ສະຫະລັດກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ສານສູງສຸດຂອງສະຫະປະຊາຊາດ ບໍ່ຄວນອອກບົດຄວາມຄິດເຫັນຂອງສານ ໂດຍກ່າວວ່າ ອິສຣາແອລ ຄວນ "ຖອນຕົວທັນທີ ແລະບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ" ອອກຈາກດິນແດນ ທີ່ສະແຫວງຫາທາງສ້າງຕັ້ງລັດ ປາແລັສໄຕນ໌ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການຮັບປະກັນດ້ານຄວາມປອດໄພ ເປັນການຕອບແທນ.
ຮັກສາການທີ່ປຶກສາດ້ານກົດໝາຍຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ທ່ານ ຣີເຈີດ ວີເສກ (Richard Visek) ກ່າວຕໍ່ຄະນະຜູ້ພິພາກສາ 15 ຄົນ ຢູ່ທີ່ສານຍຸຕິທຳສາກົນ ໃນນະຄອນເຮັກ (Hague) ວ່າ ສານບໍ່ຄວນຊອກຫາວິທີແກ້ໄຂຄວາມຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງ ອິສຣາແອລ ແລະປາແລັສໄຕນ໌ ທີ່ແກ່ຍາວມາເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດ “ຜ່ານບົດຄວາມຄິດເຫັນຂອງສານທີ່ໄດ້ຕອບບັນດາຄຳຖາມທີ່ເນັ້ນໄປໃສ່ການກະທຳຂອງຝ່າຍດຽວເທົ່ານັ້ນ,” ກໍຄືອິສຣາແອລ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ການເຄື່ອນໄຫວໃດໆກໍຕາມທີ່ກ່ຽວກັບການຖອນຕົວອອກຈາກເວັສແບ້ງ ແລະ ເຂດ ກາຊາ ຂອງອິສຣາແອລ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການພິຈາລະນາເຖິງຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມປອດໄພອັນແທ້ຈິງຂອງ ອິສຣາແອລ.
ການປົກປ້ອງອິສຣາແອລຂອງສະຫະລັດໄດ້ມີຂຶ້ນໃນມື້ທີ 3 ຂອງການໄຕ່ສວນ. ສະມັດຊາໃຫຍ່ສະຫະປະຊາຊາດ ໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ສານ ໃຫ້ຄວາາມຄິດເຫັນຂອງສານ ທີ່ບໍ່ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ກ່ຽວກັບຄວາມຖືກຕ້ອງທາງດ້ານກົດໝາຍຂອງນະໂຍບາຍຕ່າງໆຂອງອິສຣາແອລ ໃນເຂດດິນແດນທີ່ຖືກຍຶດຄອງ, ເຊິ່ງອິສຣາແອລໄດ້ຜະໜວກເອົາ ພາຍຫຼັງສົງຄາມ 6 ວັນ ລະຫວ່າງອາຣັບ - ອິສຣາແອລ ໃນປີ 1967.
52 ປະເທດກຳລັງສະເໜີຄວາມເຫັນຂອງພວກເຂົາ ກ່ຽວກັບການຍຶດຄອງຂອງອິສຣາແອລ, ໂດຍສ່ວນໃຫຍ່ ຕ້ອງການໃຫ້ອິສຣາແອລ ຖອນການຄວບຄຸມ.
ທ່ານວີເສກ ກ່າວວ່າສານ "ສາມາດຕອບຄໍາຖາມກ່ອນໜ້ານັ້ນໄດ້ ພາຍໃນກອບການດຳເນີນງານທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍອີງໃສ່ຫຼັກການຜືນແຜ່ນດິນເພື່ອແລກກັບສັນ ຕິພາບ ແລະຢູ່ພາຍໃນຂອບເຂດຂອງຫຼັກການ ທີ່ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນຂອງກົດຫມາຍການຍຶດຄອງ."
ແຕ່ທ່ານກ່າວວ່າ ຄວາມຄິດເຫັນໃດໆທີ່ສານປະກາດເປັນທາງການ “ຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນເຖິງທຸກຝ່າຍ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຂັດແຍ້ງ ແລະ ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງບັນດາຜູ້ທີ່ເຮັດວຽກ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸສັນຕິພາບທີ່ໝັ້ນຄົງ.”
ຟໍຣັມສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ