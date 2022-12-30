ສະຫະລັດໄດ້ປະກາດໃນວັນທີ 20 ທັນວາຜ່ານມາວ່າ ໄດ້ມີສັນຍາທີ່ມີມູນຄ່າ 29 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອທຳຄວາມສະອາດສິ່ງປົນເປື້ອນສານພິດໄດອອກຊິນຢູ່ຖານທັບອາກາດບຽນຫົວ (Bien Hoa) ທາງພາກໃຕ້ຂອງຫວຽດນາມ ທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ ເຊິ່ງເປັນຜົນຕາມມາ ຈາກການໃຊ້ຢາຂ້າພືດທີ່ມີສານພິດສີສົ້ມຂອງສະຫະລັດ ໃນສະໄໝສົງຄາມຫວຽດນາມ.
ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມຄັ້ງຫລ້າສຸດ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດເຖິງແມ່ນວ່າ ການພົວພັນຈະຍັງສັບສົນຢູ່ກໍ່ຕາມ.
ປັດຈຸບັນ, ປະເທດເຫລົ່ານີ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບບັນຫາການຄ້າ, ການປ່ຽນ ແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ, ແລະສິ່ງຕົກທອດຂອງສົງຄາມ, ເຊັ່ນ: ການພົ່ນສານໄດອອກຊິນ ຫຼືອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ການຖິ້ມລະເບີດວັນຄຣິສມາສ, ເມື່ອ 50 ປີກ່ອນ ໃນເດືອນທັນວາ ກໍຄືເດອນນີ້ ຕອນທີ່ອາເມຣິກາໄດ້ຖິ້ມລະເບີດ 20,000 ໂຕນໃສ່ ນະຄອນຫລວງຮ່າໂນ້ຍ ແລະແຂວງຫາຍຟ໋ອງ.
“ການປະກາດນີ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຂອງສະຫະລັດໃນການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືກັບຫວຽດນາມ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານອາເລີ ກຣຸບສ໌ (Aler Grubbs), ຫົວໜ້າຫ້ອງການປະຈຳຫວຽດນາມຂອງອົງການພັດທະນາສາກົນສະຫະລັດ ຫລື USAID ທີ່ຕັ້ງຢູ່ນະຄອນຫລວງຮ່າໂນ້ຍ. ທ່ານກ່າວອີກວ່າ: "ສັນຍານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ວຽກງານການກະກຽມທີ່ສໍາຄັນສຳເລັດຜົນ ຊຶ່ງປູໃຫ້ກ້າວ ທາງໄປສູ່ໄລຍະທີ່ມີການປິ່ນປົວຂອງໂຄງການນີ້."
ຄວາມຄິດເຫັນແຕກຕ່າງກັນບາງຢ່າງລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະຫວຽດນາມ ຍັງຄົງມີຢູ່ ນັບແຕ່ເລື້ອງສິດທິມະນຸດ ໄປຈົນເຖິງເລື້ອງຖານທັບບຽນຫົວເອງ, ເພາະສອງປະເທດນີ້ຍັງບໍ່ສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ ກ່ຽວກັບສຸສານຂອງອະດີດທະຫານຫວຽດນາມໃຕ້ ທີ່ສະຫະລັດເປັນພັນທະມິດນຳ ໃນການຕ້ານຄອມມິວນິສ ວຽດນາມເໜືອໃນການເຮັດສົງຄາມທີ່ສິ້ນສຸດລົງໃນປີ 1975 ໂດຍທີ່ຫວຽດນາມເໜືອໄດ້ໄຊຊະນະນັ້ນ.
ອົງການ USAID ກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ເຮັດໂຄງການທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ສຳເລັດໄປໃນປີ 2018 ເພື່ອທຳຄວາມສະອາດສານພິດສີສົ້ມ ແລະສານເຄມີອື່ນໆ ທີ່ຕົນໄດ້ສີດ ພົ່ນໄປທົ່ວນະຄອນດ່ານັງ ທາງພາກກາງຂອງຫວຽດນາມ ເພື່ອທຳລາຍປ່າທີ່ໃຊ້ໂດຍກຳລັງທະຫານຄອມມິວນິສເພື່ອຊ່ອນຕົວຢູ່ໃນປາງສົງຄາມ. ເມື່ອທຽບໃສ່ກັບນະຄອນດ່ານັງແລ້ວ ຖານທັບບຽນຫົວ ຕ້ອງໄດ້ຈັດການກັບດິນທີ່ມີທາດເຄມີ ປົນເປື້ອນຢູ່ຫຼາຍກວ່າ 4 ເທົ່າ ທີ່ຍັງເຊື່ອມໂຍງໃສ່ກັບເດັກນ້ອຍເກີດມາມີສິ່ງຜິດປົກກະຕິ.
ຄ້າຍໆກັນນີ້, ຕົວຢ່າງຂອງປານິນທີ່ເກັບເອົາມາຢູ່ແຂວງບຽນຫົວ ໃນປີ 2010 ສືບຕໍ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າມີລະດັບຂອງສານພິດສີສົ້ມ ທີ່ຖືວ່າບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບ, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມຂອງຫວຽດນາມ ແລະ ໂຄງການເພື່ອການພັດທະນາຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ.