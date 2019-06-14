ສະພາສູງຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ຫັນຫລັງໃຫ້ມະຕິທີ່ແນໃສ່ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຂາຍອາວຸດທີ່ມີມູນຄ່າຫລາຍຕື້ໂດລາ ແກ່ປະເທດບາຫ໌ເຣນ ແລະກາຕາ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ທ້າມກາງການກວດກາຢ່າງລະອຽດຖີ່ຖ້ວນ ຂອງລັດຖະສະພາຕໍ່ການຂາຍອາວຸດໃຫ້ແກ່ບັນດາປະເທດພັນທະມິດຂອງສະຫະລັດໃນເຂດຕາເວັນອອກກາງ.
ສະພາສູງໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ 43 ຕໍ່ 56 ໃນການທີ່ຈະເອົາມະຕິກ່ຽວກັບບາຫ໌ເຣນ ອອກຈາກຄະນະກຳມະການຄວາມສຳພັນກັບຕ່າງປະເທດ ແລະໄດ້ເອົາມັນມາເປີດໃຫ້ລົງຄະແນນສຽງເພື່ອໃຫ້ສະມາຊິກຂອງສະພາດັ່ງກ່າວທັງໝົດໄດ້ພິຈາລະນາ. ສະພານັ້ນ ຍັງໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ 42 ຕໍ່ 57 ໃນການປ່ອຍໃຫ້ມະຕິທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກາຕາອອກໄປ.
ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນໂດຍສະມາຊິກສະພາສູງຈາກພັກຣີພັບບລິກັນ, ທ່ານແຣນ ພອລ (Rand Paul) ຈາກລັດເຄັນຕັກກີ (Kentucky) ມະຕິດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຫາທາງທີ່ຈະສະກັດກັ້ນການຕັດສິນໃຈຂອງລັດຖະບານທ່ານ ທຣຳ ທີ່ໄດ້ປະກາດໄປໃນເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາວ່າ ຈະຂາຍລະບົບລູກສອນໄຟຂອງສະຫະລັດໃຫ້ແກ່ບາຫ໌ເຣນ ແລະເຮືອບິນເຮລິຄອບເຕີແບບບຸກໂຈມຕີ ໃຫ້ແກ່ກາຕາ, ຊຶ່ງແຕ່ລະອັນມີມູນຄ່າຢູ່ປະມານ 3 ຕື້ໂດລາ.
ທ່ານ ພອລ ກ່າວກ່ອນການລົງຄະແນນສຽງວ່າ "ເຂດຕາເວັນອອກກາງເປັນໝໍ້ຕົ້ມຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ຮ້ອນ ແລະມີການສ່ຽງໄພຢູ່ຕໍ່ເນື່ອງວ່າ ຈະຟົດເດືອດຂຶ້ນໄດ້." ທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ມັນເປັນເລື້ອງທີ່ຜິດພາດທີ່ຈະເອົາອາວຸດໄປປ້ອນໃສ່ການຂັດແຍ້ງທີ່ມີມາເປັນເວລານານໄດ້ສັດຕະວັດແລ້ວ ອັນນີ້."
ທ່ານ ພອລໃຫ້ຄຳເຫັນອີກວ່າ ອາວຸດ ທີ່ສົ່ງໄປຍັງເຂດຕາເວັນອອກກາງ ສາມາດ ທີ່ຈະລອດຕົກໄປຢູ່ໃນກຳມືສັດຕູຂອງອາເມຣິກາ ກໍເປັນໄດ້.
ທ່ານກ່າວວ່າ "ຢູ່ໃນອີຣ່ານທຸກມື້ນີ້, ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງມີອາວຸດຂອງສະຫະລັດບາງຈຳນວນທີ່ຫລົງເຫລືອມຈາກອາວຸດທີ່ສະຫະລັດສະໜອງໃຫ້ພະເຈົ້າຊາ [ອະດີດຜູ້ນຳຂອງອີຣ່ານທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫລັງຈາກສະຫະລັດທີ່ຖືກໂຄ່ນລົ້ມໃນປີ 1979 ນັ້ນ]. ຢູ່ໃນອີຣັກນັ້ນ, ອາວຸດຈຳນວນນຶ່ງ ທີ່ພວກເຮົາເອົາໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອຕໍ່ສູ້ກັບອີຣ່ານ ກໍຍັງຢູ່ໃນຫັ້ນ ໃນຕອນທີ່ພວກເຮົາກັບໄປຕໍ່ສູ້ກັບຊາດດຳ ຮຸສເຊນ (Saddam Hussein). ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ, ອາວຸດບາງຈຳນວນ ທີ່ພວກເຮົາເອົາໃຫ້ກຸ່ມມູຈາຮີດີນ (Mujahideen) ເພື່ອສູ້ກັບຣັດເຊຍ [ໃນຊຸມປີ 1980 ນັ້ນ] ກໍຍັງເຫລືອຢູ່ຫັ້ນ ເມື່ອພວກເຮົາກັບຄືນໄປສູ້ກັບກຸ່ມຕາລີບານ [ຫລັງຈາກມີການໂຈມຕີໃນວັນທີ 11 ເດືອນ 9 ປີ 2001]."
ປີກາຍນີ້ ສະພາສູງຍັງໄດ້ເຮັດໃຫ້ການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມຂອງສະມາຊິກທີ່ສັງກັດພັກຣີພັບບລິກັນ ຈາກລັດເຄັນຕັກກີທ່ານນີ້ ທີ່ຈະສະກັດກັ້ນ ບໍ່ໃຫ້ຂາຍ ລະບົບຈະຫລວດ ໃຫ້ແກ່ບາຫ໌ເຣນນັ້ນ ເສຍໄຊໄປອີກດ້ວຍ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ