ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ຕົນຄັດຄ້ານ “ການແຊກແຊງຈາກພາຍນອກ ຫຼືໃຊ້ອິດທິພົນໃນທາງທີ່ບໍ່ດີ” ຕໍ່ການເລືອກຕັ້ງຂອງໄຕ້ຫວັນ ກ່ອນໜ້າການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ແລະສະພາ ຂອງປະເທດເກາະດອນທີ່ມີການແຂ່ງຂັນກັນຢ່າງດຸເດືອດໃນວັນທີ 13 ມັງກອນນີ້.
“ພວກເຮົາຂໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປັກກິ່ງຈົ່ງຢຸດເຊົາ ການກົດດັນທາງດ້ານທະຫານ ການທູດ ແລະເສດຖະກິດຕໍ່ໄຕ້ຫວັນ ຊຶ່ງໂດຍພື້ນຖານແລ້ວ ແມ່ນຂັດແຍ້ງກັບເປົ້າໝາຍຂອງສັນຕິພາບ ແລະສະຖຽນລະພາບ” ໂຄສົກຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອໃນວັນຈັນວານນີ້.
“ພວກເຮົາມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ຂັ້ນຕອນປະຊາທິປະໄຕຂອງໄຕ້ຫວັນແລະເຊື່ອວ່າ ມັນແມ່ນຜູ້ມີສິດປ່ອນບັດຊາວໄຕ້ຫວັນ ທີ່ຈະເລືອກເອົາຜູ້ນຳຄົນຕໍ່ໄປຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຢ່າງເສລີໂດຍປາສະຈາກການແຊກແຊງຂອງພາຍນອກ” ໂຄສົກກ່າວຕື່ມ.
ການໃຊ້ຄຳເວົ້າຢ່າງແຮງຂອງວໍຊິງຕັນ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຈີນ ເພີ້ມທະວີການປຸກລະດົມເພື່ອທຳການາຂົ່ມຂູ່ ກ່ອນໜ້າການປ່ອນບັດ ໂດຍສົ່ງເຮືອບິນລົບແລະກຳປັ່ນກອງທັບເຮືອແລ່ນເຂົ້າໄປໃກ້ໆຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນແລະສົ່ງບານລູນສອດແນມຫຼາຍໆໜ່ວຍບິນຂ້າມໄຕ້ຫວັນແລະບິນເຂົ້າໄປໃກ້ໆຄ້າຍທະຫານຕ່າງໆ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດໄຕ້ຫວັນໄດ້ກ່າວຫາຈີນໃນວັນເສົາແລ້ວນີ້ວ່າ ຮາວີລົບກວນແລະເຮັດສົງຄາມຈິດຕະສາດ ຕໍ່ປະຊາຊົນຢູ່ໃນເກາະດັ່ງກ່າວ ໂດຍການສົ່ງບານລູນ ບິນຂ້າມໄຕ້ຫວັນຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ໃນຂະນະທີ່ການເລືອກຕັ້ງຍັບໃກ້ເຂົ້າມາ.
ໃນວັນອາທິດຜ່ານມານີ້ ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດໄຕ້ຫວັນກ່າວວ່ວາ ຕົນໄດ້ພົບເຫັນບານລູນອີກ 3 ໜ່ວຍ ບິນຂ້າມເສັ້ນແບ່ງຊ່ອງແຄບໄຕ້ຫວັນ ອີງຕາມຂ່າວທີ່ນຳອອກພິມເຜີຍແຜ່ທາງສື່ສັງຄົມ X ຊຶ່ງເມື່ອກ່ອນຮູ້ກັນໃນຊື່ທວີດເຕີ້ນັ້ນ.
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