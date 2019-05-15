ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ໄດ້ກ່າວວ່າ
ສະຫະລັດ ໝາຍໝັ້ນຕັ້ງໃຈ ທີ່ຈະປັບປຸງສາຍພົວພັນກັບຣັດເຊຍ ເວລາເພິ່ນພົບປະ
ກັບ ຄູ່ຕຳແໜ່ງຂອງເພິ່ນ ທ່ານ Sergey Lavrov ແລະ ປະທານາທິບໍດີ ວລາດິເມຍ
ປູຕິນ ໃນນະຄອນໂຊຈີ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້. ແຕ່ວ່າ ພວກທ່ານນັກການທູດທັງສອງ ຕ່າງກໍໄດ້ຮັບຮູ້ ເຖິງຄວາມບໍ່ເຫັນພ້ອມນຳກັນ ທີ່ມີສືບຕໍ່ມາ ໃນບັນຫາການເຂົ້າໄປ
ກ້າວກ່າຍໃນການເລືອກຕັ້ງຕ່າງປະເທດ ເລື້ອງເວເນຊູເອລາ ແລະອີຣ່ານ. ນັກຂ່າວ
ດ້ານການທູດຂອງວີໂອເອ ຊິນດີ ເຊນ ມີລາຍງານເພີ້ມຕື່ມ ຈາກກະຊວງການຕ່າງ
ປະເທດ ຊຶ່ງວັນນະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດ ມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ພາບວີດີໂອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປະທານາທິບໍດີປູຕິນ ໄດ້ປາກົດໂຕອອກມາຈາກປະຕູ
ທາງຂ້າງ ຈັບມືກັບທ່ານ ພອມພຽວ ແລະຈະເຫັນທ່ານ ທຣຳກັບທ່ານປູຕິນນຳ ໃນວີດີໂອ ທີ່ແຮນຊິນກີ ແລ້ວກັບມາຫາທ່ານປູຕິນ ໃນມື້ນີ້.
ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ຍັງຕິດພັນຢູ່ໃນຄວາມຄິດທາງບວກ ໃນວັນ
ອັງຄານວານນີ້ ໂດຍກ່າວວ່າ ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ຢາກສ້າງ
ສາຍພົວພັນດ້ວຍໃຈຈິງລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ກັບຣັດເຊຍລຸນຫຼັງອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ
ການກ່າວຫາທີ່ “ປອມແປງ” ເລື້ອງການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ລະຫວ່າງໜ່ວຍໂຄສະນາຫາ
ສຽງຂອງທ່ານທຣຳ ກັບຣັດເຊຍນັ້ນ.
ປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ ວລາດິເມຍ ປູຕິນ ກ່າວເປັນພາສາຣັດເຊຍວ່າ:“ຂໍຕາງໜ້າ
ຝ່າຍພວກເຮົາ, ພວກເຮົາໄດ້ກ່າວມາໃນຫຼາຍຄັ້ງແລ້ວວ່າ ພວກເຮົາຢາກຈະສ້າງ
ສາຍພົວພັນຢ່າງເຕັມປ່ຽມກັບຄືນໃໝ່ ແລະຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ໃນຂະນະນີ້ ສະຖານະ
ການແມ່ນກຳລັງອຳນວຍໃຫ້ແລ້ວ.”
ແຕ່ວ່າ ຄວາມແຕກຕ່າງໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວທີ່ມີຄວາມ
ເຄັ່ງຕຶງ ກ່ອນໜ້ານັ້ນໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໂດຍລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ທ່ານໄມຄ໌
ພອມພຽວ ແລະ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍ ທ່ານ Lavrov.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ກ່າວວ່າ
“ກ່ຽວກັບເວເນຊູເອລາ, ພວກເຮົາມີຄວາມເຫັນບໍ່ຕົງກັນ. ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີໃຫ້
ຣັດເຊຍ ເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງພວກເຮົາ ເຂົ້າໄປຊ່ອຍປະຊາຊົນຊາວເວເນຊູເອລາ
ໃນຂະນະທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າສົ່ງຄືນປະຊາທິປະໄຕ ໃຫ້ແກ່ປະເທດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ
ຢູ່ນີ້. ສະຫະລັດ ແລະອີກ 50 ປະເທດ ຕ່າງພາກັນເຫັນພ້ອມນຳກັນວ່າ ມັນເຖິງເວລາ
ແລ້ວ ທີ່ທ່ານນິໂຄລັສ ມາດູໂຣ ຈະລົງຈາກຕຳແໜ່ງ.”
ການເປັນປໍລະປັກເພີ້ມຂຶ້ນ ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບອີຣ່ານ ທ່ານ Lavrov ກ່າວວ່າ
ແມ່ນຄວາມເປັນຫ່ວງສຳລັບຣັດເຊຍ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຣັດເຊຍ ທ່ານ Sergey Lavrov ກ່າວວ່າ“ໃນການ
ທ້າທາຍ ເລື້ອງໂຄງການນິວເຄລຍຂອງອີຣ່ານ, ຂ້າພະເຈົ້າ ຫວັງວ່າເຫດຜົນ
ດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະສະແດງອອກມາໃຫ້ເຫັນ, ຂ່າວນອງນັນຂອງສະຫະລັດທີ່ວ່າ ມີການ
ສົ່ງກອງກຳລັງທະຫານໄປ ຈຳນວນ 120,000 ນັ້ນ ແມ່ນເປັນແຕ່ພຽງຂ່າວນອງນັນ
ຊື່ໆ. ຄູ່ຕຳແໜ່ງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໄມຄ໌ ເອີ້ນຂ່າວນີ້ວ່າ ເປັນ ຂ່າວນອງນັນທີ່ບໍ່ມີ
ພື້ນຖານ.”
ທ່ານພອມພຽວ ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ບໍ່ຢາກເຮັດສົງຄາມກັບອີຣ່ານ, ແຕ່ວ່າ ຈະປ້ອງກັນ
ຕົວເອງ ຖ້າຫາກວ່າຖືກໂຈມຕີ.
ເພິ່ນບອກທ່ານ Lavrov ຕໍ່ໄປວ່າ ການແຊກແຊງຂອງຣັດເຊຍເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງ
ຂອງສະຫະລັດ ແມ່ນຮັບເອົາບໍ່ໄດ້.
ທ່ານພອມພຽວ ກ່າວວ່າ “ຖ້າຫາກວ່າຣັດເຊຍ ເຂົ້າໄປພົວພັນ ໃນປີ 2020 ມັນຍິ່ງ
ຈະເຮັດໃຫ້ສາຍພົວພັນຂອງພວກເຮົາ ຮ້າຍແຮງຂຶ້ນກວ່າເທົ່າທີ່ເຄີຍເປັນ ມາ
ແລະຂ້າພະເຈົ້າ ຂໍຊຸກຍູ້ບໍ່ໃຫ້ເຮັດຈັ່ງຊັ້ນ. ພວກເຮົາຈະອະນຸໂລມບໍ່ໄດ້.”
ທ່ານພອມພຽວ ແລະທ່ານ Lavrov ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະໂອ້ລົມກັນຕໍ່ ເລື້ອງທັງຫຼາຍນີ້
ແລະບັນຫາອື່ນໆ ເຊັ່ນໃນຊິເຣຍ, ເກົາຫຼີເໜືອ ແລະເລື້ອງຄວບຄຸມອາວຸດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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