ທ່ານ ໄບເດັນ ສະຫຼອງຄົບຮອບນຶ່ງປີ ໃນການເປັນປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ດ້ວຍກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ຄັ້ງທຳອິດໃນປີ 2022

ໃນວັນກ່ອນວັນຄົບຮອບນຶ່ງປີຂອງການດຳລົງຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ, ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ຈະຈັດກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຢູ່ທຳນຽບຂາວໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ດ້ວຍສອງພາກ ສ່ວນທີ່ສຳຄັນ ຂອງວາລະແຜນການຂອງທ່ານຍັງຄ້າງຄາຢູ່ລັດຖະສະພາ ແລະ ໂຣກລະບາດ ໂຄວິດ-19 ຍັງສ້າງຄວາມເສຍຫາຍຢູ່ໃນປະເທດ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
ກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຄັ້ງທຳອິດຂອງປະທານາທິບໍດີ ໄບເດັນ ໃນປີ 2022 ຈະມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຄວາມນິຍົມໃນການສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນຂອງບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໄດ້ຕົກລົງຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີນັບຕັ້ງແຕ່ການຖອນກຳລັງ ສະຫະລັດ ທີ່ມີຄວາມວຸ້ນວາຍອອກຈາກ ອັຟການິສຖານ ເມື່ອເດືອນກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ.
ລະດັບຄວາມເຫັນຊອບທີ່ຕໍ່າຂອງທ່ານໄດ້ຮຸນແຮງຂຶ້ນຍ້ອນທັດສະນະຄະຕິ ກ່ຽວກັບ ການຮັບມືກັບໂຣກລະບາດໄວຣັສໂຄໂຣນາຂອງທ່ານ, ເຊິ່ງໄດ້ມຸ່ງໜ້າເຂົ້າສູ່ປີທີສາມເຖິງແມ່ນລັດຖະບານໄດ້ທຳການປຸກລະດົມສັກຢາຢ່າງສຸດຂີດກໍຕາມ. ບັນດານັກຊ່ຽວຊານສາທາລະນະສຸກໄດ້ຕິໜິຕິຕຽນລັດຖະບານສຳລັບການບໍ່ສາ ມາດຄາດການເກີດຂຶ້ນຂອງສາຍພັນແດລຕ້າ ແລະ ໂອໄມຄຣອນຂອງໄວຣັສໂຄໂຣນາ, ພ້ອມກັບການບໍ່ສາມາດທີ່ຈະຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດໃນການກວດ ໂຄວິດ-19, ລວມທັງການເຮັດອຸປະກອນກວດໂຣກທີ່ວ່ອງໄວມີໄວ້ໃຫ້ປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ ທຸກຄົນ.
ແນວໃດກໍຕາມ ທ່ານ ໄບເດັນ ແມ່ນສາມາດທີ່ຈະຊີ້ນຳກົດໝາຍມູນຄ່າ 1 ພັນຕື້ໂດລາເພື່ອຄໍ້າຈູນພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ກຳລັງພັງລົງຂອງປະເທດຜ່ານລັດຖະສະພາ, ເຊິ່ງແມ່ນການພະຍາຍາມຂອງທ່ານທີ່ຈະຂໍການຮັບຜ່ານຄັ້ງສຸດທ້າຍ ກ່ຽວກັບ ໂຄງການປະກັນສັງຄົມ “ສ້າງຄືນໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ” ທີ່ມີມູນຄ່າ 1 ພັນ 8 ຮ້ອຍຕື້ໂດລາ ແລະ ໂຄງການສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງໃນ ສະຫະລັດ. ສະພາສູງແມ່ນໄດ້ຄັດຄ້ານດ້ວຍສະມາຊິກຄົນນຶ່ງຂອງພັກເດໂມແຄຮັດຂອງທ່ານເອງ, ທ່ານ ໂຈ ແມນຊິນ ທີ່ນິຍົມແນວທາງເປັນກາງຈາກລັດ ເວີຈິເນຍ ຕາເວັນຕົກ, ຜູ້ທີ່ຖືຄະແນນສຽງທີ່ສຳຄັນໃນສະພາສູງທີ່ແບ່ງອອກຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ.
ອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ທຳນຽບຂາວ ແມ່ນກຳລັງກະກຽມຮ່າງກົດໝາຍ ສ້າງຄືນໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ ທີ່ຖືກຕັດຮອນລົງໃໝ່ ເຊິ່ງອາດຈະຕັດບາງລາຍການອອກເຊັ່ນ ພາສີລາຍຮັບເດັກ ນ້ອຍ ແລະ ການລາພັກຄອບຄົວ ເພື່ອທີ່ຈະໃຫ້ໄດ້ການສະໜັບສະໜູນຂອງທ່ານ ແມນຊິນ.
ທ່ານ ແມນຊິນ ແລະ ສະມາຊິກສະພາສູງສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດອີກຄົນນຶ່ງ, ທ່ານນາງ ເຄີສເຕັນ ຊີເນມາ ຈາກລັດ ອາຣິໂຊນາ, ແມ່ນໄດ້ກີດກັ້ນການຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍສິດທິໃນການລົງຄະ ແນນສຽງສອງສະບັບຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ເຊັ່ນກັນ, ຍ້ອນການບໍ່ເຫັນດີຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະປ່ຽນແປງກົດລະບຽບທີ່ມີມາດົນນານຂອງສະພາສູງ ທີ່ຮຽກຮ້ອງສະມາຊິກ 60 ຄົນຈາກ 100 ຄົນຂອງສະພາສູງລົງຄະແນນສຽງ ເພື່ອເຄື່ອນຮ່າງກົດໝາຍໄປລົງຄະແນນສຽງຄັ້ງສຸດທ້າຍ.
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