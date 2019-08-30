ກະຊວງການເງິນສະຫະລັດ ໄດ້ລົງໂທດທະນາຄານແຈມມາລ ທຣັສ (Jammal
Trust) ຂອງເລບານອນ ທີ່ “ອະນຸຍາດແບບທ້າທາຍ” ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກຸ່ມເຮສໂບລາ ທີ່ເປັນ
ໂຕແທນຂອງອີຣ່ານຢູ່ໃນເລບານອນນັ້ນສາມາດທຳການເຄື່ອນໄຫວທາງການເງິນໄດ້.
ວໍຊິງຕັນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ກ່າວຫາທະນາຄານດັ່ງກ່າວວ່າໃຫ້ “ການສະໜັບ
ສະໜູນ ແລະບໍລິການແກ່ຫົວໜ້າສະພາບໍລິຫານຂອງກຸ່ມເຮສໂບລາ ແລະມູນນິທິມາ
ເຕຍຣ໌ (Martyrs Foundation) ຊຶ່ງນຳເອົາເງິນໄປໃຫ້ແກ່ບັນດາຄອບຄົວຂອງບັນ
ດາຜູ້ວາງລະເບີດສະຫຼະຊີບ.”
ກະຊວງການເງິນຍັງໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ບັນດາບຸກຄົນຢູ່ໃນໂອມານ ທີ່ຖືກກ່າວຫາ
ວ່າເປັນຄົນກາງ ໃນລັກເອົາເງິນສົດຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງກຳລັງທະຫານຄຸດ
(Quds) ຂອງອີຣ່ານ ໄປໃຫ້ກຸ່ມຮາມາສ ຢູ່ໃນເຂດກາຊາ.
ທ່ານຊິກາລ ແມນແດລເກີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງດັ່ງກ່າວຮັບຜິດຊອບວຽກງານ
ສອດແນມດ້ານການກໍ່ການຮ້າຍ ແລະດ້ານການເງິນ ກ່າວໃນຖະແຫລງການສະບັບ
ນຶ່ງ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ການເງິນ ທີ່ມີຫ້ອງການຢູ່ໃນໂອມານ “ໄດ້ຊຸກເຊື່ອງເງິນຫຼາຍສິບ
ພັນລ້ານໂດລາໄປໃຫ້ ແກ່ກຸ່ມຮາມາສ ເພື່ອທຳການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍ ທີ່ອອກມາ
ຈາກແຫຼມກາຊາ.”
ກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງເຮສໂບລາວ່າ ເປັນອົງການຈັດຕັ້ງການ
ກໍ່ການຮ້າຍຕ່າງປະເທດໃນເດືອນຕຸລາ 1997.
ການລົງໂທດໝາຍຄວາມວ່າທະນາຄານແຈມມານທຮັສ (Jammal Trust) ບໍ່ອະນຸ
ຍາດໃຫ້ພົວພັນກັບສັນຊາດອາເມຣິກາໃດໆ ຫຼືສະຖາບັນ ຊຶ່ງຈະຫລຸດກິດຈະການ
ຮ້າຍແຮງນັ້ນລົງ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດຢູ່ລຸ່ມນີ້
The U.S. Treasury Department has sanctioned Lebanese Jammal Trust Bank for "brazenly enabling" the financial activities of Hezbollah, Iran's proxy in Lebanon.
Washington on Thursday accused the bank of "support and services to Hezbollah's Executive Council and the Martyrs Foundation, which funnel money to the families of suicide bombers."
Treasury also targeted individuals in Oman who allegedly act as middlemen to funnel cash from Iran's elite Quds Force to Hamas in Gaza.
The Oman-based financiers "funneled tens of millions of dollars ... to Hamas for terrorist attacks originating from the Gaza Strip," Sigal Mandelker, undersecretary for terrorism and financial intelligence, said in a statement.
The State Department designated Hezbollah a foreign terrorist organization in October 1997.
The sanctions mean the Jammal Trust Bank is no longer allowed to deal with any U.S. citizen or institution, which is likely to severely curtail activities.