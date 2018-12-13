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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະ​ພາ​ສູງ​ ​ສ​ຫ​ລ ຈະ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ ຮັບ​ຮອງເອົາ ​ມະ​ຕິ ທີ່​ຈະ​ຍຸ​ຕິ​ການ ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ ຊາ​ອຸ​ດີ ທີ່​ລະ​ດົມ​ໃຫ້​ມີ​ການສູ້​ລົບ ຢູ່​ເຢ​ເມນນັ້ນ

ຊາຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ຢືນ​ຢູ່​ໃກ້​ກັບ​ລົດ​ທີ່​ຖືກ​ທຳ​ລາຍ​ໂດຍ​ການ​ໂຈມ​ຕີ ທີ່​ຢູ່​ໃກ້​ກັບ​ໂຮງ​ໝໍ Thawra ຢູ່​ເມືອງ Hodeidah ຂອງ​ເຢ​ເມນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 2 ສິງ​ຫາ 2018

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ສະ​ພາ​ສູງ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ມີ​ກຳ​ນົດ​ທີ່​ຈະກັບ​ມາພິ​ຈາ​ລະ​ນາການວາງ​ມະ​ຕິທີ່​ຈະ​ຍຸ​ຕິ
​ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ຂອງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ຕໍ່​ການ​ແຊກ​ແຊງ​ທາງ​ທະ​ຫານຂອງຊາ​ອຸ​ດີ ອາ
​ຣາ​ເບຍ ​ເຂົ້າ​ໃນ​ສົງ​ຄາມ​ກາງ​ເມືອງ​ຂອງ​ເຢ​ເມນ ໂດຍ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ ຕໍ່​ມາດ
​ຕະ​ການ ​ທີ່​ໄດ້​ວາງ​ແຜນ​ໄວ້ ​ໃນ​ຕອນ​ບ່າຍ​ຂອງວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້.

ສະ​ມາ​ຊິກສະ​ພາ​ສູງສັງ​ກັດ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບລິກັນຫລາຍ​ຄົນ​ຄາດ​ວ່າຈະ​ທຳ​ການ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ
​ຮ່ວມ​ກັບ​ພ​ວກ​ສັງ​ກັດ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ທີ່​ໃນ​ທີ່​ສຸດ​ ກໍ​ຈະ​ຮັບ​ຜ່ານ​ມະ​ຕິ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

​ສະ​ພາ​ສູງ ​ທີ່​ນຳ​ພາ​ໂດຍ​ພັກ​ຣີ​ພັບ​ບລິກັນ​ໄດ້​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງໂດຍ​ໄດ້ 60 ຕໍ່ 39 ຄະ​ແນນ
​ ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້ ເພື່ອ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ສົນ​ທະ​ນາ​ໂຕ້​ວາ​ທີ​ກັນ ​ກ່ຽ​ວ​ກັບ​ມາດ​ຕະ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ
ຊຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ກະ​ທຳ​ທີ່​ບໍ່​ສອດ​ຄ່ອງກັບ​ຄະ​ນະ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ທ່ານ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ທີ່​ໄດ້​
ກ່າວ​ຄັດ​ຄ້ານ​ຢ່າງໜັກ ຕໍ່​ການທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື ລະ​ຫວ່າງວໍ​ຊິງ​ຕັນ ​ກັບ​ຣິຢາດ
ທີ່​ເປັນ​ພັນ​ທະ​ມິດກັນ​ມາ ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ດົນ​ນານນັ້ນ ແຕກ​ຫັກ​ລົງ.

ທ່ານ ຣີ​ຊາດ ບ​ລູ​ເມນ​ຕອ​ລ, ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ​ກຳ​ມະ​ການ​ດ້ານ​ຕຸ​ລາ​ການ ຂອງ​ສະ​ພາ​ສູງ ສັງ​ກັດ​ພັກເດ ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ຈາກລັດ​ຄອນ​ເນັກ​ຕິ​ກັດ
ທ່ານ ຣີ​ຊາດ ບ​ລູ​ເມນ​ຕອ​ລ, ສະ​ມາ​ຊິກ​ຂອງ​ກຳ​ມະ​ການ​ດ້ານ​ຕຸ​ລາ​ການ ຂອງ​ສະ​ພາ​ສູງ ສັງ​ກັດ​ພັກເດ ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ຈາກລັດ​ຄອນ​ເນັກ​ຕິ​ກັດ

“ຕ້ອງຍຸ​ຕິ​ການ​ສົມ​ຮູ້​ຮ່ວມຄິດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ການ​ຖິ້ມ​ລະ​ເບີດ​ໃສ່​ພົນ​ລະ​ເມືອງ ແລະ
​ການ​ເຂັ່ນ​ຂ້າ​ເດັກ​ນ້ອຍ (ຢູ່​ໃນ​ເຢ​ເມນ), ​ທີ່ກຳ​ລັງ​ດຳ​ເນີນ​ໄປ​ຢູ່ນັ້ນ ຊຶ່ງ​ຜົນ​ຂອງ​ມັນ​ກໍ​ຄື
ການ​ທຳສົງ​ຄາມອາດ​ຊະ​ຍາ​ກຳ,” ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ ຂອງສະ​ມາ​ຊິກສະ​ພາ​ສູງ ສັງ​ກັດ​ພັກເດ
​ໂມ​ແຄ​ຣັດ ຈາກລັດ​ຄອນ​ເນັກ​ຕິ​ກັດ, ທ່ານ ຣີ​ຊາດ ບ​ລູ​ເມນ​ຕອ​ລ (Richard
Blumenthal) ທີ່​ໄດ້ກ່າວ​ຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ.

ສະ​ມາ​ຊິກສະ​ພາ​ສູງເບີ​ນີ ແຊນ​ເດີ​ສ໌ ທີ່​ບໍ່ສັງ​ກັດ​ໃນ​ພັກ​ໃດ ຈາກ​ລັດ​ເວີ​ມັນ​ທ໌ ທີ່​ເປັນ​ຜູ້​ຮ່ວມ​
ຂຽນ​ມາດ​ຕະ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ຂຶ້ນ​ມານັ້ນ ກ່າວ​ວ່າ “ມະ​ຕິນີ້​ເວົ້າ​ວ່າ ​ຢູ່ໃນ​ສົງ​ຄາມ​ທີ່​ຂີ້​ຮ້າຍ
ແລະ​ໜ້າ​ສະ​ຫຍອງ​ຂວັນນີ້ ​ວ່າ ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ​ກຳ​ລັງ​ກະ​ກຽມ​ເພື່ອ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ຕໍ່ ແລະ​
ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຫວັງ​ຢ່າງ​ຍິ່ງວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ທຸກ​ຄົນ ຈະ​ພາ​ກັນ​ສວຍ​ເອົາ​ໂອ​ກາດນີ້.”

​ສິ່ງສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ​ຕໍ່​ມະ​ຕິ​ດັ່ງ​ກ່າວ ກໍ​ຄືການອ້າງອີງ​ໃສ່ພາ​ລະໜ້າ​ທາງ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ
​ຂອງ​ລັດຖະ​ສະ​ພາ ທີ່​ຈະ​ປະ​ກາດສົງ​ຄາມ ແລະ​ໃຫ້​ອະ​ນຸ​ມັດຕໍ່​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ທາງ​
ທະ​ຫານ. ຝ່າຍຕຸ​ລາ​ການ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ບໍ່​ໄດ້​ອະ​ນຸ​ມັດໃຫ້​ສະ​ຫະ​ລັດ ​ມີ​ບົດ​ບາດ​ສະ
​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ ​ການ​ລະ​ດົມ​ຂອງ​ຊາ​ອຸ​ດີ ອາ​ຣາ​ເບຍ ເພື່ອທຳ​ການ​ຕໍ່​ສູ້ກັບ​ພວກ​ຫົວ​ຮຸນ
​ແຮງຕ້ານ​ເຢ​ເມນ ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການໜຸນ​ຫລັງ​ຈາກ​ອີ​ຣ່ານ, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ຂັດ​ແຍ້ງ ທີ່​ພາ​ໃຫ້​
ມີ​ການ​ຕາຍ​ຂອງ​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ຢ່າງ​ແຜ່​ຫລາຍ ແລະ​ກາຍ​ເປັນ​ໄພ​ຫາຍ​ະ​ນະ​ທາງ​ມະ​ນຸດ
​ສະ​ທຳ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ທີ່​ສຸດຢ່າງ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ໂລກ​. ​

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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