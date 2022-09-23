ສະພາສູງ ສະຫະລັດ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ອະນຸມັດຜູ້ຖືກສະເໜີຊື່ໂດຍປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໃຫ້ເປັນຫົວໜ້າອົງການສື່ມວນຊົນໂລກຂອງ ສະຫະລັດ ຫຼື USAGM, ເຊິ່ງແມ່ນອົງການລັດຖະບານກາງທີ່ຄວບຄຸມວິທະຍຸສຽງອາເມຣິກາ ແລະ ບັນດາອົງການກະຈາຍສຽງສາກົນອື່ນໆ.
ໃນການລົງຄະແນນສຽງ 60 ຕໍ່ 36 ນັ້ນ, ສະພາສູງທີ່ຖືກຄວບຄຸມໂດຍພັກເດໂມແຄຣັດ ດ້ວຍຄະແນນສຽງຢ່າງຫວຸດຫວິດນັ້ນໄດ້ຮັບຮອງເອົາທ່ານນາງ ອາແມນດາ ເບັນເນັດ, ອະດີດຜູ້ອຳນວຍການ ວີໂອເອ, ໃຫ້ເປັນຫົວໜ້າອົງການ USAGM ນຶ່ງສະໄໝທີ່ມີກຳນົດ 3 ປີ.
ລຸນຫຼັງການລົງຄະແນນສຽງນັ້ນ, ວ່າການຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ອົງການ USAGM ທ່ານນາງ ເຄລູ ຈາວ ໄດ້ຍົກຍ້ອງປະສົບການ ແລະ ວິໄສທັດຂອງທ່ານນາງ ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າທ່ານນາງ ເບັນເນັດ ສາມາດຊ່ວຍກະກຽມຄວາມພ້ອມຂອງອົງການເພື່ອ “ປະເຊີນໜ້າກັບໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສື່ມວນຊົນອິດສະຫຼະ ແລະ ເຂົ້າຫາບັນດາຜູ້ຟັງທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການ.”
ທ່ານນາງ ຈາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຕອນນີ້ຍິ່ງຫຼາຍກວ່າແຕ່ກ່ອນ, ປະຊາຊົນຢູ່ໃນໂລກແມ່ນເພິ່ງພາອາໄສຂ່າວທີ່ອີງໃສ່ຂໍ້ເທັດຈິງຂອງ USAGM ເພື່ອເອົາຊະນະການໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຜິດ, ການບິດເບືອນຂໍ້ມູນ ແລະ ການກວດກາ. ຂ້າພະເຈົ້າຮ່ວມກັບອົງການທັງໝົດຂໍຕ້ອນຮັບທ່ານນາງ ອາແມນດາ ກັບຄືນມາເພື່ອຮັບໃຊ້ໜ້າທີ່ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ສຳຄັນສຳລັບເສລີພາບ ແລະ ປະຊາທິປະໄຕ.”
ກະປະມານວ່າປະຊາຊົນ 394 ລ້ານຄົນໄດ້ເຂົ້າຫາລາຍການຂອງ USAGM ໃນແຕ່ລະອາທິດ. ອົງການທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກລັດຖະບານກາງດັ່ງກ່າວແມ່ນຖືກຄວບຄຸມໂດຍລັດຖະສະພາ ສະຫະລັດ ມີສອງໜ່ວຍງານລັດຖະບານກາງຄື ສຽງອາເມຣິກາ ແລະ ຫ້ອງການກະຈາຍສຽງ ຄິວບາ ແລະ ສີ່ອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານຄືວິທະຍຸຢູໂຣບເສລີ/ວິທະຍຸ ລີເບີຕີ, ວິທະຍຸເອເຊຍເສລີ, ເຄືອຂ່າຍກະຈາຍສຽງຕາເວັນອອກກາງ ແລະ ກອງທຶນເທັກໂນໂລຈີເປີດ.
ທ່ານນາງ ເບັນເນັດ ໄດ້ຮັບໃຊ້ໜ້າທີ່ເປັນບັນຫາທິການໃຫຍ່ ຢູ່ອົງການຂ່າວ ບລູມເບີກ ແລະ ໄດ້ເປັນບັນນາທິການບໍລິຫານຂອງໜັງສືພິມ ໂອຣາໂກນຽນ (Oragonian), ລວມທັງໃນນະຄອນຫຼວງ ປັກກິ່ງ. ທ່ານນາງເປັນນັກຂຽນຂອງປື້ມສາລະຄະດີ 6 ຫົວ ແລະ ໄດ້ຮັບລາງວັນ ພູລິດເຊີ (Pulitzer) ຮ່ວມກັບເພື່ອຮ່ວມງານຂອງທ່ານນາງໃນປີ 1997 ຢູ່ໜັງສືພິມ ວອລ ສຕຣີດ ເຈີໂນ (Wall Street Journal) ແລະ ອີກຄັ້ງນຶ່ງຢູ່ໜັງສືພິມ ໂອຣາໂກນຽນ ໃນປີ 2001.
ທ່ານນາງເຄີຍເປັນຜູ້ອຳນວຍການ ວີໂອເອ ໃນປີ 2016 ແລະໄດ້ລາອອກໃນເດືອນມິຖຸນາ 2020, ກ່ອນທ່ານ ໄມເກິລ ແພັກ ເຂົ້າມາເປັນຜູ້ບໍລິຫານໃຫຍ່ USAGM. ທ່ານ ແພັກ ຖືກແຕ່ຕັ້ງໂດຍອະດີດປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ.