັ້ງ​ນີ້ ​ແມ່ນ​ຖືກ​ຕັດສິນ​ຍ້ອນ​ຄ່ານິຍົມສາມັນສຳນຶກ​.

ທ່ານ ໂຈນສ໌ ສະມາຊິກ​ສະພາ​ສູງ​ສະຫະລັດ ທີ່ຫາກໍ​ຖືກ​ເລືອກ​ໃໝ່ ກ່າວ​ວ່າ “ໃນ​ທີ່​ສຸດ,

ການ​ແຂ່ງຂັນ​ທັງ​ໝົດ ​ແມ່ນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ກຽດ​ສັກ​ສີ ​ແລະ​ການ​ໃຫ້​ກຽດ ການ​ໂຄສະນາ

​ຫາ​ສຽງ ​ຄັ້ງນີ້ແມ່ນ​ກ່ຽວຂ້ອງ​ກັບ​ສາມັນສຳນຶກ, ຄວາມສົມເຫດສົມຜົນ ​ແລະ​ເຮັດ​

ໃຫ້​ທຸກໆຄົນ ​ໃນ​ລັດ​ນີ້ ບໍ່​ວ່າ ຈະ​ຢູ່​ຄຸ້ມ​ໃດ ບ່ອນໃດ ກໍຈະ​ແມ່ນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ການປະຕິ

ບັດ​ຕໍ່​ຢ່າງ​ທ່ຽງ​ທຳ.”

ອະດີດ​ໄອ​ຍະ​ການ​ສະຫະລັດ ທ່ານໂຈນສ໌ ​ໄດ້​ຮັບ​ໄຊຊະນະ ຈາກ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ຂອງ

ຜູ້​ລົງ​ແຄະ​ແນນ​ຈາກ​ປະຊາ​ຄົມ​ອາ​ຟຣິກັນ-​ອາ​ເມຣິກັນ ຈາກ​ການ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ປະສົບ​ຜົນ

ສຳ​ເລັດ​ໃນ​ໜ້າ​ທີ່​ເປັນ​ໄອ​ຍະ​ການ ​ໃນ​ທ້າຍ​ຊຸມ​ປີ 1990 ​ໃນ​ຄະດີ​ຂອງສະມາຊິກ 2 ສອງ

ຄົນໃນ ​ກຸ່ມ ຄຸ ຄລັກສ໌ ​ແຄລນ (Ku Klux Klan) ຊາວ​ຜິວ​ຂາວ​ທີ່​ຖື​ວ່າ​ຕົນ​ເອງ​ວິ​ເສດ

ທີ່​ໄດ້​ວາງ​ລະ​ເບີດ​ໃສ່​ໂບດ​ຂອງ​ຊາວ​ຜີວ​ດຳ​ໃນ​ນະຄອນ ​ເບີ​ມິ​ງ​ແຮມ ​ໃນ​ປີ 1963 ທີ່​ໄດ້

​ສັງຫານ ​ເດັກນ້ອຍ​ແມ່ຍິງ 4 ຄົນ ​ແລະ ຊຶ່ງ​ເຫດການ​ຄັ້ງ​ນັ້ນ ​ໄດ້​ສັ່ນ​ສະ​ເທືອ​ນທົ່ວ​ປະ​ເທດ

​ເຖິງ​ຈຸດ​ເດືອດ​ຂອງ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເພື່ອ​ສິດທິ​ມະນຸດ.

ທ່ານ ໂຈນສ໌ ກ່າວ​ຕື່ມ​ອີກ​ວ່າ “ລັດ​ອາ​ລາ​ບາ​ມາ ​ແມ່ນ​ເປັນ​ທາງສີ່ແຍກ ພວກ​ເຮົາ ​

ໄດ້​ເປັນທາງ​ສີ່ແຍກ​ມາ​ແລ້ວ​ໃນ​ອະດີດ ​ແລະ​ບໍ່​ເປັນ​ແຕ່​ບຸນ ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນມັກ​ຈະ​

ເລືອກເອົາ​ທາງແຍກ​ທີ່​ຜິດ ແຕ່ໃນ ຄ່ຳ​ຄືນ​ນີ້ ທ່ານສຸພາບ​ສະຕີ ທ່ານສຸພາບ​ບຸລຸດ

ທັງຫຼາຍ ທ່ານ​ໄດ້ເອົາເສັ້ນທາງ​ທີ່​ຖືກຕ້ອງ​ແລ້ວ.”

​ກ່ອນ​ໜ້າການ​ກ່າວ​ຫາ​ທາງ​ດ້ານ​ເພດ ທ່ານ​ມໍຣ໌ ​ກໍໄດ້​ຮັບຊື່​ສຽງອັນເໜົ່າເໝັນ​ມາແດ່

ແລ້ວໃນລັດ​ອາ​ລາ​ບາ​ມາ ຍ້ອນ​ມຸມ​ມອງ​ທີ່​ນິຍົມ​ແນວທາງ​ເດີມ​ຂອງ​ທ່ານ ຊຶ່ງ​ຍັງ​ຜົນ​

ໃຫ້​ທ່ານ​ໄດ້​ຖືກ​ຍ້າຍຕຳ​ແໜ່​ງຫົວໜ້າ​ຜູ້​ພິພາກສາສານ​ສູງສຸດຂອງ​ລັດ 2 ຄັ້ງ. ຄັ້ງ​ນຶ່ງ

ແມ່ນ​ບໍ່​ໄດ້​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ຄຳ​ສັ່ງ​ຂອງ​ສານ​ລັດຖະບານ​ກາງ ທີ່​ສັ່ງໃຫ້ ການສະ​ແດງ​ຂອງ​ກົດບັນຍັດສິບ​ຂໍ້ ອອກ​ຈາກ​ສານ ​ແລະ​ຄັ້ງ​ທີ 2 ​ແມ່ນ​ການທ້າ​ທາຍ​ຕໍ່​ສານ​ລັດຖະບານ

​ກາງ ​ເລື່ອງ​ການແຕ່ງງານ

​ຂອງ​ຄົນ​ເພດ​ດຽວ​ກັນ​ຢ່າງ​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ກົດໝາຍ​ນັ້ນ. ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ຈະ​ໄດ້​ມີ​ການ

ກ່າວ​ຫາ ​ແຕ່​ທ່ານ​ມໍຣ໌ ​ກໍໄດ້​ຮັບ​ການ​ສະໜັບສະໜຸນ ຈາກປະທານາທິບໍດີທຣຳ

​ແລະ​ທ່ານ​ສຕີ​ຟ ​ເບ​ນ​ເນິນ ຜູ້​ອຳນວຍ​ການ​ຂອງ​ໜ່ວຍ​ໂຄສະນາ​ຫາ​ສຽງ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣຳ

​ແລະ​ເປັນ​ຜູ້ນຳ​ຂອງ​ພັກຣີພັບບລິກັນ ທີ່​ຂວາ​ຈັດ​ນັ້ນ.

​ເຖິງ​ແມ່ນ​ວ່າ ຜົນ​ຂອງ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ຢ່າງ​ຈະ​ແຈ້ງ​ແລ້ວ​ວ່າ ​ໄຊຊະນະ

​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ເປັນ​ຂອງ​ທ່ານ​ໂຈນ​ສ໌ ກໍຕາມ ແຕທ່ານ​ມໍຣ໌ ກໍ​ຍັງ​ບໍ່​ຍອມຮັບການ​ປະລາ​ໄຊ​ຈາກ

​ການ​ແຂ່ງຂັນ​ຄັ້ງ​ນີ້​ເທື່ອ.

ທ່ານຣອຍ ມໍຣ໌ ຜູ້​ລົງ​ແຂ່ງຂັນສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນຈາກ​ລັດ ອາ​ລາ​ບາ​ມາ ກ່າວ​ວ່າ

“​ແຕ່​ພວກ​ເຮົາ​ຍັງ​ຮູ້​ຢູ່ອີກ​ວ່າ ພະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ ແມ່ນ​ເປັນ​ຜູ້​ຄວບ​ຄຸມ​ສະ​ເໝີ​ມາ. ພວກ​

ທ່ານຮູ້​ສ່ວນ​ໃດ​ສ່ວນນຶ່ງຂອງ​ເລື່ອງ ສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ບັນຫາ ກັບ​ການ​ໂຄສະນາ​ຫາ​

ສຽງ​ນີ້ພວກ​ເຮົາ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຖືກ​ແຕ່ງ​ແຕ້ມ ​ໃສ່​ຮ້າຍ​ປ້າຍ​ສີ ​ໃນ​ທາງ​ທີ່​ບໍ່​ເຂົ້າ​ຂ້າງ​ພວກ​

ເຮົາແລະ​ການ​ບໍ່​ມີ​ສັດທາ. ພວກ​ເຮົາ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຖືກ​ກົດ​ລົງ​ໄປ​ໃນ​ຂຸມ, ຖ້າ​ຫາກ​ຈະ​ເວົ້າ​

ແບບ​ນັ້ນກໍ​ໄດ້.”

ປະທານາທິບໍດີ​ທຣຳ ​ໄດ້​ຂຽນສະ​ແດງ​ຄວາມ​ຍິນ​ດີ ຕໍ່ໄຊຊະນະ​ຂອງທ່ານ​ໂຈນ​ສ໌ ທາງ​

ທຣິ​ຕ​ເຕີ ​ໃນ​ແລງວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານ​ນີ້ ​ແຕ່​ປະຕິຍານ​ວ່າ ພັກຣີພັບບລິກັນ ຈະ​ຍາດ​ເອົາ​

ບ່ອນ​ນັ່ງ​ກັບ​ຄືນ ​ໃນ​ປີ 2020 ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ.

ໄຊ​ຊະນະ​ຂອງ​ທ່ານ​ໂຈນ​ສ໌ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຫຼຸດ​ຈຳນວນ​ບ່ອນ​ນັ່ງ​ຂອງພັກຣີພັບບລິກັນ ທີ່ມີ​ສຽງ​

ສ່ວນ​ຫຼາຍໃຫ້ແຄບເຂົ້າ ຂອງ​ຈຳ​ນວນ 100 ບ່ອນ​ນັ່ງ​ໃນ​ສະພາ​ສູງ ​ແມ່ນມີ​ສຽງ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ

51ຕໍ່ 49 ​ແລະເປັນ​ການ​ກະ​ຕຸ້ນພັກເດໂມແຄຣັດ ຢ່າງ​ໃຫຍ່ ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ເລືອກຕັ້ງ​ສະມາ

ຊິກ​ສະພາ ​ທົ່ວ​ປະ​ເທດ​ໃນປີໜ້າ​ນີ້.