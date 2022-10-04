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ວັນອັງຄານ, 04 ຕຸລາ 2022
ເອເຊຍ

ກຳ​ລັງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ຟີ​ລິບ​ປິນ ​ຊ້ອມ​ລົບຮ່ວມ ເພື່ອ​ກຽມ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ວິ​ກິດ​ການ

ທະ​ຫານ​ມາ​ຣີນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ພິມ​ທີ​ເປີດ ການ​ຊ້ອມ​ລົບ​ຮ່ວມ​ປະ​ຈຳ​ປີ ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ Kamandag ໃນ​ພາ​ສາ​ຕາ​ກາ​ລ​ອກ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຊື່​ຫຍໍ້​ມາ​ຈາກ "ການຮ່ວມມືຂອງພວກນັກລົບແຫ່ງທະເລ” ທີ່​ຄ້າຍ Bonifacio ໃນ​ເມືອງ Taguig ປະ​ເທດ​ຟີ​ລິບ​ປິນ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 3 ຕຸ​ລາ 2022.

ມີ​ທະ​ຫານມາ​ຣີນ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ ແລະ​ຟີ​ລິບ​ປິນຫຼາຍກວ່າ 2,500 ຄົນເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ​ຝຶກ​ຊ້ອມ​ໃນ​ການ​ສູ້​ລົບໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານນີ້ ເພື່​ອ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ວິ​ກິດ​ການ​ໃດໆ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ອາດ​ເກີດ​ຂຶ້ນຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ກ່ຽວ​ກັບການ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ເລື້ອງ​ເຂດ​ນ້ຳ​ແດນ​ດິນ​ຢູ່​ໃນ​ທະ​ເລ​ຈີ​ນ​ໃຕ້ ແລະ​ຄວາມ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ທີ່​ເພີ້ມ​ທະ​ວີ​ຂຶ້ນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ໄຕ້​ຫວັນ ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ເອ​ພີ.

ການ​ຝຶກ​ຊ້ອມ​ທາງ​ທະ​ຫານ​ປະ​ຈຳ​ປີ​ດັ່ງ​ກ່າວ ແມ່ນ​ການ​ຊ້ອມ​ລົບທີ່​ສຳ​ຄັນ​ເທື່ອ​ທຳ​ອິດ ລະ​ຫວ່າງ​ປະ​ເທດ​ພັນ​ທະ​ມິດ ​ທີ່​ມີ​ມາ​ເປັນ​ເວ​ລາ​ດົນ​ນານ​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ນຳ​ພາ​ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ເຟີ​ດີ​ນານ ມາ​ໂກ​ສ ຈູ​ເນຍ ທີ່​ຫາ​ກໍ​ໄດ້​ຮັບ​ເລືອກ​ໃໝ່ໆ ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ທະ​ຫານ. ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຄົນ​ກ່ອນ ທ່ານ​ໂຣດ​ຣີ​ໂກ ດູ​ເຕີ​ເຕ ແມ່ນ​ບຸກ​ຄົນ​ທີ່​ໄດ້​ຕ້ອງ​ຕິ ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ດ້ານ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ແລະບໍ່​ຍອມ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຊ້ອມ​ລົບ​ທາງ​ທະ​ຫານ ​ກັບ​ກຳ​ລັງ​ຂອງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ທີ່​ທ່ານ​ເວົ້າ​ວ່າ ອາດ​ຈະສ້າງ​ຄວາມ​ບໍ່​ພໍ​ໃຈ​ໃຫ້​ແກ່​ຈີນ.

ການ​ຊ້ອມ​ລົບ​ທີ່​ເອີ້ນວ່າ Kamandag ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຊື່​ຫຍໍ້ ​ໃນ​ພາ​ສາ​ຕາ​ກາ​ລອກ ທີ່​ໝາຍ​ເຖິງ “ການ​ຮ່ວມ​ມື​ຂອງ​ພວກ​ນັກ​ລົບ​ແຫ່ງ​ທະ​ເລ” ແມ່ນ​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ກຳ​ລັງ​ທະ​ຫານ​ມາ​ຣີນ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ 1,900 ຄົນ ແລະ​ທະ​ຫານ​ຊຶ່ງ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແມ່ນ​ຟີ​ລິບ​ປິນ 600 ກວ່າ​ຄົນ ໃນ​ການ​ຊ້ອມ​ຍົກ​ພົນ​ຂຶ້ນ​ບົກ​ແລະ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ພິ​ເສດ ອີງ​ຕາມ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ກອງ​ທັບ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ແລະ​ຟີ​ລິບ​ປິນ. ລະ​ບົບ​ຈະ​ຫຼວດ​ຫຼາຍ​ລຳ​ກ້ອງ​ຫຼື HIMARS ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ເຮືອ​ບິນ​ລົບ​ອາຍ​ພົ່ນ​ໄວ​ກວ່າ​ສຽງ ​ກໍ​ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ການຊ້ອມ​ລົບ​ທີ່​ໃຊ້​ລູກ​ປືນ​ແທ້ ທີ່​ຈະ​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ​ໃນ​ວັນ​ທີ 14 ຕຸ​ລາ.

ແຜນ​ທີ່​ປະ​ເທດ​ຟີ​ລິບ​ປິນ
ແຜນ​ທີ່​ປະ​ເທດ​ຟີ​ລິບ​ປິນ

ສະ​ຖານ​ທີ່​ຂອງ​ການ​ຊ້ອມ​ລົບ​ແມ່ນ​ຮວມ​ທັງ​ແຂວງ​ປາ​ລາ​ວານ​ ທາງ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ຟີ​ລິບ​ປິນ ຊຶ່ງ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ຕິດ​ກັບ​ທະ​ເລ​ຈີນ​ໃຕ້ ແລະ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ຟີ​ລິບ​ປິນ ​ໃນ​ເຂດຊ່ອງ​ແຄບ​ລູ​ຊອນ ທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ກົງ​ກັນ​ຂ້າມ​ກັບໄຕ້​ຫວັນ.

ພົນ​ເຮືອ​ຕີຊີ​ຊາ ເບີ​ນາດ ວາ​ເລັນ​ເຊຍ (Caesar Bernard Valencia) ຈາກ ກອງ​ທັບຟີ​ລິບ​ປິນ ກ່າວ​ວ່າ ການ​ຊ້ອມ​ລົບ​ນີ້​ຈະ​ເພັ່ງ​ເລັງ​ໃສ່​ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ການ​ປ້ອງ​ກັນ​ເຂດ​ຊາຍ​ຝັ່ງແລະ​ບໍ່​ໄດ້​ແນ​ໃສ່​ປະ​ເທດ​ໃດ​ປະ​ເທດ​ນຶ່ງ​ເປັນ​ການ​ສະ​ເພາະ.​

ກຳ​ລັງ​ຂອງ​ຍີ່​ປຸ່ນ ແລະ​ເກົາ​ຫຼີ​ໃຕ້ ກໍ​ຈະ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ໃນ​ຖາ​ນະ​ຜູ້​ສັງ​ເກດ​ການ ແຕ່​ກໍ​ອາດ​ຈະ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ຝຶກ​ຊ້ອມ​ເພື່ອ​ຮັບ​ມື​ກັບ​ໄພ​ພິ​ບັດ ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ພົນ​ເຮືອ​ຕີ​ວາ​ເລັນ​ເຊຍ.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ດຽວ​ກັນ ການ​ຊ້ອມ​ລົບດັ່ງ​ກ່າວ ​ຈະ​ມີ​ຂຶ້ນ​ພ້ອມໆ​ກັນ​ກັບ​ການ​ຊ້ອມ​ລົບລະ​ຫວ່າງທະ​ຫານ​ມາ​ຣີນ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ແລະກຳ​ລັງ​ກອງ​ທັບ​ຍີ່​ປຸ່ນ ທີ່​ເກາະ​ຮອກ​ໄກ​ໂດ ​ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເກາະທີ່​ຕັ້ງ​ຢູ່​ເໜືອ​ຂອງ​ສຸດ​ຂອງ​ຍີ່​ປຸ່ນ ໂດ​ຍ​ຈະ​ມີ​ທະ​ຫານ​ປະ​ມານ 3,000 ຄົນ​ຈາກ​ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ທະ​ຫານ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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