ບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງສະຫະລັດ ທ່ານຈິມ ຣິສຈ໌ (Jim Risch) ແລະທ່ານມາຣໂກ
ຣູບີໂອ (Marco Rubio) ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເລີ້ມຄວາມພະຍາ
ຍາມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຮ່າງກົດໝາຍ ທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະຫະລັດຢັ້ງຢືນວ່າຮົງກົງສົມຄວນທີ່
ຈະໄດ້ຮັບການປະຕິບັດຕໍ່ແບບພິເສດຈາກສະຫະລັດຫລືບໍ່ນັ້ນຖືກຮັບຜ່ານຢ່າງວ່ອງໄວ.
ນິຕະກຳດັ່ງກ່າວຈະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕ່າງປະເທດໃຫ້ຢ່າງໜ້ອຍກໍຢັ້ງ
ຢືນແຕ່ລະປີວ່າ ຮົງກົງມີສິດປົກຄອງຕົນເອງຢ່າງພຽງພໍທີ່ຈະຮັບປະກັນການພິຈາລະນາ ຂອງສະຫະລັດ.ໃນດ້ານການຄ້າພິເສດ.
ການຮັບຜ່ານມາດຕະການດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງຍັງຈະອະນຸຍາດໃຫ້ລົງໂທດບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່
ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການລະເມີດສິດທິມະນຸດຢູ່ໃນຮົງກົງນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ເປັນຜົນປະໂຫຍດ
ແກ່ພວກປະທ້ວງສະໜັບສະໜູນປະຊາທິປະໄຕຢູ່ໃນເມືອງດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານຣິສຈ໌ ແລະທ່ານຣູບີໂອ ມີຄວາມຫວັງທີ່ຈະໄດ້ຮັບການຮັບຜ່ານໂດຍສະພາສູງ ຕໍ່
ເລື້ອງສິດທິມະນຸດໃນຮົງກົງ ແລະກົດໝາຍປວ່າດ້ວຍະຊາທິປະໄຕ ໂດຍຜ່ານການລົງ
ຄະແນນສຽງ.
ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາກ່ອນອື່ນຈະເຮັດວຽກແກ້ໄຂຄວາມແຕກຕ່າງກັນລະຫວ່າງ
ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ໃນສະບັບທີ່ສະເໜີໂດຍສະພາຕ່ຳ ແລະໂດຍສະພາສູງ ກ່ອນຈະ
ສົ່ງໄປຫາປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ເພື່ອໃຫ້ທ່ານໄດ້ເຊັນເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນກົດໝາຍ
ຫຼືຢັບຢັ້ງມັນໄດ້.
ການປະກາດຂອງບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນໃນ
ຂະນະທີ່ພວກປະທ້ວງໄດ້ເຮັດໃຫ້ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງເມືອງທີ່ປົກຄອງໂດຍຈີນ ບໍ່
ສາມາດເຄື່ອນໄຫວຫຍັງໄດ້ຫລາຍມາເປັນສີ່ມື້ຕິດຕໍ່ກັນແລ້ວຫຼັງຈາກມີການປະທ້ວງ
ເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນຜ່ານມາ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
U.S. Senators Jim Risch and Marco Rubio said Thursday they have begun an effort to get quick passage of a bill that would require the U.S. to verify whether Hong Kong should continue to receive special treatment by the U.S.
The legislation would require the U.S. Secretary of State to certify at least annually that Hong Kong has enough autonomy to continue to warrant special U.S. trading consideration.
Passage of the measure, which would also allow sanctions against officials responsible for human rights violations in Hong Kong, would benefit pro-democracy protesters in the city.
Risch and Rubio are hoping to get fast Senate approval of the Hong Kong Human Rights and Democracy Act by voice vote.
Lawmakers would first work out differences between House and Senate versions of the bill before it is sent to President Donald Trump for him to either sign into law or veto.
The lawmakers' Thursday announcement came as protesters paralyzed parts of the Chinese-ruled city for the fourth straight day after months of demonstrations.