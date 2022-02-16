ລາຍງານຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດເຕືອນວ່າ ລະດັບນໍ້າທະເລທີ່ຢູ່ຕາມແຄມຝັ່ງຂອງອາເມຣິກາຈະສູງຂຶ້ນໂດຍສະເລ່ຍ 30.50 ຊັງຕີແມັດໃນຊ່ວງເວລາ 30 ປີໃນຕໍ່ໜ້າ ເຊິ່ງມີລະດັບເກືອບເທົ່າກັນກັບ 100 ປີທີ່ຜ່ານມາ.
ລາຍງານທີ່ໄດ້ເຜີຍແຜ່ອອກໃນມື້ວັນອັງຄານວານນີ້ ໂດຍອົງການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານທະເລ ແລະບັນຍາກາດແຫ່ງຊາດ ຂອງສະຫະລັດ ພ້ອມດ້ວຍ 6 ໜ່ວຍງານຂອງລັດຖະບານໄດ້ຄາດຄະເນໃສ່ບໍລິເວນອ່າວເມັກຊິໂກ ໂດຍສະເພາະແມ່ນລັດເທັກຊັສ ແລະຫລຸຍເຊຍນາ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທີ່ໜັກທີ່ສຸດ. ບໍລິເວນຝັ່ງມະຫາສະໝຸດແອັດແລນຕິກ ແມ່ນຍັງຈະເຫັນລະດັບນໍ້າທະເລທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນສູງກວ່າລະດັບທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນໂດຍສະເລ່ຍ, ໃນຂະນະທີ່ມັນມີລະດັບທີ່ໜ້ອຍກວ່າໃນເຂດຝັ່ງມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ, ລາຍງານກ່າວ.
ນັກວິທະຍາສາດກ່າວວ່າ ລະດັບນໍ້າທະເລທີ່ສູງຂຶ້ນ ເປັນຜົນມາຈາກການປ່ຽນ ແປງຂອງສະພາບອາກາດ ແລະຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດນໍ້າຖ້ວມ ຢູ່ບໍລິເວນແຄມຝັ່ງໃນມື້ທີ່ມີແດດຫຼາຍ ແລະບໍ່ມີລົມພາຍຸໃດໆ.
ຫົວໜ້າທີມຜູ້ຄົ້ນຄວ້າ ທ່ານວີລລຽມ ສະຫວີດ (William Sweet), ເຊິ່ງເປັນຜູ້ສຶກສາກ່ຽວກັບທະເລ ຂອງອົງການຄຸ້ມຄອງທາງດ້ານທະເລ ແລະບັນຍາກາດແຫ່ງຊາດ ຫຼື NOAA ກ່າວວ່າ ສິ່ງທີ່ເປັນຜົນກະທົບທີ່ຮ້າຍແຮງໃນໄລຍະຍາວຂອງລະດັບນໍ້າທະເລທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນຈາກການເປຶ່ອຍຂອງແຜ່ນນໍ້າກ້ອນໃນແອນຕາກຕິກ ແລະກຣີນແລນນັ້ນ ອາດຈະຍັງບໍ່ເລີ້ມຮູ້ສຶກໄດ້ ຈົນເຖິງໄລຍະ ຫຼັງຈາກປີ 2100 ໄປ.
ເມືອງຕ່າງໆໃນສະຫະລັດເຊັ່ນ ແອນນາໂປລິສໃນລັດແມຣີແລນ, ໄມອາມີ ບິສຈ໌ໃນລັດຟລໍຣິດາ, ນໍຟອກໃນລັດເວີຈີເນຍ ແມ່ນເກີດນໍ້າຖ້ວມຂະໜາດນ້ອຍປີລະບໍ່ເທົ່າໃດເທື່ອ ເມື່ອເວລາທີ່ລະດັບນ້ຳທະເລຂຶ້ນສູງ, ແຕ່ນັກວິໄຈກ່າວວ່າ ພາຍໃນປີ 2050 ມັນຈະຖືກແທນທີ່ດ້ວຍນໍ້າຖ້ວມໃນລະດັບປານກາງຫຼາຍໆຄັ້ງໃນແຕ່ລະປີ ອັນຈະສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ຊັບສິນ ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ.
A U.S government report warns that sea levels along America's coast will rise about an average of 30.50 centimeters over the next 30 years, about the same distance as in the past 100 years.
The report released Tuesday by the National Oceanic and Atmospheric Administration and six other federal agencies predicted the Gulf Coast, especially Texas and Louisiana, will get hit hardest. The Atlantic coast will also see higher than average sea level rise, while it will be less on the Pacific coast, the report said.
Scientists say the higher sea levels are the result of climate change and will spark more coastal floods on sunny days when it isn't storming.
The study's lead author, William Sweet, an oceanographer for NOAA's National Ocean Service, said the worst of the long-term effects of the sea level increases from melting ice sheets in Antarctica and Greenland probably won't begin to be felt until after 2100.
U.S. cities such as Annapolis, Maryland; Miami Beach, Florida; and Norfolk, Virginia, already get a few minor floods a year during high tides, but the researchers said that by 2050, those will be replaced by several "moderate" yearly floods that cause property damage.
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ